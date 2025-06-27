Украина уничтожила два российских СУ-34 на аэродроме в Волгоградской области РФ, еще 2 - повредила

В ночь на 27 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Мариновка", что в Волгоградской области РФ.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, поражены четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационная часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.

Российские Су-34 являются основными самолетами тактической авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам.

В воздушно-космических силах РФ их классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики. Они используется, в частности, для сброса управляемых авиабомб, в том числе с модулями планирования и коррекции (МПК).

Степень повреждения вражеской авиатехники и результаты поражения уточняются.

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Подробности от СБУ

В пресс-центре рассказали, что по российским истребителям ССО ВСУ и СБУ отработали с помощью дальнобойных дронов.

"Из-за атаки также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта. Именно там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы. Совместно с побратимами продолжаем работу над ослаблением авиаслужебной армии", – добавили в спецслужбе.

В то же время в Силах специальных операций говорят, что удалось уничтожить четыре самолета Су-34.