Задержан "крот" ФСБ в Воздушных силах на Львовщине, - СБУ
На Львовщине задержан майор Воздушных сил, который работал на Россию. Оккупанты хотели получить координаты авиационной инфраструктуры ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным СБУ, россияне завербовали его через бывшую жену - экс-военную, которая работает на агрессора в Мелитополе.
"Подрывную деятельность "крота" координировал кадровый сотрудник отдела спецопераций "Альфа" фсб Александр Белодедов. Главной задачей агента был сбор информации об украинской военной авиации. В частности, враг пытался получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ.
В случае получения соответствующих геолокаций, оккупанты надеялись нанести по ним ракетно-пушечные удары", - говорится в сообщении.
СБУ заблаговременно разоблачила "крота", задокументировав его контакты с российской спецслужбой и задержала.
Также были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.
Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Злоумышленник под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Также за госизмену в условиях войны заочное подозрение получила его экс-супруга, которая пребывает на временно захваченной южной части Украины.
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За 3 роки ворог, скорійше за все, не тільки намагався, але й отримав всі ці координати...
І серед пенсів-ждунів і серед "штатного складу" вже тисячі таких виявлено.... А скільки ще є..
Епоха Пройобів по Потужному!!
Олександри - це у нас. У них - Алєксандри.
яку зраджують Украіну 🤬
Але війна прийшла знову, і, як виявилось нічого в психології людей не змінилось, як і в методах роботи ворожої розвідки.
Ці правила були написані кров'ю і ігнорувати їх не можна.
Ми, звичайно, цього не дізнаємось (і не треба), але хотілося б звернути увагу контррозвідників які працюють у частинах, що такі люди повині бути під постійним моніторингом, та без доступу до військової таємниці. Є багато посад і напрямків де дуже обізаним бути не треба.
Тихо, ненав'язливо, але послідовно це потрібно робити. А не бігати потім за "шпіЙоном" який знудився за своєю дружиною і готовий продати все і всіх.