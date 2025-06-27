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Новости Массовое уничтожение российских самолетов
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Украина уничтожила два российских СУ-34 на аэродроме в Волгоградской области РФ, еще 2 - повредила

Поражены самолеты на аэродроме в Волгоградской области РФ

В ночь на 27 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Мариновка", что в Волгоградской области РФ.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, поражены четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационная часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.

Российские Су-34 являются основными самолетами тактической авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам.

В воздушно-космических силах РФ их классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики. Они используется, в частности, для сброса управляемых авиабомб, в том числе с модулями планирования и коррекции (МПК).

Степень повреждения вражеской авиатехники и результаты поражения уточняются.

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Подробности от СБУ

В пресс-центре рассказали, что по российским истребителям ССО ВСУ и СБУ отработали с помощью дальнобойных дронов.

"Из-за атаки также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта. Именно там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы. Совместно с побратимами продолжаем работу над ослаблением авиаслужебной армии", – добавили в спецслужбе.

В то же время в Силах специальных операций говорят, что удалось уничтожить четыре самолета Су-34.

Автор: 

авиация (2871) Волгоград (56) Генштаб ВС (6571) россия (96420) Удары по РФ (382)


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Топ комментарии
+64
Ай молодці!
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27.06.2025 19:36 Ответить
+34
Чудова новина на ніч! Дякую
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27.06.2025 19:38 Ответить
+32
це реально добра справа,

а кошмарити кацапський мирняк, як тут деякі закликають - то повна дурня
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27.06.2025 19:46 Ответить
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Ай молодці!
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27.06.2025 19:36 Ответить
це реально добра справа,

а кошмарити кацапський мирняк, як тут деякі закликають - то повна дурня
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27.06.2025 19:46 Ответить
УКРАЇНСЬКІ СИЛИ АТАКУВАЛИ АВІАБАЗУ В РФ: УРАЖЕНО ЧОТИРИ ЛІТАКИ СУ-34 ( ДТ)

У ніч проти 27 червня українські підрозділи завдали удару по російському військовому аеродрому "Маріновка", що розташований у Волгоградській області. Операція проводилася силами Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України у взаємодії з іншими структурами Сил оборони України. Про це https://t.me/SBUkr/15178 повідомилиу пресцентрі СБУ.

За попередніми даними, внаслідок атаки було пошкоджено ЩОНАЙМЕНШЕ ЧОТИРИ ЛІТАКИ ворожі літаки Су-34. Також під удар потрапила технічна зона, де здійснюється обслуговування та ремонт бойової авіації.
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27.06.2025 20:00 Ответить
пэрэмалываемо
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27.06.2025 20:02 Ответить
сто пудов,але зараз в коментах тут повилазять всьопропальщики типу бєгємота рери,ильяша і інших і розкажуть як треба воювати.
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27.06.2025 20:01 Ответить
А хто краще знає, як треба воювати - Порошенко, чи Зеленський?
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27.06.2025 20:32 Ответить
Першим виліз ти , хоч ніхто тебе не чіпав ((
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27.06.2025 21:01 Ответить
в как цапів немає мирняка...
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27.06.2025 20:15 Ответить
Після всього що зробила роzzzia мирняк можна й потрібно кошмарити. РУДИЙ ВСЕ ОДНО НЕ ДОПОМОЖЕ.
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28.06.2025 00:02 Ответить
Дуже гарна новина...
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27.06.2025 19:38 Ответить
Чудова новина на ніч! Дякую
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27.06.2025 19:38 Ответить
сосія має згоріти до тла разом з свинособаками...
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27.06.2025 19:48 Ответить
Згорить 100%
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27.06.2025 20:23 Ответить
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27.06.2025 19:48 Ответить
У пресцентрі https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-sso-zsu-znyshchyly-dva-rosiiski-litaky-su34-na-aerodromi-marynivka-u-volhohradskii-oblasti-shche-dva-poshkodyly розповіли, що по російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали за допомогою далекобійних дронів. Джерело: https://censor.net/ua/n3560370

Далекобійні дронам не треба долітати до Сталінграду ? Правильно я розумію- вони запускають ракети?
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27.06.2025 19:48 Ответить
А яка різниця - дронами, чи ракетами?
Для мене, як для пересічного громадянина України, важливий кінцевий результат - знищення, чи щонайменше пошкодження ворожої авіатехніки, причому бажано при цьому не за всі гроші світу.
Дрони коштують набагато менше, ніж ракети, тому в подібній ситуації можно і їх використати, зберігаючи ракети для більш "жирнючих" цілей!
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27.06.2025 20:04 Ответить
Вибачте - забув про ввімкнений VPN!
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27.06.2025 20:06 Ответить
українською. не втікач. ввічливий. взагалі нема за що вибачатись. майже ідеал
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27.06.2025 20:10 Ответить
Дякую за розуміння...
Я з Одеси взагалі...
ТЦК мене послало нафіг - кажуть, що застарий.
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27.06.2025 20:12 Ответить
Вус відклеївся
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27.06.2025 20:23 Ответить
ВУС в мене сержантський, а в воєннику написано "Лейтенант".
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27.06.2025 20:25 Ответить
Щоб ворог не розумів. Все незрозуміле лякає
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27.06.2025 20:28 Ответить
Я просто плачу стоячи від гордості. Ви красені дякую за цю новину
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27.06.2025 19:49 Ответить
Та кацапам они не нужны те самолёты, у них ослики есть...
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27.06.2025 20:02 Ответить
Яка чудова вечірня новина ,хоч щось радісне.Дякую !
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27.06.2025 20:02 Ответить
Это надо делать каждый день! Удачи нашим доблестным воинам!!!
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27.06.2025 20:09 Ответить
" тю, лише чотири, а не 1488?! Слабаки."
Чекаю на подібне ниття і повизкування від путлерососів...
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27.06.2025 20:20 Ответить
The ruzzian air force has fewer than 150 Su-34's. Bravo ZSU for destroying 2 of them, even if no enemy personnel were killed: without aircraft, pilots are useless; without pilots, aircraft are useless. There will be at least several percent fewer guided bombs now lobbed at Ukrainian cities and ground troop positions.
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27.06.2025 20:25 Ответить
Решта 1484 мабуть встигли розлетітися десь по кущах Але налякані добряче.
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27.06.2025 20:27 Ответить
Ага...
Ще й ЗПС тепер відмивати..!
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27.06.2025 20:40 Ответить
Нашим Воїнам респект ,
Ви Герої Украіни , дякуємо 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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27.06.2025 20:23 Ответить
Гарно.
Так має бути кожного дня!
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27.06.2025 20:38 Ответить
Московіти самі палять, щоб не бути збитими в Україні!
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27.06.2025 20:44 Ответить
Дроны с Украины долетели до волгоградской области - классное ПВО у орков!
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27.06.2025 20:57 Ответить
Інші складові Сил оборони - це ГУР? В офісі заборонили згадувати?
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27.06.2025 20:58 Ответить
"На вооружении ВВС России по состоянию на 2024 год - около 102 единицы Су-34 и около 22 единиц Су-34М."
Ещё дохрена осталось..
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27.06.2025 21:07 Ответить
Дяка, кеп
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27.06.2025 21:57 Ответить
сподіваюся, що не черговий потужний піздьож.
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27.06.2025 22:06 Ответить

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27.06.2025 22:53 Ответить
сподіваюсь, під особистим керівництвом зе!найдосвітнішого?
відосики будуть?
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27.06.2025 22:16 Ответить
Это те которые КАБы кидают?
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27.06.2025 23:00 Ответить
Браво ЗСУ
Низький уклін вам Воїни
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27.06.2025 23:13 Ответить
Круто, але малувато буде....
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28.06.2025 00:57 Ответить
 
 