Задержан подполковник запаса Сил обороны, который шпионил у передовой в Сумской области и формировал собственную группу информаторов, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности сорвала попытки оккупантов создать агентурную сеть вблизи линии фронта на Сумщине. По результатам спецоперации в регионе задержан глубоко законспирированный агент ФСБ, который шпионил возле передовой и формировал собственную группу информаторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кем оказался предатель?

Фигурантом оказался бывший военнослужащий, подполковник запаса одной из составляющих Сил обороны Украины. По материалам дела, после увольнения со службы на законных основаниях в 2023 году, он впоследствии пошел на сотрудничество с врагом.

"С учетом воинского звания и боевого опыта агента, его вербовкой занимался один из руководителей пограничного управления фсб. За успешно проведенную вербовочную операцию российский спецслужбист получил генеральское звание", - отмечают в СБУ.

Как свидетельствуют материалы производства, фигурант входил в состав агентурной сети ФСБ, которая была нейтрализована в апреле этого года на Сумщине.

Тогда сотрудники СБУ задержали гражданина РФ и его сообщника, которые собирали разведданные для прорыва российских диверсантов на территорию Шосткинского района.

Какую информацию он собирал для врага?

"Агент-подполковник действовал отдельно от других. Он собирал информацию о дислокации Сил обороны, воюющих на передовой.

Для этого фигурант "втемную" использовал знакомых среди украинских воинов, с которыми дружил после увольнения со службы.

Также он параллельно помогал куратору создавать новую агентурную сеть на границе Сумской области из действующих и бывших военных", - говорится в сообщении.

Задачей агента было выявить "единомышленников" среди своих знакомых. Дальнейшую вербовку "кандидатов" должны были осуществлять российские спецслужбисты. В случае успешных "собеседований", фигурант должен был переправлять кандидатов для инструктажа в РФ.

Как предателя задержали?

Сотрудники СБУ задержали агента на этапе подбора нового участника вражеской ячейки. У предателя изъят телефон с доказательствами работы на фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Злоумышленник под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.