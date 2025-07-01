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Новини Вироки за державну зраду Засудження коригувальників
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Наводив КАБи по Донеччині: агента ГРУ РФ засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Чоловік наводив КАБи на Донеччину. Його засудили на 15 років

Агента ГРУ РФ, який шпигував для російських окупантів на Донеччині, засудили до 15 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Основним завданням чоловіка було наведення керованих авіабомб рашистів по Силах оборони на Краматорському напрямку.

Йдеться про 47-річного місцевого жителя, якого росіяни завербували через соцмережу "Одноклассники", де він публікував проросійські коментарі.

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"Щоб виявити геолокації Сил оборони, зрадник об’їжджав прифронтову місцевість, де фотографував військові об’єкти та робив відповідні позначки на гугл-картах. Розвідактивність агента координував "зв’язковий" – бойовик окупаційних угруповань рф, який воює на східному фронті та співпрацює з російським гру", - йдеться в повідомленні.

Зрадника було затримано за місцем проживання у лютому 2024 року. Під час обшуку в нього вилучили комп'ютерну техніку, з  якої він контактував з окупантами.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Автор: 

вирок (1106) СБУ (13066) Донецька область (8963) державна зрада (1728) коригування (84)


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Сирійці, більш дієво реагують, на подібних істот, без довічного утримання, за рахунок їх жертв! От, якби, таке лайно, зкацаплене, утримували ДОВІЧНО, оті суддівські+адвокатські, та особи з Урядового кварталу, за власний рахунок, як презумпцію «суворого покарання», одразу б, і зміни АКТУАЛЬНІ внесли до законів!! А вірьовки вдосталь в Україні, впораємося!
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01.07.2025 16:17 Відповісти
А де відео, як його затримували, накидали кайданки, прикладом по харі, потім об асфальт !
Беріть приклад з азерів - морди у фсбешників розбиті, прибиті до плінтусу....
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01.07.2025 16:18 Відповісти
а що коли ми тихенько будемо їх страчувати за попитку збігти- ЕС нам не будуть допомогати чи приймуть їх досебе в америці чи ес?
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01.07.2025 16:25 Відповісти
Де фото виродка?
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01.07.2025 16:33 Відповісти
Мало!!!
Дуже мало за такий злочин!!!
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01.07.2025 16:34 Відповісти
 
 