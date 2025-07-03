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Новини Фото Державна зрада
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Затримано "крота" ФСБ у Повітряних силах на Львівщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

На Львівщині затримано майора Повітряних сил, який працював на Росію. Окупанти хотіли отримати координати авіаційної інфраструктури ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними СБУ, росіяни завербували його через колишню дружину-ексвійськову, яка працює на агресора у Мелітополі.

СБУ затримала крота у Повітряних силах ЗСУ
СБУ затримала крота у Повітряних силах ЗСУ

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"Підривну діяльність "крота" координував кадровий співробітник відділу спецоперацій "Альфа" фсб Олександр Бєлодєдов. Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ.

У разі отримання відповідних геолокацій, окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари", - йдеться в повідомленні.

СБУ завчасно викрила "крота", задокументувавши його контакти з російською спецслужбою і затримала.

Також було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

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Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також за держзраду в умовах війни заочну підозру отримала його ексдружина, яка перебуває на тимчасово захопленій південній частині України.

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Автор: 

СБУ (13075) державна зрада (1729) Повітряні сили (2828)


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30.07.2025 року Суд не відбувся!!! Судове засідання перенесено на 15.07.2025 року на 14-30 годин. (Напад на військового кореспондента у Палаці Спорту 05.04.2025 року) (Оновленно 02.07.2025 року). Відео https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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03.07.2025 10:46 Відповісти
Когда арестуют крота сивковича?
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03.07.2025 11:04 Відповісти
От якби для таких майорів за законами стану війни існували військово-польові суди, то вирішувалось би швидко і зберігло би багато життів наших військових і цивільних.
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03.07.2025 11:05 Відповісти
"ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ. "

За 3 роки ворог, скорійше за все, не тільки намагався, але й отримав всі ці координати...
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03.07.2025 11:06 Відповісти
100 %
І серед пенсів-ждунів і серед "штатного складу" вже тисячі таких виявлено.... А скільки ще є..
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03.07.2025 11:27 Відповісти
Цілий майор!?
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03.07.2025 11:08 Відповісти
Мабуть багато вже і завдали раніше.
Епоха Пройобів по Потужному!!
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03.07.2025 11:26 Відповісти
 
 