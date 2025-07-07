Планировали взорвать воинов "Азова" в Запорожье: СБУ задержала двух агентов ФСБ. ФОТОрепортаж

В Запорожье задержали двух российских агентов, готовивших подрыв воинов 12-й бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По заказу ФСБ злоумышленники должны были заложить самодельное взрывное устройство под служебное авто "азовцев", воюющих на передовой.

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"Заказ фсб выполняли двое агентов, которые неоднократно отбывали наказание за разбой и наркоторговлю. В поле зрения агрессора рецидивисты попали из-за жены одного из них, проживающей во временно оккупированном Бердянске и работающей на врага. По инструкции российской спецслужбы агенты собственноручно изготовили СВУ, а затем отследили авто украинских воинов.

Кроме этого, фигуранты должны были установить на месте запланированного теракта скрытую камеру с онлайн-трансляцией для фсб. Таким образом российские спецслужбисты надеялись отследить прибытие бойцов "Азова" к своему автомобилю и в этот момент дистанционно активировать СВУ", - говорится в сообщении.

СБУ заблаговременно разоблачила агентов и задержала их.

Во время обысков в домах фигурантов изъято готовое СВУ, дополнительные компоненты для изготовления новых взрывчаток, а также телефоны, с которых они контактировали с куратором от ФСБ.

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Обоим задержанным сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 263 (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В данное время они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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