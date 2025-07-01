СБУ атакувала завод "Купол" в Іжевську, де виготовляли ЗРК та БпЛА для армії РФ, - джерела. ВIДЕО
Дрони Служби безпеки України уразили завод "Купол" у російському Іжевську. Там виготовляють ЗРК "Тор" та "Оса", а також безпілотники для російських військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Удару було завдано далекобійними дронами по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу "Купол" (республіка Удмуртія). Відстань - понад 1,3 тис. км.
Відомо, що підприємство працює на Міноборони РФ та виготовляє ЗРК "Тор" та "Оса", а також БпЛА "Гарпія".
Проти заводу було запроваджено міжнародні санкції.
Всього було зафіксовано щонайменше два влучання у корпуси заводу, виникла пожежа.
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Такие одиночные прилеты ничего не дают
Кацапы починят все за три дня
Максимум за неделю
Или еще того хуже
Все оборудование вывезут и спрячут под землю
У кацапов так много военных заводов
Там под землей нарыто всего как у Хамаса