Судитимуть двох залізничників, які працювали на рашистів під час окупації Херсону, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Двох працівників воєнізованої охорони станцій "Херсон" та "Миколаїв" у складі "Укрзалізниці" судитимуть за державну зраду.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Під час окупації Херсона у червні 2022 року залізничники добровільно перейшли на бік ворога та стали "начальниками караулу стрілецької команди з охорони вантажів станції Херсон" у складі створеного окупаційною адміністрацією РФ "Государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".
Чоловіки сприяли функціонуванню незаконно створених підрозділів, виконували накази російської окупаційної влади, охороняли об’єкти інфраструктури та допомагали державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України.
Після деокупації обласного центру обох фігурантів викрили правоохоронці та вручили їм підозри.
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