Задержан "крот" ФСБ в Воздушных силах на Львовщине, - СБУ

На Львовщине задержан майор Воздушных сил, который работал на Россию. Оккупанты хотели получить координаты авиационной инфраструктуры ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным СБУ, россияне завербовали его через бывшую жену - экс-военную, которая работает на агрессора в Мелитополе.





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"Подрывную деятельность "крота" координировал кадровый сотрудник отдела спецопераций "Альфа" фсб Александр Белодедов. Главной задачей агента был сбор информации об украинской военной авиации. В частности, враг пытался получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ.

В случае получения соответствующих геолокаций, оккупанты надеялись нанести по ним ракетно-пушечные удары", - говорится в сообщении.

СБУ заблаговременно разоблачила "крота", задокументировав его контакты с российской спецслужбой и задержала.

Также были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

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Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленник под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также за госизмену в условиях войны заочное подозрение получила его экс-супруга, которая пребывает на временно захваченной южной части Украины.

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