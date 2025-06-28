Сили оборони уразили ворожі склади боєприпасів у Брянській області РФ, - Генштаб
Сили оборони уразили склади боєприпасів російських окупантів у Брянській області РФ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
У межах зниження наступальних спроможностей противника, 28 червня підрозділи Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по складах боєприпасів російського агресора.
Зокрема, уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ), що у Брянській області РФ.
У Генштабі підтвердили ураження цілі та пожежу на території об'єкта. Результати атаки уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - сказано в повідомленні.
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