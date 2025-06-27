Україна знищила два російські СУ-34 на аеродромі у Волгоградській області РФ, ще 2 - пошкодила

У ніч на 27 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали ураження по аеродрому "Маріновка", що у Волгоградській області РФ.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, уражено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, а саме літаки Су-34, та технічно-експлуатаційну частину - місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків.

Російські Су-34 є основними літаками тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях та населених пунктах

У повітряно-космічних силах РФ їх класифікують як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Вони використовується, зокрема, для скидання керованих авіабомб, в тому числі з модулями планерування та корекції (МПК).

Ступінь пошкодження ворожої авіатехніки та результати ураження уточнюються, додали у Генштабі.

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Деталі від СБУ

У пресцентрі розповіли, що по російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали за допомогою далекобійних дронів.

"Через атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкта. Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи. Спільно із побратимами продовжуємо роботу над послабленням авіаційної складової армії РФ", - додали в спецслужбі.

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Водночас у Силах спеціальних операцій кажуть, що вдалося знищити чотири літаки Су-34.