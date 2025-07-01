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Новини Атака дронів на регіони РФ
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СБУ атакувала завод "Купол" в Іжевську, де виготовляли ЗРК та БпЛА для армії РФ, - джерела. ВIДЕО

Дрони Служби безпеки України уразили завод "Купол" у російському Іжевську. Там виготовляють ЗРК "Тор" та "Оса", а також безпілотники для російських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Удару було завдано далекобійними дронами по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу "Купол" (республіка Удмуртія). Відстань - понад 1,3 тис. км.

Відомо, що підприємство працює на Міноборони РФ та виготовляє ЗРК "Тор" та "Оса", а також БпЛА "Гарпія".

Проти заводу було запроваджено міжнародні санкції.

Всього було зафіксовано щонайменше два влучання у корпуси заводу, виникла пожежа.

Читайте: Росіяни скаржаться на атаку дронів: план "Ковер" запроваджено у 4 аеропортах

Автор: 

росія (66502) СБУ (13066) Удари по РФ (389)


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01.07.2025 13:32 Відповісти
Кацоперди, а на Чукотці тишина і *********. Нєхрен в Європі жити.
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01.07.2025 13:46 Відповісти
У українського командування хибна тактика: розпорошення ударів. Можливо це не тактика, а зрада, злочин проти України. Як діяли американці з англійцями під час Другої світової війни? Вони килимовими бомбардуваннями знищували виробництво критичних компонентів для військової техніки ворога. Наприклад, при масованому нальоті на Швайнфурт були знищені заводи по виробництву підшипників для всіх видів техніки і виробництво танків , автомобілів, літаків зіткнулося з великими труднощами і почало різко падати. Тобто, концентрацією ударів треба виносити цілі критичні галузі виробництва і створювати вузькі місця в виробництві. Українське командування проводить бомбардування дронами: 1) малими кількостями дронів; 2) безсистемно, безглуздо розпорошуючи сили. Так далі не піде. Для перемоги треба міняти тактику.
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01.07.2025 14:06 Відповісти
Согласна
Такие одиночные прилеты ничего не дают
Кацапы починят все за три дня
Максимум за неделю
Или еще того хуже
Все оборудование вывезут и спрячут под землю
У кацапов так много военных заводов
Там под землей нарыто всего как у Хамаса
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01.07.2025 14:21 Відповісти
Мокши, готуйтесь. Вже скоро ви відчуєте нашу лють.
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01.07.2025 13:32 Відповісти
"*****, ******, піздєц"(с) - ф.м.достоєвскій!
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01.07.2025 13:38 Відповісти
та інноді і мені хочеться по хрюзкі зарядити ...особливо коли 🤡 шобла по виборам пургу несе ,до зміни Констітуції ...
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01.07.2025 13:44 Відповісти
господи, скільки на росії всього не бомбленого.. роботи не початий край.
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01.07.2025 13:47 Відповісти
 
 