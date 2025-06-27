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Новини Масове знищення російських літаків
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Україна знищила два російські СУ-34 на аеродромі у Волгоградській області РФ, ще 2 - пошкодила

Уражено літаки на аеродромі у Волгоградській області РФ

У ніч на 27 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали ураження по аеродрому "Маріновка", що у Волгоградській області РФ.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, уражено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, а саме літаки Су-34, та технічно-експлуатаційну частину - місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків.

Російські Су-34 є основними літаками тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях та населених пунктах

У повітряно-космічних силах РФ їх класифікують як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Вони використовується, зокрема, для скидання керованих авіабомб, в тому числі з модулями планерування та корекції (МПК).

Ступінь пошкодження ворожої авіатехніки та результати ураження уточнюються, додали у Генштабі.

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Деталі від СБУ

У пресцентрі розповіли, що по російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали за допомогою далекобійних дронів.

"Через атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкта. Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи. Спільно із побратимами продовжуємо роботу над послабленням авіаційної складової армії РФ", - додали в спецслужбі.

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Водночас у Силах спеціальних операцій кажуть, що вдалося знищити чотири літаки Су-34.

Автор: 

авіація (4196) Волгоград (22) Генштаб ЗС (6873) росія (66431) Удари по РФ (384)


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Топ коментарі
+64
Ай молодці!
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27.06.2025 19:36 Відповісти
+34
Чудова новина на ніч! Дякую
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27.06.2025 19:38 Відповісти
+32
це реально добра справа,

а кошмарити кацапський мирняк, як тут деякі закликають - то повна дурня
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27.06.2025 19:46 Відповісти
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Ай молодці!
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27.06.2025 19:36 Відповісти
це реально добра справа,

а кошмарити кацапський мирняк, як тут деякі закликають - то повна дурня
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27.06.2025 19:46 Відповісти
УКРАЇНСЬКІ СИЛИ АТАКУВАЛИ АВІАБАЗУ В РФ: УРАЖЕНО ЧОТИРИ ЛІТАКИ СУ-34 ( ДТ)

У ніч проти 27 червня українські підрозділи завдали удару по російському військовому аеродрому "Маріновка", що розташований у Волгоградській області. Операція проводилася силами Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України у взаємодії з іншими структурами Сил оборони України. Про це https://t.me/SBUkr/15178 повідомилиу пресцентрі СБУ.

За попередніми даними, внаслідок атаки було пошкоджено ЩОНАЙМЕНШЕ ЧОТИРИ ЛІТАКИ ворожі літаки Су-34. Також під удар потрапила технічна зона, де здійснюється обслуговування та ремонт бойової авіації.
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27.06.2025 20:00 Відповісти
пэрэмалываемо
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27.06.2025 20:02 Відповісти
сто пудов,але зараз в коментах тут повилазять всьопропальщики типу бєгємота рери,ильяша і інших і розкажуть як треба воювати.
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27.06.2025 20:01 Відповісти
А хто краще знає, як треба воювати - Порошенко, чи Зеленський?
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27.06.2025 20:32 Відповісти
Першим виліз ти , хоч ніхто тебе не чіпав ((
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27.06.2025 21:01 Відповісти
в как цапів немає мирняка...
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27.06.2025 20:15 Відповісти
Після всього що зробила роzzzia мирняк можна й потрібно кошмарити. РУДИЙ ВСЕ ОДНО НЕ ДОПОМОЖЕ.
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28.06.2025 00:02 Відповісти
Дуже гарна новина...
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27.06.2025 19:38 Відповісти
Чудова новина на ніч! Дякую
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27.06.2025 19:38 Відповісти
сосія має згоріти до тла разом з свинособаками...
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27.06.2025 19:48 Відповісти
Згорить 100%
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27.06.2025 20:23 Відповісти
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27.06.2025 19:48 Відповісти
У пресцентрі https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-sso-zsu-znyshchyly-dva-rosiiski-litaky-su34-na-aerodromi-marynivka-u-volhohradskii-oblasti-shche-dva-poshkodyly розповіли, що по російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали за допомогою далекобійних дронів. Джерело: https://censor.net/ua/n3560370

Далекобійні дронам не треба долітати до Сталінграду ? Правильно я розумію- вони запускають ракети?
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27.06.2025 19:48 Відповісти
А яка різниця - дронами, чи ракетами?
Для мене, як для пересічного громадянина України, важливий кінцевий результат - знищення, чи щонайменше пошкодження ворожої авіатехніки, причому бажано при цьому не за всі гроші світу.
Дрони коштують набагато менше, ніж ракети, тому в подібній ситуації можно і їх використати, зберігаючи ракети для більш "жирнючих" цілей!
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27.06.2025 20:04 Відповісти
Вибачте - забув про ввімкнений VPN!
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27.06.2025 20:06 Відповісти
українською. не втікач. ввічливий. взагалі нема за що вибачатись. майже ідеал
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27.06.2025 20:10 Відповісти
Дякую за розуміння...
Я з Одеси взагалі...
ТЦК мене послало нафіг - кажуть, що застарий.
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27.06.2025 20:12 Відповісти
Вус відклеївся
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27.06.2025 20:23 Відповісти
ВУС в мене сержантський, а в воєннику написано "Лейтенант".
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27.06.2025 20:25 Відповісти
Щоб ворог не розумів. Все незрозуміле лякає
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27.06.2025 20:28 Відповісти
Я просто плачу стоячи від гордості. Ви красені дякую за цю новину
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27.06.2025 19:49 Відповісти
Та кацапам они не нужны те самолёты, у них ослики есть...
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27.06.2025 20:02 Відповісти
Яка чудова вечірня новина ,хоч щось радісне.Дякую !
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27.06.2025 20:02 Відповісти
Это надо делать каждый день! Удачи нашим доблестным воинам!!!
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27.06.2025 20:09 Відповісти
" тю, лише чотири, а не 1488?! Слабаки."
Чекаю на подібне ниття і повизкування від путлерососів...
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27.06.2025 20:20 Відповісти
The ruzzian air force has fewer than 150 Su-34's. Bravo ZSU for destroying 2 of them, even if no enemy personnel were killed: without aircraft, pilots are useless; without pilots, aircraft are useless. There will be at least several percent fewer guided bombs now lobbed at Ukrainian cities and ground troop positions.
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27.06.2025 20:25 Відповісти
Решта 1484 мабуть встигли розлетітися десь по кущах Але налякані добряче.
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27.06.2025 20:27 Відповісти
Ага...
Ще й ЗПС тепер відмивати..!
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27.06.2025 20:40 Відповісти
Нашим Воїнам респект ,
Ви Герої Украіни , дякуємо 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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27.06.2025 20:23 Відповісти
Гарно.
Так має бути кожного дня!
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27.06.2025 20:38 Відповісти
Московіти самі палять, щоб не бути збитими в Україні!
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27.06.2025 20:44 Відповісти
Дроны с Украины долетели до волгоградской области - классное ПВО у орков!
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27.06.2025 20:57 Відповісти
Інші складові Сил оборони - це ГУР? В офісі заборонили згадувати?
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27.06.2025 20:58 Відповісти
"На вооружении ВВС России по состоянию на 2024 год - около 102 единицы Су-34 и около 22 единиц Су-34М."
Ещё дохрена осталось..
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27.06.2025 21:07 Відповісти
Дяка, кеп
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27.06.2025 21:57 Відповісти
сподіваюся, що не черговий потужний піздьож.
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27.06.2025 22:06 Відповісти

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27.06.2025 22:53 Відповісти
сподіваюсь, під особистим керівництвом зе!найдосвітнішого?
відосики будуть?
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27.06.2025 22:16 Відповісти
Это те которые КАБы кидают?
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27.06.2025 23:00 Відповісти
Браво ЗСУ
Низький уклін вам Воїни
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27.06.2025 23:13 Відповісти
Круто, але малувато буде....
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28.06.2025 00:57 Відповісти
 
 