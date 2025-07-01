СБУ атакувала завод "Купол" в Іжевську, де виготовляли ЗРК та БпЛА для армії РФ, - джерела. ВIДЕО

Дрони Служби безпеки України уразили завод "Купол" у російському Іжевську. Там виготовляють ЗРК "Тор" та "Оса", а також безпілотники для російських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Удару було завдано далекобійними дронами по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу "Купол" (республіка Удмуртія). Відстань - понад 1,3 тис. км.

Відомо, що підприємство працює на Міноборони РФ та виготовляє ЗРК "Тор" та "Оса", а також БпЛА "Гарпія".

Проти заводу було запроваджено міжнародні санкції.

Всього було зафіксовано щонайменше два влучання у корпуси заводу, виникла пожежа.

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