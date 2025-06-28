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Новини ЗСУ знищили склад боєприпасів РФ
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Сили оборони уразили ворожі склади боєприпасів у Брянській області РФ, - Генштаб

ураження

Сили оборони уразили склади боєприпасів російських окупантів у Брянській області РФ. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

У межах зниження наступальних спроможностей противника, 28 червня підрозділи Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по складах боєприпасів російського агресора.

Зокрема, уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ), що у Брянській області РФ.

У Генштабі підтвердили ураження цілі та пожежу на території об'єкта. Результати атаки уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - сказано в повідомленні. 

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Автор: 

Генштаб ЗС (6878) склад БК (64) Удари по РФ (386)


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Гарна новина...
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28.06.2025 21:41 Відповісти
Горел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны трескали окрест...
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29.06.2025 00:31 Відповісти
Феєрверк? - кацапи празнують
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28.06.2025 21:47 Відповісти
Палати має вся Московія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
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28.06.2025 22:11 Відповісти
 
 