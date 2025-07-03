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Задержан "крот" ФСБ в Воздушных силах на Львовщине, - СБУ

На Львовщине задержан майор Воздушных сил, который работал на Россию. Оккупанты хотели получить координаты авиационной инфраструктуры ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным СБУ, россияне завербовали его через бывшую жену - экс-военную, которая работает на агрессора в Мелитополе.

СБУ задержала крота в Воздушных силах ВСУ
СБУ задержала крота в Воздушных силах ВСУ

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"Подрывную деятельность "крота" координировал кадровый сотрудник отдела спецопераций "Альфа" фсб Александр Белодедов. Главной задачей агента был сбор информации об украинской военной авиации. В частности, враг пытался получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ.

В случае получения соответствующих геолокаций, оккупанты надеялись нанести по ним ракетно-пушечные удары", - говорится в сообщении.

СБУ заблаговременно разоблачила "крота", задокументировав его контакты с российской спецслужбой и задержала.

Также были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

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Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленник под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также за госизмену в условиях войны заочное подозрение получила его экс-супруга, которая пребывает на временно захваченной южной части Украины.

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Автор: 

СБУ (20144) государственная измена (1583) Воздушные силы (2485)


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Топ комментарии
+5
100 %
І серед пенсів-ждунів і серед "штатного складу" вже тисячі таких виявлено.... А скільки ще є..
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03.07.2025 11:27 Ответить
+4
"ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ. "

За 3 роки ворог, скорійше за все, не тільки намагався, але й отримав всі ці координати...
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03.07.2025 11:06 Ответить
+3
Когда арестуют крота сивковича?
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03.07.2025 11:04 Ответить
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30.07.2025 року Суд не відбувся!!! Судове засідання перенесено на 15.07.2025 року на 14-30 годин. (Напад на військового кореспондента у Палаці Спорту 05.04.2025 року) (Оновленно 02.07.2025 року). Відео https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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03.07.2025 10:46 Ответить
Когда арестуют крота сивковича?
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03.07.2025 11:04 Ответить
От якби для таких майорів за законами стану війни існували військово-польові суди, то вирішувалось би швидко і зберігло би багато життів наших військових і цивільних.
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03.07.2025 11:05 Ответить
"ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ. "

За 3 роки ворог, скорійше за все, не тільки намагався, але й отримав всі ці координати...
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03.07.2025 11:06 Ответить
100 %
І серед пенсів-ждунів і серед "штатного складу" вже тисячі таких виявлено.... А скільки ще є..
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03.07.2025 11:27 Ответить
Цілий майор!?
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03.07.2025 11:08 Ответить
Мать вже не дуже, бо пику заблюрили...
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03.07.2025 12:04 Ответить
Мабуть багато вже і завдали раніше.
Епоха Пройобів по Потужному!!
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03.07.2025 11:26 Ответить
Коли зрадника ловлять, це не пройоб, а успіх. А от коли цей військовий з 2014 року служив в армії і отримував звання та посади - це дійсно пройоб.
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03.07.2025 11:54 Ответить
о! прізвища кацапів вже навчились не перекладати, а з іменами поки що справи кепські.
Олександри - це у нас. У них - Алєксандри.
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03.07.2025 11:56 Ответить
Потрібно привсеюдно вішати всіх кротів ,
яку зраджують Украіну 🤬
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03.07.2025 12:44 Ответить
Хто був дорослим ще за часів СРСР пам'ятає як в анкетах (на навчання, на роботу та ін.) були питання, які в 80-х. виглядали смішно "Чи перебували Ви або Ваші близькі родичі в полоні або на окупованих територіях".
Але війна прийшла знову, і, як виявилось нічого в психології людей не змінилось, як і в методах роботи ворожої розвідки.
Ці правила були написані кров'ю і ігнорувати їх не можна.
Ми, звичайно, цього не дізнаємось (і не треба), але хотілося б звернути увагу контррозвідників які працюють у частинах, що такі люди повині бути під постійним моніторингом, та без доступу до військової таємниці. Є багато посад і напрямків де дуже обізаним бути не треба.
Тихо, ненав'язливо, але послідовно це потрібно робити. А не бігати потім за "шпіЙоном" який знудився за своєю дружиною і готовий продати все і всіх.
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03.07.2025 12:55 Ответить
Як ***** можна тримати у війську людину в якої родичі на окупованій території та ще й працюють на рашку?!?!?!
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03.07.2025 12:57 Ответить
 
 