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Новости Фото Государственная измена
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Будут судить двух железнодорожников, которые работали на рашистов во время оккупации Херсона, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Двух работников военизированной охраны станций "Херсон" и "Николаев" в составе "Укрзализныци" будут судить за государственную измену.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Во время оккупации Херсона в июне 2022 года железнодорожники добровольно перешли на сторону врага и стали "начальниками караула стрелковой команды по охране грузов станции Херсон" в составе созданного оккупационной администрацией РФ "Государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

Мужчины способствовали функционированию незаконно созданных подразделений, выполняли приказы российской оккупационной власти, охраняли объекты инфраструктуры и помогали государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

После деоккупации областного центра обоих фигурантов разоблачили правоохранители и вручили им подозрения.

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Железнодорожников из Херсонской области будут судить за государственную измену
Железнодорожников из Херсонской области будут судить за государственную измену

Автор: 

Укрзализныця (2768) Херсон (2940) государственная измена (1584) Херсонская область (4992) Херсонский район (421)


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Тільки зараз? А де вони були майже 3 роки назад? Суд буде скільки років?
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08.07.2025 15:28 Ответить
Ні, залізничників судити треба, особливо стрілочників. А як щодо тих, хто сприяв кацапській агресії, будучи на високих державних посадах (не стрілочники), скажімо одного відомого молодого літінанта?
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08.07.2025 15:59 Ответить
 
 