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Суд заарештував звільненого з полону зрадника Тараненка, який просив в окупантів ніж, щоб різати українців

Анатолій Тараненко зрадник

20 червня, Чечелівський районний суд Дніпра відправив під варту на два місяці визволеного із полону військового Анатолія Тараненка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Як зазначається, у травні його звільнили з російського полону, хоча ще у 2021-му він перейшов на бік окупантів. За даними ЗМІ, розмір застави, яку можуть внести за Тараненка, становить 908 400 гривень.

Якщо це зроблять, чоловік насамперед буде зобов'язаний:

  • прибувати до прокурора або суду;
  • не відлучатися з населеного пункту, у якому він зареєстрований чи де проживає;
  • повідомляти прокурора або суд про зміну місця проживання.

Тараненка обвинувачують у дезертирстві (ч. 3 ст. 408 ККУ) та привласненні військового майна (ч. 3 ст. 410 ККУ). Йому загрожує до 12 років увʼязнення.

За даними ЗМІ, 8 січня 2021-го Тараненко знайшов можливість зв'язатися з представниками так званої "ДНР" - тоді він служив у танковій бригаді ЗСУ та воював у Донецькій області - і перейшов на бік ворога. Попередньо, він спалив свою БМП, а попавши до росіян, попросив ніж, щоб різати тих, з ким раніше служив.

Під час другого етапу обміну 1000 на 1000 людину, схожу на Тараненка, зафіксували низка медіа. Втім, він швидко пройшов від автобуса у медзаклад та не спілкувався з журналістами. Окрім того, в обмінних списках, які злили росЗМІ - Україна офіційно їх не публікувала - під номером 746 вказана людина з таким же іменем.

Раніше командир 12 бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов" Денис (Редіс) Прокопенко заявив, що в межах масштабного обміну "1000 на 1000" не обміняли жодного "азовця", втім з полону повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців

Автор: 

військовополонені (1016) державна зрада (1728) запобіжний захід (514)


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Топ коментарі
+17
Яка тут, бл#дь, може бути застава?
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23.06.2025 15:37 Відповісти
+14
На що він сподівався, що не впізнають?
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23.06.2025 15:27 Відповісти
+9
главно дєло не позбавляйте його виборчого права. Він ще повинен нам обрати верховного головнокомандувача і проголосувати за новостворену парламентську партію "Явастуданєпасилал".
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23.06.2025 15:52 Відповісти
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в українській тюрмі краще йому буде?
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23.06.2025 15:26 Відповісти
На що він сподівався, що не впізнають?
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23.06.2025 15:27 Відповісти
якщо він перейшов до кацапів, то чому вони його сюжи віддали, як типа полоненого? типа агента закинути, ну таке собі.
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23.06.2025 16:01 Відповісти
Непотріб, викинули.
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23.06.2025 16:06 Відповісти
а могли на мясний штурм відправити
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23.06.2025 18:54 Відповісти
Як ця потвора доїхала до пункту обміну в одному автобусі з героями?
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23.06.2025 15:35 Відповісти
Яка тут, бл#дь, може бути застава?
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23.06.2025 15:37 Відповісти
"Якщо це зроблять, чоловік..." має подохнути відразу, як вийде з воріт СІЗО.
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23.06.2025 15:37 Відповісти
чоловік... ???
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23.06.2025 15:40 Відповісти
За даними ЗМІ, розмір застави, яку можуть внести за Тараненка, становить 908 400 гривень.

Якщо це зроблять, чоловік насамперед буде зобов'язаний: Джерело: https://censor.net/ua/n3559450
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23.06.2025 15:53 Відповісти
у тебе є шанс, вносиш заставу, він виходить і ти його тойво 💀
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23.06.2025 16:03 Відповісти
і знаєш який ще плюс, тобі заставу повернуть, бо той не встине нічого порушити та й тобі знадобиться
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23.06.2025 20:40 Відповісти
"...його звільнили з російського полону, хоча ще у 2021-му він перейшов на бік окупантів Джерело: https://censor.net/ua/n3559450" Джерело: https://censor.net/ua/n3559450

Це як? Був у полоні, чи перейшов на бік кацапів?
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23.06.2025 15:39 Відповісти
Собаці, паршивій не пожелаєш те, що люди йому бажають, падлюка
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23.06.2025 15:40 Відповісти
очевидно, пса, пробачте песики-собачки, переконали, що його ніхто не впізнає, а надалі він мав стати кротом - "приказано выжить".
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23.06.2025 15:44 Відповісти
главно дєло не позбавляйте його виборчого права. Він ще повинен нам обрати верховного головнокомандувача і проголосувати за новостворену парламентську партію "Явастуданєпасилал".
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23.06.2025 15:52 Відповісти
Дивна кваліфікація дій, тут держзрада у військовий час аж свистить! Не досидить до суду, схоже на те.
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23.06.2025 18:12 Відповісти
Якась мутна справа. Прокурору на зірочку
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23.06.2025 21:06 Відповісти
А чому не пишуть, кого взамін Тараненка віддали?
Шобла віддала касапам,в рамках обміну 25 травня,рос.добровольця,який воював у складі рос.добробатів проти армії агресора.
Чи не договірнячок на вимогу кремля, щоб своїх військових попередити,щоби не йшли в рос.добробати,бо їх все одно дістануть?
Та ще,що за служба проводить такі "операції"?.
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24.06.2025 09:23 Відповісти
 
 