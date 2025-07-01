Росіяни скаржаться на атаку дронів: план "Ковер" запроваджено у 4 аеропортах

Міноборони РФ заявило, що у ніч проти 1 липня ППО нібито знищила та перехопила 60 дронів у 6 областях, над окупованим Кримом, акваторією Азовського та Чорного морів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

Про вибухи та сирену повідомили мешканці міст Саратов і Енгельс Саратовської області, а також те, що аеропорт Саратова призупинив роботу.

Своєю чергою Росавіація заявила про тимчасові обмеження роботи аеропортів Ульяновськ, Казань та Нижнєкамськ.

За словами в.о. губернатора Ростовської області РФ Юрія Слюсаря, за ніч ППО нібито знищила БпЛА в Ростові-на-Дону, Таганрозі, Новошахтинську, Міллерівському, М'ясниківському, Аксайському, Неклинівському і Матвєєво-Курганському районах.

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