РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11223 посетителя онлайн
Новости Попытка теракта
2 476 9

Планировали взорвать воинов "Азова" в Запорожье: СБУ задержала двух агентов ФСБ. ФОТОрепортаж

В Запорожье задержали двух российских агентов, готовивших подрыв воинов 12-й бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По заказу ФСБ злоумышленники должны были заложить самодельное взрывное устройство под служебное авто "азовцев", воюющих на передовой.

Также смотрите: Готовил серию терактов: СБУ задержала агента РФ в Киеве. ФОТО

"Заказ фсб выполняли двое агентов, которые неоднократно отбывали наказание за разбой и наркоторговлю. В поле зрения агрессора рецидивисты попали из-за жены одного из них, проживающей во временно оккупированном Бердянске и работающей на врага. По инструкции российской спецслужбы агенты собственноручно изготовили СВУ, а затем отследили авто украинских воинов.

Кроме этого, фигуранты должны были установить на месте запланированного теракта скрытую камеру с онлайн-трансляцией для фсб. Таким образом российские спецслужбисты надеялись отследить прибытие бойцов "Азова" к своему автомобилю и в этот момент дистанционно активировать СВУ", - говорится в сообщении.

СБУ заблаговременно разоблачила агентов и задержала их.

Во время обысков в домах фигурантов изъято готовое СВУ, дополнительные компоненты для изготовления новых взрывчаток, а также телефоны, с которых они контактировали с куратором от ФСБ.

Читайте также: Задержан агент ФСБ РФ, который готовил серию терактов в Харькове, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обоим задержанным сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 263 (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В данное время они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Готовила теракты возле ТЦК и полиции: СБУ задержала на Полтавщине российского агента. ФОТОРЕПОРТАЖ

Взорвать воинов Азова планировали агенты РФ в Запорожье
Взорвать воинов Азова планировали агенты РФ в Запорожье
Взорвать воинов Азова планировали агенты РФ в Запорожье
Взорвать воинов Азова планировали агенты РФ в Запорожье

Автор: 

Запорожье (2703) СБУ (20155) теракт (2326) Запорожская область (3281) Азов (812) Запорожский район (167)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скільки ж цієї запроданської сволоти ще в Україні! Щоб ви повиздохли,ждуни прокляті!
показать весь комментарий
07.07.2025 10:18 Ответить
Ну не дарма ж наші підкцпники крутили /розкручували всілякі радіо шансони із владімірскімі централамі… готували агентуру
показать весь комментарий
07.07.2025 12:50 Ответить
Тепер бидло і здохне в тюрязі ,коли ви виздихаєте колоборанська мерзота ?
показать весь комментарий
07.07.2025 10:24 Ответить
Я ПОНИМАЮ, ЧТО ИХ ВСЕРАВНО ИЛИ ОТПУСТЯТ ИЛИ ОБМЕНЯЮТ. НО ХОТЬ П-ЗДЫ ОНИ ОТ СОКАМЕРНИКОВ ПОЛУЧАТ ИЛИ НЕТ?!
показать весь комментарий
07.07.2025 10:31 Ответить
Сделайте ходарь, убедитесь.
показать весь комментарий
07.07.2025 11:01 Ответить
На палю всю рідню
показать весь комментарий
07.07.2025 10:46 Ответить
Этих тварей надо посадить в их авто и подорвать их же взрывными устройствами, раз они этого очень хотели..
показать весь комментарий
07.07.2025 11:04 Ответить
Лучше к баллистической ракете привязать и отправить на цапорылiю.
показать весь комментарий
07.07.2025 11:19 Ответить
 
 