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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Наслідки влучання ЗСУ по нафтобазі "Комбінат "Атлас" у Ростовській області РФ. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

Супутникові знімки підтвердили влучання Силами оборони України по нафтобазі "Комбінат "Атлас" у Ростовській області Росії вночі 23 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, це проаналізувало видання NV, яке отримало доступ до супутникових знімків.

Супутниковий знімок від 30 червня підтверджує влучання, внаслідок якого знищено одну цистерну. На цистернах поруч помітний слід пожежі чи вибуху.

Об’єкт вже раніше був атакований, що підтверджується знімками за різні періоди.

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НПЗ Комбінат Атлас уразила Україна 23 червня: наслідки атаки

Особливістю є офіційне повідомлення Генштабу ЗСУ, де зазначено, що удару завдали Сили спецоперацій у взаємодії з Ракетними військами та артилерією — це перше згадування такого формату в глибокому тилу РФ.

Частіше удари наносять БПЛА підрозділів СБУ, ГУР, ЗСУ. Деякі OSINT-аналітики припускають, що згадка про Ракетні війська може свідчити про випробування нової зброї або розширення можливостей існуючих систем, але підтверджень поки немає.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 23 червня уражено важливий об’єкт російських загарбників на території Ростовської області РФ - нафтобазу "Комбінат "Атлас".

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НПЗ (595) росія (66478) Удари по РФ (387)


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30.06.2025 19:42 Відповісти
До жопи. Візьмуть в Мозирі в Беларусі. Путіну та Трампу цікава тількі балістика по Москві. Тоді обидва рюріка побіжуть до нас домовлятись.
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30.06.2025 19:51 Відповісти
Ну а наслідки втручання рашки по Кременчуцькому і Дрогобицькому НПЗ супутник не покаже ,бо наші стратєгі думали ,що кацапи не нанесуть удар у відповідь ?
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30.06.2025 19:58 Відповісти
У яку відповідь ? Ти у курсі коли кацапи наносили перші удари по нашим НПЗ ?
Це ми наносили удари у відповідь через рік-два....
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30.06.2025 20:20 Відповісти
воно ж тупе, або просто намагається на вентилятор накинути.
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30.06.2025 20:26 Відповісти
А підкацапні мекала тут як тут. В спам паскуд!
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30.06.2025 20:17 Відповісти
 
 