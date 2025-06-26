Заманил военного на "свидание с девушкой" и пытался его подорвать: СБУ задержала агента РФ
Задержан агент российских спецслужб, который по заказу РФ должен был совершить серию терактов на севере Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Одной из задач агента было убийство воина Национальной гвардии в Киеве.
Для этого он заманил украинского воина в один из столичных дворов под видом "свидания" с девушкой из "чата для знакомств".
"Когда военный прибыл на локацию, рашисты дистанционно подорвали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое находилось в скутере, припаркованном рядом с "местом свидания". В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Агентом оказался 19-летний житель Киевской области, который искал "легких заработков" в Telegram.
"После вербовки агент прибыл в Киев, поселился в съемной квартире и по инструкции куратора изготовил взрывчатку. Далее фигурант приобрел скутер, в багажнике которого спрятал СВП, и доставил его к месту запланированного теракта. После неудачного покушения агент получил новое задание: прибыть в город Прилуки на Черниговщине, поселиться в гостинице и готовиться к новым заданиям. Одним из них был поджог военного авто, а другим - подготовка нового теракта", - рассказали в СБУ.
Агент был задержан "по горячим следам" сразу после поджога автомобиля.
Во время обыска у него изъяли компоненты к взрывному устройству и телефон с доказательствами работы на врага.
Сейчас агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Я ще якось можу зрозуміти старих совкодрочерів, а ЦІ?!!
Виховали безмозглих довбой....в
Йди спокійно працюй і отримуй гроші - не варіант ?
ну, тоді добре.
нехай швендяються, де попало.
ну, шо ви пересмикуєте?
хай їбуться з простутками. хай бухають по кабачним.
бо, статус військовослужбовець, шле нахєр поліцію і особливо тцк!
хто ж не хоче, бути вбитим за якусь шмару ціною в пляшку пива.
і взагалі новина яка - цинічна демагогія!
головне слово "військового" - зміщення акцентів на признак!
от собі і уявляю - напевно планував ВСІХ військових підривати так - інашке виходить, що то особисті мотиви/розборки. а от слово "військовий" - маніпуляція, призавна поставити ситуацію під іншим кутом зору!
"разделяй и властвуй"...
🤮
Що ми хлопцям скажемо, хто роки поклав на нулі? За яке майбутнє??
Може отакий непотріб шкідливий будуть відстрілювати після війни? Сподіваюсь