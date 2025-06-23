Суд заарештував звільненого з полону зрадника Тараненка, який просив в окупантів ніж, щоб різати українців
20 червня, Чечелівський районний суд Дніпра відправив під варту на два місяці визволеного із полону військового Анатолія Тараненка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Як зазначається, у травні його звільнили з російського полону, хоча ще у 2021-му він перейшов на бік окупантів. За даними ЗМІ, розмір застави, яку можуть внести за Тараненка, становить 908 400 гривень.
Якщо це зроблять, чоловік насамперед буде зобов'язаний:
- прибувати до прокурора або суду;
- не відлучатися з населеного пункту, у якому він зареєстрований чи де проживає;
- повідомляти прокурора або суд про зміну місця проживання.
Тараненка обвинувачують у дезертирстві (ч. 3 ст. 408 ККУ) та привласненні військового майна (ч. 3 ст. 410 ККУ). Йому загрожує до 12 років увʼязнення.
За даними ЗМІ, 8 січня 2021-го Тараненко знайшов можливість зв'язатися з представниками так званої "ДНР" - тоді він служив у танковій бригаді ЗСУ та воював у Донецькій області - і перейшов на бік ворога. Попередньо, він спалив свою БМП, а попавши до росіян, попросив ніж, щоб різати тих, з ким раніше служив.
Під час другого етапу обміну 1000 на 1000 людину, схожу на Тараненка, зафіксували низка медіа. Втім, він швидко пройшов від автобуса у медзаклад та не спілкувався з журналістами. Окрім того, в обмінних списках, які злили росЗМІ - Україна офіційно їх не публікувала - під номером 746 вказана людина з таким же іменем.
Раніше командир 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов" Денис (Редіс) Прокопенко заявив, що в межах масштабного обміну "1000 на 1000" не обміняли жодного "азовця", втім з полону повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців
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Якщо це зроблять, чоловік насамперед буде зобов'язаний: Джерело: https://censor.net/ua/n3559450
Це як? Був у полоні, чи перейшов на бік кацапів?
Шобла віддала касапам,в рамках обміну 25 травня,рос.добровольця,який воював у складі рос.добробатів проти армії агресора.
Чи не договірнячок на вимогу кремля, щоб своїх військових попередити,щоби не йшли в рос.добробати,бо їх все одно дістануть?
Та ще,що за служба проводить такі "операції"?.