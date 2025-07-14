Работники "Укрзализныци" и дочь настоятеля УПЦ МП: К 15 годам приговорены трое агентов ФСБ, - СБУ

Трое российских агентов, которые шпионили в Донецкой области и помогали рашистам прорываться в Покровск, получили 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что злоумышленники передавали в ФСБ координаты Сил обороны, которые воюют на самом горячем направлении - Покровском.

Больше всего врага интересовали геолокации штабов и запасных командных пунктов, а также маршруты движения военной техники ВСУ к линии боестолкновений. Такая информация была чрезвычайно важна для оккупантов, чтобы спланировать наступательные операции с целью прорыва в Покровск.

В СБУ рассказали, что осужденными являются трое жителей Донецкой области, которые ждали полной оккупации региона, о чем писали комментарии в телеграмм-каналах. Там они попали во внимание российской спецслужбы.

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Одним из них является 43-летний житель города Украинск, который работал на местной станции "Укрзализныци", где по заказу ФСБ шпионил за эшелонами Сил обороны. Следующим его заданием было заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под железнодорожные пути, чтобы "перерезать" транспортную логистику ВСУ в направлении передовой. Впрочем, Служба безопасности заблаговременно разоблачила агента и задержала его на этапе подготовки диверсии в мае 2023 года.

Другая осужденная - 22-летняя дочь настоятеля церкви УПЦ (МП) в Покровском, которая отслеживала для оккупантов маршруты движения украинских войск. Для этого установила видеокамеру под куполом храма.

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Еще один злоумышленник - 34-летний работник "Укрзализныци" из города Родинское, который передавал в ФСБ локации мостов, по которым движутся колонны ВСУ на восточный фронт.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины(государственная измена, совершенная в условиях военного положения).