Украина уничтожила два российских СУ-34 на аэродроме в Волгоградской области РФ, еще 2 - повредила
В ночь на 27 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Мариновка", что в Волгоградской области РФ.
Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, поражены четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационная часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.
Российские Су-34 являются основными самолетами тактической авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам.
В воздушно-космических силах РФ их классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики. Они используется, в частности, для сброса управляемых авиабомб, в том числе с модулями планирования и коррекции (МПК).
Степень повреждения вражеской авиатехники и результаты поражения уточняются.
Подробности от СБУ
В пресс-центре рассказали, что по российским истребителям ССО ВСУ и СБУ отработали с помощью дальнобойных дронов.
"Из-за атаки также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта. Именно там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы. Совместно с побратимами продолжаем работу над ослаблением авиаслужебной армии", – добавили в спецслужбе.
В то же время в Силах специальных операций говорят, что удалось уничтожить четыре самолета Су-34.
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а кошмарити кацапський мирняк, як тут деякі закликають - то повна дурня
У ніч проти 27 червня українські підрозділи завдали удару по російському військовому аеродрому "Маріновка", що розташований у Волгоградській області. Операція проводилася силами Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України у взаємодії з іншими структурами Сил оборони України. Про це https://t.me/SBUkr/15178 повідомилиу пресцентрі СБУ.
За попередніми даними, внаслідок атаки було пошкоджено ЩОНАЙМЕНШЕ ЧОТИРИ ЛІТАКИ ворожі літаки Су-34. Також під удар потрапила технічна зона, де здійснюється обслуговування та ремонт бойової авіації.
Далекобійні дронам не треба долітати до Сталінграду ? Правильно я розумію- вони запускають ракети?
Для мене, як для пересічного громадянина України, важливий кінцевий результат - знищення, чи щонайменше пошкодження ворожої авіатехніки, причому бажано при цьому не за всі гроші світу.
Дрони коштують набагато менше, ніж ракети, тому в подібній ситуації можно і їх використати, зберігаючи ракети для більш "жирнючих" цілей!
Я з Одеси взагалі...
ТЦК мене послало нафіг - кажуть, що застарий.
Чекаю на подібне ниття і повизкування від путлерососів...
Ще й ЗПС тепер відмивати..!
Ви Герої Украіни , дякуємо 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Так має бути кожного дня!
Ещё дохрена осталось..
відосики будуть?
Низький уклін вам Воїни