Наводив КАБи по Донеччині: агента ГРУ РФ засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Агента ГРУ РФ, який шпигував для російських окупантів на Донеччині, засудили до 15 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Основним завданням чоловіка було наведення керованих авіабомб рашистів по Силах оборони на Краматорському напрямку.

Йдеться про 47-річного місцевого жителя, якого росіяни завербували через соцмережу "Одноклассники", де він публікував проросійські коментарі.

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"Щоб виявити геолокації Сил оборони, зрадник об’їжджав прифронтову місцевість, де фотографував військові об’єкти та робив відповідні позначки на гугл-картах. Розвідактивність агента координував "зв’язковий" – бойовик окупаційних угруповань рф, який воює на східному фронті та співпрацює з російським гру", - йдеться в повідомленні.

Зрадника було затримано за місцем проживання у лютому 2024 року. Під час обшуку в нього вилучили комп'ютерну техніку, з якої він контактував з окупантами.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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