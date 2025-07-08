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Новости Шпионаж в пользу РФ
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Задержан подполковник запаса Сил обороны, который шпионил у передовой в Сумской области и формировал собственную группу информаторов, - СБУ. ФОТО

подполковник-предатель из Сумской области

Служба безопасности сорвала попытки оккупантов создать агентурную сеть вблизи линии фронта на Сумщине. По результатам спецоперации в регионе задержан глубоко законспирированный агент ФСБ, который шпионил возле передовой и формировал собственную группу информаторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кем оказался предатель?

Фигурантом оказался бывший военнослужащий, подполковник запаса одной из составляющих Сил обороны Украины. По материалам дела, после увольнения со службы на законных основаниях в 2023 году, он впоследствии пошел на сотрудничество с врагом.

подполковник-предатель из Сумской области

"С учетом воинского звания и боевого опыта агента, его вербовкой занимался один из руководителей пограничного управления фсб. За успешно проведенную вербовочную операцию российский спецслужбист получил генеральское звание", - отмечают в СБУ.

Как свидетельствуют материалы производства, фигурант входил в состав агентурной сети ФСБ, которая была нейтрализована в апреле этого года на Сумщине.

Тогда сотрудники СБУ задержали гражданина РФ и его сообщника, которые собирали разведданные для прорыва российских диверсантов на территорию Шосткинского района.

Какую информацию он собирал для врага?

"Агент-подполковник действовал отдельно от других. Он собирал информацию о дислокации Сил обороны, воюющих на передовой.

Для этого фигурант "втемную" использовал знакомых среди украинских воинов, с которыми дружил после увольнения со службы.

Также он параллельно помогал куратору создавать новую агентурную сеть на границе Сумской области из действующих и бывших военных", - говорится в сообщении.

Задачей агента было выявить "единомышленников" среди своих знакомых. Дальнейшую вербовку "кандидатов" должны были осуществлять российские спецслужбисты. В случае успешных "собеседований", фигурант должен был переправлять кандидатов для инструктажа в РФ.

Как предателя задержали?

Сотрудники СБУ задержали агента на этапе подбора нового участника вражеской ячейки. У предателя изъят телефон с доказательствами работы на фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Злоумышленник под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (20160) Сумская область (3437) шпионаж (1421) государственная измена (1584)


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Топ комментарии
+12
Нігуя собі! - чого ж цьому підполковнику не сиділося - може контужений?
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08.07.2025 12:13 Ответить
+9
За матеріалами справи, після звільнення зі служби на законних підставах у 2023 році, він згодом пішов на співпрацю з ворогом.

Джерело: https://censor.net/ua/n3562116, образився і пішов співпрацювати, чи він і раніше з ними співпрацював, контрабанда, тощо?
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08.07.2025 12:15 Ответить
+9
Молодці ті хто виявив сволоту.
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08.07.2025 12:16 Ответить
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Нігуя собі! - чого ж цьому підполковнику не сиділося - може контужений?
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08.07.2025 12:13 Ответить
За матеріалами справи, після звільнення зі служби на законних підставах у 2023 році, він згодом пішов на співпрацю з ворогом.

Джерело: https://censor.net/ua/n3562116, образився і пішов співпрацювати, чи він і раніше з ними співпрацював, контрабанда, тощо?
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08.07.2025 12:15 Ответить
Їм є що втрачати, та й державі вони потрібні , на відміну від пересічних.
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08.07.2025 12:29 Ответить
Молодці ті хто виявив сволоту.
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08.07.2025 12:16 Ответить
от гарна штука тєлєга, працює функціонально і ефективно, як липка стрічка для мух.
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08.07.2025 12:20 Ответить
То підполковник тупий
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08.07.2025 12:25 Ответить
Раніше ж було "чим більше в армії дубів - тим міцніше оборона"
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08.07.2025 14:12 Ответить
Де фото,фото де?
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08.07.2025 12:34 Ответить
Які таланти в сбу, їїм би романи писати,
читаєш, і ауєваїш, вербування, відправка за кордон для інструктаж....входив до групи, працював саме окремо, цілого генерала дали...суки, де вас дебілів розмножують...
Після суду, і вироку для людини, за оборону Сумщини, люди, Ви вірите цим ******.
А якщо ця людина патріот. і він знову збирався з побратимами до спротиву мокшам..не вже.Ви не розумієте, що вони зараз можуть робити під цим приводом.
Бо коли прийдуть москалі, жодної курви з сбу там вже не буде,....але, і патріотів також не буде....для кого вони все це готують...
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08.07.2025 13:04 Ответить
СМЕРТЬ ШПИГУНАМ МОСКОВІЇ В УКРАЇНІ!
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08.07.2025 13:19 Ответить
Я бы его зафигачил при "попытке к бегству"
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08.07.2025 13:26 Ответить
Тільки фізичне знищення цієї колоборанської мерзоти, іншої мови вони не розуміють.
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08.07.2025 14:42 Ответить
Кто разминировал Чонгар? Или всё повесите на этого полупоца подполковника?
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08.07.2025 16:18 Ответить
 
 