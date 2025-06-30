Наслідки влучання ЗСУ по нафтобазі "Комбінат "Атлас" у Ростовській області РФ. СУПУТНИКОВЕ ФОТО
Супутникові знімки підтвердили влучання Силами оборони України по нафтобазі "Комбінат "Атлас" у Ростовській області Росії вночі 23 червня.
Як передає Цензор.НЕТ, це проаналізувало видання NV, яке отримало доступ до супутникових знімків.
Супутниковий знімок від 30 червня підтверджує влучання, внаслідок якого знищено одну цистерну. На цистернах поруч помітний слід пожежі чи вибуху.
Об’єкт вже раніше був атакований, що підтверджується знімками за різні періоди.
Особливістю є офіційне повідомлення Генштабу ЗСУ, де зазначено, що удару завдали Сили спецоперацій у взаємодії з Ракетними військами та артилерією — це перше згадування такого формату в глибокому тилу РФ.
Частіше удари наносять БПЛА підрозділів СБУ, ГУР, ЗСУ. Деякі OSINT-аналітики припускають, що згадка про Ракетні війська може свідчити про випробування нової зброї або розширення можливостей існуючих систем, але підтверджень поки немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 23 червня уражено важливий об’єкт російських загарбників на території Ростовської області РФ - нафтобазу "Комбінат "Атлас".
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