Україна знищила два російські СУ-34 на аеродромі у Волгоградській області РФ, ще 2 - пошкодила
У ніч на 27 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали ураження по аеродрому "Маріновка", що у Волгоградській області РФ.
Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, уражено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, а саме літаки Су-34, та технічно-експлуатаційну частину - місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків.
Російські Су-34 є основними літаками тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях та населених пунктах
У повітряно-космічних силах РФ їх класифікують як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Вони використовується, зокрема, для скидання керованих авіабомб, в тому числі з модулями планерування та корекції (МПК).
Ступінь пошкодження ворожої авіатехніки та результати ураження уточнюються, додали у Генштабі.
Деталі від СБУ
У пресцентрі розповіли, що по російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали за допомогою далекобійних дронів.
"Через атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкта. Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи. Спільно із побратимами продовжуємо роботу над послабленням авіаційної складової армії РФ", - додали в спецслужбі.
Водночас у Силах спеціальних операцій кажуть, що вдалося знищити чотири літаки Су-34.
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а кошмарити кацапський мирняк, як тут деякі закликають - то повна дурня
У ніч проти 27 червня українські підрозділи завдали удару по російському військовому аеродрому "Маріновка", що розташований у Волгоградській області. Операція проводилася силами Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України у взаємодії з іншими структурами Сил оборони України. Про це https://t.me/SBUkr/15178 повідомилиу пресцентрі СБУ.
За попередніми даними, внаслідок атаки було пошкоджено ЩОНАЙМЕНШЕ ЧОТИРИ ЛІТАКИ ворожі літаки Су-34. Також під удар потрапила технічна зона, де здійснюється обслуговування та ремонт бойової авіації.
Далекобійні дронам не треба долітати до Сталінграду ? Правильно я розумію- вони запускають ракети?
Для мене, як для пересічного громадянина України, важливий кінцевий результат - знищення, чи щонайменше пошкодження ворожої авіатехніки, причому бажано при цьому не за всі гроші світу.
Дрони коштують набагато менше, ніж ракети, тому в подібній ситуації можно і їх використати, зберігаючи ракети для більш "жирнючих" цілей!
Я з Одеси взагалі...
ТЦК мене послало нафіг - кажуть, що застарий.
Чекаю на подібне ниття і повизкування від путлерососів...
Ще й ЗПС тепер відмивати..!
Ви Герої Украіни , дякуємо 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Так має бути кожного дня!
Ещё дохрена осталось..
відосики будуть?
Низький уклін вам Воїни