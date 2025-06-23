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Новости
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Суд арестовал освобожденного из плена предателя Тараненко, который просил у оккупантов нож, чтобы резать украинцев

Анатолий Тараненко предатель

20 июня Чечеловский районный суд Днепра отправил под стражу на два месяца освобожденного из плена военного Анатолия Тараненко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Как отмечается, в мае его освободили из российского плена, хотя еще в 2021-м он перешел на сторону оккупантов. По данным СМИ, размер залога, который могут внести за Тараненко, составляет 908 400 гривен.

Если это сделают, мужчина прежде всего будет обязан:

  • прибывать к прокурору или в суд;
  • не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован или где проживает;
  • сообщать прокурору или суду об изменении места жительства.

Тараненко обвиняют в дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УКУ) и присвоении военного имущества (ч. 3 ст. 410 УКУ). Ему грозит до 12 лет заключения.

По данным СМИ, 8 января 2021-го Тараненко нашел возможность связаться с представителями так называемой "ДНР" - тогда он служил в танковой бригаде ВСУ и воевал в Донецкой области - и перешел на сторону врага. Предварительно, он сжег свою БМП, а попав к россиянам, попросил нож, чтобы резать тех, с кем раньше служил.

Во время второго этапа обмена 1000 на 1000 человека, похожего на Тараненко, зафиксировали ряд медиа. Впрочем, он быстро прошел от автобуса в медучреждение и не общался с журналистами. Кроме того, в обменных списках, которые слили росСМИ - Украина официально их не публиковала - под номером 746 указан человек с таким же именем.

Ранее командир 12 бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" Денис (Редис) Прокопенко заявил, что в рамках масштабного обмена "1000 на 1000" не обменяли ни одного "азовца", впрочем, из плена вернулся подонок, который просил нож у вертухаев, чтобы резать наших бойцов.

Автор: 

военнопленные (1149) государственная измена (1582) мера пресечения (483)


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Топ комментарии
+17
Яка тут, бл#дь, може бути застава?
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23.06.2025 15:37 Ответить
+14
На що він сподівався, що не впізнають?
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23.06.2025 15:27 Ответить
+9
главно дєло не позбавляйте його виборчого права. Він ще повинен нам обрати верховного головнокомандувача і проголосувати за новостворену парламентську партію "Явастуданєпасилал".
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23.06.2025 15:52 Ответить
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в українській тюрмі краще йому буде?
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23.06.2025 15:26 Ответить
На що він сподівався, що не впізнають?
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23.06.2025 15:27 Ответить
якщо він перейшов до кацапів, то чому вони його сюжи віддали, як типа полоненого? типа агента закинути, ну таке собі.
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23.06.2025 16:01 Ответить
Непотріб, викинули.
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23.06.2025 16:06 Ответить
а могли на мясний штурм відправити
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23.06.2025 18:54 Ответить
Як ця потвора доїхала до пункту обміну в одному автобусі з героями?
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23.06.2025 15:35 Ответить
Яка тут, бл#дь, може бути застава?
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23.06.2025 15:37 Ответить
"Якщо це зроблять, чоловік..." має подохнути відразу, як вийде з воріт СІЗО.
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23.06.2025 15:37 Ответить
чоловік... ???
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23.06.2025 15:40 Ответить
За даними ЗМІ, розмір застави, яку можуть внести за Тараненка, становить 908 400 гривень.

Якщо це зроблять, чоловік насамперед буде зобов'язаний: Джерело: https://censor.net/ua/n3559450
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23.06.2025 15:53 Ответить
у тебе є шанс, вносиш заставу, він виходить і ти його тойво 💀
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23.06.2025 16:03 Ответить
і знаєш який ще плюс, тобі заставу повернуть, бо той не встине нічого порушити та й тобі знадобиться
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23.06.2025 20:40 Ответить
"...його звільнили з російського полону, хоча ще у 2021-му він перейшов на бік окупантів Джерело: https://censor.net/ua/n3559450" Джерело: https://censor.net/ua/n3559450

Це як? Був у полоні, чи перейшов на бік кацапів?
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23.06.2025 15:39 Ответить
Собаці, паршивій не пожелаєш те, що люди йому бажають, падлюка
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23.06.2025 15:40 Ответить
очевидно, пса, пробачте песики-собачки, переконали, що його ніхто не впізнає, а надалі він мав стати кротом - "приказано выжить".
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23.06.2025 15:44 Ответить
главно дєло не позбавляйте його виборчого права. Він ще повинен нам обрати верховного головнокомандувача і проголосувати за новостворену парламентську партію "Явастуданєпасилал".
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23.06.2025 15:52 Ответить
Дивна кваліфікація дій, тут держзрада у військовий час аж свистить! Не досидить до суду, схоже на те.
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23.06.2025 18:12 Ответить
Якась мутна справа. Прокурору на зірочку
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23.06.2025 21:06 Ответить
А чому не пишуть, кого взамін Тараненка віддали?
Шобла віддала касапам,в рамках обміну 25 травня,рос.добровольця,який воював у складі рос.добробатів проти армії агресора.
Чи не договірнячок на вимогу кремля, щоб своїх військових попередити,щоби не йшли в рос.добробати,бо їх все одно дістануть?
Та ще,що за служба проводить такі "операції"?.
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24.06.2025 09:23 Ответить
 
 