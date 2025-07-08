Задержан подполковник запаса Сил обороны, который шпионил у передовой в Сумской области и формировал собственную группу информаторов, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности сорвала попытки оккупантов создать агентурную сеть вблизи линии фронта на Сумщине. По результатам спецоперации в регионе задержан глубоко законспирированный агент ФСБ, который шпионил возле передовой и формировал собственную группу информаторов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Кем оказался предатель?
Фигурантом оказался бывший военнослужащий, подполковник запаса одной из составляющих Сил обороны Украины. По материалам дела, после увольнения со службы на законных основаниях в 2023 году, он впоследствии пошел на сотрудничество с врагом.
"С учетом воинского звания и боевого опыта агента, его вербовкой занимался один из руководителей пограничного управления фсб. За успешно проведенную вербовочную операцию российский спецслужбист получил генеральское звание", - отмечают в СБУ.
Как свидетельствуют материалы производства, фигурант входил в состав агентурной сети ФСБ, которая была нейтрализована в апреле этого года на Сумщине.
Тогда сотрудники СБУ задержали гражданина РФ и его сообщника, которые собирали разведданные для прорыва российских диверсантов на территорию Шосткинского района.
Какую информацию он собирал для врага?
"Агент-подполковник действовал отдельно от других. Он собирал информацию о дислокации Сил обороны, воюющих на передовой.
Для этого фигурант "втемную" использовал знакомых среди украинских воинов, с которыми дружил после увольнения со службы.
Также он параллельно помогал куратору создавать новую агентурную сеть на границе Сумской области из действующих и бывших военных", - говорится в сообщении.
Задачей агента было выявить "единомышленников" среди своих знакомых. Дальнейшую вербовку "кандидатов" должны были осуществлять российские спецслужбисты. В случае успешных "собеседований", фигурант должен был переправлять кандидатов для инструктажа в РФ.
Как предателя задержали?
Сотрудники СБУ задержали агента на этапе подбора нового участника вражеской ячейки. У предателя изъят телефон с доказательствами работы на фсб.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Злоумышленник под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3562116, образився і пішов співпрацювати, чи він і раніше з ними співпрацював, контрабанда, тощо?
читаєш, і ауєваїш, вербування, відправка за кордон для інструктаж....входив до групи, працював саме окремо, цілого генерала дали...суки, де вас дебілів розмножують...
Після суду, і вироку для людини, за оборону Сумщини, люди, Ви вірите цим ******.
А якщо ця людина патріот. і він знову збирався з побратимами до спротиву мокшам..не вже.Ви не розумієте, що вони зараз можуть робити під цим приводом.
Бо коли прийдуть москалі, жодної курви з сбу там вже не буде,....але, і патріотів також не буде....для кого вони все це готують...