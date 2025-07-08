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Новини Фото Державна зрада
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Судитимуть двох залізничників, які працювали на рашистів під час окупації Херсону, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Двох працівників воєнізованої охорони станцій "Херсон" та "Миколаїв" у складі "Укрзалізниці" судитимуть за державну зраду.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Під час окупації Херсона у червні 2022 року залізничники добровільно перейшли на бік ворога та стали "начальниками караулу стрілецької команди з охорони вантажів станції Херсон" у складі створеного окупаційною адміністрацією РФ "Государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

Чоловіки сприяли функціонуванню незаконно створених підрозділів, виконували накази російської окупаційної влади, охороняли об’єкти інфраструктури та допомагали державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України.

Після деокупації обласного центру обох фігурантів викрили правоохоронці та вручили їм підозри.

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Залізничників з Херсонщини судитимуть за державну зраду
Залізничників з Херсонщини судитимуть за державну зраду

Автор: 

Укрзалізниця (6937) Херсон (3490) державна зрада (1730) Херсонська область (5984) Херсонський район (429)


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Тільки зараз? А де вони були майже 3 роки назад? Суд буде скільки років?
показати весь коментар
08.07.2025 15:28 Відповісти
Ні, залізничників судити треба, особливо стрілочників. А як щодо тих, хто сприяв кацапській агресії, будучи на високих державних посадах (не стрілочники), скажімо одного відомого молодого літінанта?
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08.07.2025 15:59 Відповісти
 
 