Затримано "крота" ФСБ у Повітряних силах на Львівщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

На Львівщині затримано майора Повітряних сил, який працював на Росію. Окупанти хотіли отримати координати авіаційної інфраструктури ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними СБУ, росіяни завербували його через колишню дружину-ексвійськову, яка працює на агресора у Мелітополі.





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"Підривну діяльність "крота" координував кадровий співробітник відділу спецоперацій "Альфа" фсб Олександр Бєлодєдов. Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ.

У разі отримання відповідних геолокацій, окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари", - йдеться в повідомленні.

СБУ завчасно викрила "крота", задокументувавши його контакти з російською спецслужбою і затримала.

Також було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

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Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також за держзраду в умовах війни заочну підозру отримала його ексдружина, яка перебуває на тимчасово захопленій південній частині України.

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