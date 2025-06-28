РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4736 посетителей онлайн
Новости
2 937 4

Силы обороны нанесли удар по складам боеприпасов россиян в Брянской области РФ, - Генштаб

ураження

Силы обороны поразили склады боеприпасов российских оккупантов в Брянской области РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках снижения наступательных возможностей противника 28 июня подразделения Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по складам боеприпасов российского агрессора.

В частности, поражены склады 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ), что в Брянской области РФ.

В Генштабе подтвердили поражение цели и пожар на территории объекта. Результаты атаки уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украина уничтожила два российских СУ-34 на аэродроме в Волгоградской области РФ, еще 2 - повредила

Автор: 

Генштаб ВС (6576) Удары по РФ (384)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина...
показать весь комментарий
28.06.2025 21:41 Ответить
Горел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны трескали окрест...
показать весь комментарий
29.06.2025 00:31 Ответить
Феєрверк? - кацапи празнують
показать весь комментарий
28.06.2025 21:47 Ответить
Палати має вся Московія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
показать весь комментарий
28.06.2025 22:11 Ответить
 
 