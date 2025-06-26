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Новости Теракты в Украине
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Заманил военного на "свидание с девушкой" и пытался его подорвать: СБУ задержала агента РФ

Задержан агент российских спецслужб, который по заказу РФ должен был совершить серию терактов на севере Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Одной из задач агента было убийство воина Национальной гвардии в Киеве.

Для этого он заманил украинского воина в один из столичных дворов под видом "свидания" с девушкой из "чата для знакомств".

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"Когда военный прибыл на локацию, рашисты дистанционно подорвали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое находилось в скутере, припаркованном рядом с "местом свидания". В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Агентом оказался 19-летний житель Киевской области, который искал "легких заработков" в Telegram.

Хотел взорвать военного в Киеве. СБУ задержала агента РФ

"После вербовки агент прибыл в Киев, поселился в съемной квартире и по инструкции куратора изготовил взрывчатку. Далее фигурант приобрел скутер, в багажнике которого спрятал СВП, и доставил его к месту запланированного теракта. После неудачного покушения агент получил новое задание: прибыть в город Прилуки на Черниговщине, поселиться в гостинице и готовиться к новым заданиям. Одним из них был поджог военного авто, а другим - подготовка нового теракта", - рассказали в СБУ.

Хотел взорвать военного в Киеве. СБУ задержала агента РФ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главному разработчику навигации для ракет РФ Барсуку сообщено о подозрении, - СБУ

Агент был задержан "по горячим следам" сразу после поджога автомобиля.

Во время обыска у него изъяли компоненты к взрывному устройству и телефон с доказательствами работы на врага.

Сейчас агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте: Проверка документов и осмотр авто: СБУ и Нацполиция проводят мероприятия по безопасности в центре Киева

Автор: 

Киев (25793) СБУ (20124) теракт (2322)


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Топ комментарии
+32
Знову дев'ятнадцятирічний... Фаріон також такий вбив.
Я ще якось можу зрозуміти старих совкодрочерів, а ЦІ?!!
Виховали безмозглих довбой....в
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26.06.2025 10:24 Ответить
+18
В нас серйозні проблеми з Кримінальним кодексом і здоровим ґлуздом. Терористичний акт, замах на вбивство, незаконне використання вибухових речовин, державна зрада в умовах воєнного часу - ДО 12 років - тобто, можуть дати і МЕНШЕ, а відсидить ще менше.
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26.06.2025 10:29 Ответить
+13
А що Ви хочете? Мова спілкування - кацапський ізік, соцмережі - киитайський Тік-Ток і фсбешний Тєлєграм, музика - різні українофоби монатіки... І до тоого всього - відлучення від війни через начебто молодий вік. От ходить таке українською землею, працювати не хоче, а грошей хоче.
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26.06.2025 12:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
який дивний збіг обставин з цими скутерами і дев'ятнадцятирічними, хоч і не неймовірний
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26.06.2025 10:17 Ответить
Потвора!
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26.06.2025 10:24 Ответить
Військові керівники на місцях мають якость попереджати та інстртруктувати підлеглих.
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26.06.2025 10:24 Ответить
Солевой наркоман скорее всего. Говорят что маркетплейсы в Даркнете давно контролирует ФСБ.
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26.06.2025 10:24 Ответить
В наріка є гроші на скутер?
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26.06.2025 13:29 Ответить
і на оренду квартир,на переїзди,у кураторів коштів кури не клюють.
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26.06.2025 14:14 Ответить
Де знаходяться ті куратори? Яким чином вони передають гроші цим найманцям?
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26.06.2025 14:29 Ответить
Знову дев'ятнадцятирічний... Фаріон також такий вбив.
Я ще якось можу зрозуміти старих совкодрочерів, а ЦІ?!!
Виховали безмозглих довбой....в
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26.06.2025 10:24 Ответить
гроші понад усе, мізки відсутні.
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26.06.2025 10:37 Ответить
А що Ви хочете? Мова спілкування - кацапський ізік, соцмережі - киитайський Тік-Ток і фсбешний Тєлєграм, музика - різні українофоби монатіки... І до тоого всього - відлучення від війни через начебто молодий вік. От ходить таке українською землею, працювати не хоче, а грошей хоче.
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26.06.2025 12:03 Ответить
Фаріон вбив з особистих мотивів.
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26.06.2025 13:30 Ответить
Які "особисті" він її під час вбивства перший раз у житті зблизька побачив, як що не рахувати тижня, коли він за неї стежив
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26.06.2025 17:18 Ответить
Ігнорування привладними, з 2014 року, значення міцної вірьовки для ворогів України та коригувальників, призводить до убивства Українців, цими ворогами!
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26.06.2025 10:25 Ответить
В мене єдине питання невже не боїться сісти на довічне?
Йди спокійно працюй і отримуй гроші - не варіант ?
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26.06.2025 10:26 Ответить
100%. Можливостей заробити для малолітніх дебілів - безліч.
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26.06.2025 10:28 Ответить
гамнофонд вырос...пока дядьки гынуть на фронти
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26.06.2025 10:26 Ответить
Живих дівчат на вулицях валом, любого віку і любої доступності. Хто зараз в неті знайомиться? Хіба педофіли чи прищаві ботани.
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26.06.2025 10:29 Ответить
Ну або ті кому менше 50
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26.06.2025 10:44 Ответить
що за ересь ти верзеш?
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26.06.2025 12:50 Ответить
брехня
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26.06.2025 13:44 Ответить
В нас серйозні проблеми з Кримінальним кодексом і здоровим ґлуздом. Терористичний акт, замах на вбивство, незаконне використання вибухових речовин, державна зрада в умовах воєнного часу - ДО 12 років - тобто, можуть дати і МЕНШЕ, а відсидить ще менше.
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26.06.2025 10:29 Ответить
єдине питання: у нас, під час воєнного стану, військовий на свій розсуд, може з'явитися де забажає?
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26.06.2025 10:39 Ответить
військовий, наприклад, у відпустці - так. а ще є десятки, якшо не сотні, тисяч не бойових посад, де діяльність військовослужбовця доволі відрізняється від діяльності на передовій.
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26.06.2025 11:03 Ответить
аааа.....
ну, тоді добре.
нехай швендяються, де попало.
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26.06.2025 11:41 Ответить
точно, треба їх всіх позачиняти і ключи викинути, вірно?
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26.06.2025 11:44 Ответить
нєнє!
ну, шо ви пересмикуєте?
хай їбуться з простутками. хай бухають по кабачним.
бо, статус військовослужбовець, шле нахєр поліцію і особливо тцк!
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26.06.2025 11:53 Ответить
то ви просто власну заздрість прикриваєте моралізаторством. фу, як негарно.
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26.06.2025 12:08 Ответить
ви, мене розкусили!
хто ж не хоче, бути вбитим за якусь шмару ціною в пляшку пива.
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26.06.2025 12:40 Ответить
та що пояснювати "патріотам головного мозку" ))) толку ж 0! а поліція та тцк - це напотужніші військові ухилянти! і це не сарказм!
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26.06.2025 12:52 Ответить
точно, не сарказм?
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26.06.2025 12:55 Ответить
та точно. не переживай )))
і взагалі новина яка - цинічна демагогія!
головне слово "військового" - зміщення акцентів на признак!
от собі і уявляю - напевно планував ВСІХ військових підривати так - інашке виходить, що то особисті мотиви/розборки. а от слово "військовий" - маніпуляція, призавна поставити ситуацію під іншим кутом зору!
"разделяй и властвуй"...
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26.06.2025 21:17 Ответить
Але СБУ таки працює добре! Було б ще добре щось з тим «телеграмом» зробити, на кшталт якогось блокування…, якого я не знаю…
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26.06.2025 10:43 Ответить
Закони мирного часу не дають належного ефекту під час війни. Потрібні закони воєнного стану і відповідні покарання.
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26.06.2025 11:05 Ответить
Ну, тепер хай кайлом махає, на одному з гранітних чи кварцитових кар"єрів... Воювать ще рано - хай хоч якусь користь приносить...
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26.06.2025 11:18 Ответить
суддя, біженець з бамбасу, скаже ''так он же мальчік в трусіках, бєжєнєц з лугандона'' і дасть пдрсу=умовно
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26.06.2025 11:26 Ответить
Зеля вспомни 90!Выдавай купоны на питание!голодный неуправляем!иначе скоро все тебя СОЖРУТ!ПОВЕРЬ ДОЛБОДЯТЕЛ!!!!
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26.06.2025 11:40 Ответить
Самі можемо вирішити, без помочі фсбшних працівникив
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26.06.2025 11:50 Ответить
Десь писали ,що шахеди можливо управляються/керуються за Київстар , чи інший оператор моб.звязку .. і можливо було б вимикати його на час атак .. Якщо в цій звязці якось задіяний Телеграм - то вже 2 аргументи для бану останнього в Україні .
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26.06.2025 11:46 Ответить
А як бути тім хто опинився під завалами і кожна секунда дорога
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26.06.2025 11:51 Ответить
А ще деякі українці намагаються ворушити мізками, а не бездумно жерти всю локшину від опи, сбу та інших подібних. А це вже вагомий аргумент для бану інтернету та всіх змі. Залишити лише один канал на тб з цілодобовим марахвоном.
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26.06.2025 13:34 Ответить
Яка кончена молодь...
🤮
Що ми хлопцям скажемо, хто роки поклав на нулі? За яке майбутнє??
Може отакий непотріб шкідливий будуть відстрілювати після війни? Сподіваюсь
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26.06.2025 12:58 Ответить
Сподіваєшся на громадянську війну?
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26.06.2025 13:40 Ответить
Українці своїх 19 річних бережуть, а росіяни їх використовують…)
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28.06.2025 00:43 Ответить
 
 