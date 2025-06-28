Силы обороны нанесли удар по складам боеприпасов россиян в Брянской области РФ, - Генштаб

Силы обороны поразили склады боеприпасов российских оккупантов в Брянской области РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках снижения наступательных возможностей противника 28 июня подразделения Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по складам боеприпасов российского агрессора.

В частности, поражены склады 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ), что в Брянской области РФ.

В Генштабе подтвердили поражение цели и пожар на территории объекта. Результаты атаки уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

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