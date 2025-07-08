Будут судить двух железнодорожников, которые работали на рашистов во время оккупации Херсона, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Двух работников военизированной охраны станций "Херсон" и "Николаев" в составе "Укрзализныци" будут судить за государственную измену.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Во время оккупации Херсона в июне 2022 года железнодорожники добровольно перешли на сторону врага и стали "начальниками караула стрелковой команды по охране грузов станции Херсон" в составе созданного оккупационной администрацией РФ "Государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".
Мужчины способствовали функционированию незаконно созданных подразделений, выполняли приказы российской оккупационной власти, охраняли объекты инфраструктуры и помогали государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.
После деоккупации областного центра обоих фигурантов разоблачили правоохранители и вручили им подозрения.
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