Суд арестовал освобожденного из плена предателя Тараненко, который просил у оккупантов нож, чтобы резать украинцев
20 июня Чечеловский районный суд Днепра отправил под стражу на два месяца освобожденного из плена военного Анатолия Тараненко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Как отмечается, в мае его освободили из российского плена, хотя еще в 2021-м он перешел на сторону оккупантов. По данным СМИ, размер залога, который могут внести за Тараненко, составляет 908 400 гривен.
Если это сделают, мужчина прежде всего будет обязан:
- прибывать к прокурору или в суд;
- не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован или где проживает;
- сообщать прокурору или суду об изменении места жительства.
Тараненко обвиняют в дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УКУ) и присвоении военного имущества (ч. 3 ст. 410 УКУ). Ему грозит до 12 лет заключения.
По данным СМИ, 8 января 2021-го Тараненко нашел возможность связаться с представителями так называемой "ДНР" - тогда он служил в танковой бригаде ВСУ и воевал в Донецкой области - и перешел на сторону врага. Предварительно, он сжег свою БМП, а попав к россиянам, попросил нож, чтобы резать тех, с кем раньше служил.
Во время второго этапа обмена 1000 на 1000 человека, похожего на Тараненко, зафиксировали ряд медиа. Впрочем, он быстро прошел от автобуса в медучреждение и не общался с журналистами. Кроме того, в обменных списках, которые слили росСМИ - Украина официально их не публиковала - под номером 746 указан человек с таким же именем.
Ранее командир 12 бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" Денис (Редис) Прокопенко заявил, что в рамках масштабного обмена "1000 на 1000" не обменяли ни одного "азовца", впрочем, из плена вернулся подонок, который просил нож у вертухаев, чтобы резать наших бойцов.
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Якщо це зроблять, чоловік насамперед буде зобов'язаний: Джерело: https://censor.net/ua/n3559450
Це як? Був у полоні, чи перейшов на бік кацапів?
Шобла віддала касапам,в рамках обміну 25 травня,рос.добровольця,який воював у складі рос.добробатів проти армії агресора.
Чи не договірнячок на вимогу кремля, щоб своїх військових попередити,щоби не йшли в рос.добробати,бо їх все одно дістануть?
Та ще,що за служба проводить такі "операції"?.