Для реалізації операції "Павутина" довелося навіть підкуповувати російських митників, - Малюк
Для реалізації масштабної спецоперації СБУ "Павутина" з ударів по стратегічних аеродромах на території Росії українським спецслужбам довелося давати хабаря російським митникам, щоб провезти обладнання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк.
"Ці будиночки їхали окремо. І коли вони мали заїжджати на територію Росії, то це – підсанкційна група товарів: EcoFlow, сонячні батареї. Почалась ціла історія, окремо ми були змушені навіть корумпувати російських митників", - заявив він.
За словами Малюка, йдеться про автономні пускові комплекси з живленням, які мали забезпечувати роботу дронів у будь-яких погодних умовах, навіть при -50°C.
"Був варіант, що ми будемо працювати зимою. Тому там була система сонячних батарей, система EcoFlow батарей. Вони мали постійно підживлювати дрони… Дрон мав стартувати максимально заряджений", - каже глава СБУ.
Малюк розповів, що реалізація спецоперації тривала один рік, шість місяців і девʼять днів. Коло тих, хто знав про це – було надзвичайно обмеженим. Для реалізації спецоперації було залучено 117 дронів.
"Ми почали займатися цим в листопаді 2023 року. Бо тоді ворог почав вкотре масово обстрілювати мирні українські міста. Наша задача була – нищити ракетоносії", - наголосив очільник СБУ.
Він розповів, що бойова частина в корпусі самого дрону включала дві частини 800 і 800 г, в комплексі – це 1,6 кг – спеціальний кумулятивний фугасний заряд". Такий заряд "пропалює корпус літака і вибухає всередині, що спричиняє максимальне ураження цілі".
"Били в баки, я визначав це як пріоритет. Били в бік літака, де знаходилась ракета. Вражали авіоніку, те обладнання, якого немає запасного у ворога", - пояснив Малюк.
За його словами, це дуже правильний і спеціально розроблений боєприпас.
"Люди, які робили дрони, не знали, що це під "Павутину". Люди, які робили будиночки, не знали, що це під літаки. Люди, які перевозили, також не були посвячені в деталі… Кожен відповідав за свій надважливий, окремий напрямок роботи", – наголосив він.
"Я зібрав найкращих операторів дронів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (ЦСО А). Вони зайшли о 05:00 на пункт бойового управління, у них забрали телефони. І почалась робота: кожному була доведена ціль, "виділений" конкретний літак. У кожного був макет місцевості, який враховував рельєфи, місце знаходження будиночків, маршрут, як долетіти. У мене були власні макети, ви бачили фото", - додав голова СБУ.
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Почему после каждого такого обстрела Киева, наше СБУ не убирает кого-то из путинского окружения?
Начните отстрел по одному его окружения! они потом сами еги от страха сожрут!
Бо він русофоб. Русофобищее!!!
Сам себе не похвалиш … А хіба Малюк великий спеціаліст по літаках?
В баки бити дуже класно. Літак поплавиться і зотліє однозначно. А якщо ракети вже підвішено то буде такий бадабум, що всі на аеродромі будуть хрнститися на кожен уламок
А якщо буде потреба повторити ?
Чи вже всьо ...
Теперь хер подкупишь таможенников в россии.
Сами будут бояться и за ними будет усилен контроль со стороны ФСБ
Что за руководители? То они на весть мир показывают видео, где собирают дроны, то рассказывают, где будут собирать ракеты и т. д.
А потом ахают, а почему так точно прилетает от пуйла и начинают искать крайних среди уборщиков и сторожей.
А докажи что это не для ДРГ ? Сечешь хоть немного ?
Как она сама себе будет запрещать?
Да, из Китая беспилотники и многочисленные комплектующие ввозятся по линии МО в промышленных маштабах?
Что, рашка запретит делать закупки и ввоз?
Сечешь хоть немного? Или ВСЕ?
фсб и таможня пропустит легко после таких заявлений ?
Их процент ничтожно мал, по сравнению с централизованными закупками.
Ну, когда же ты наберешься ума?
Завтра придет фура из Китая с дронами встанет на таможне рф, и пока какой то зетник не докажет что эти дроны для рос. армии (оккупантов) фура будет стоять ни фсб, ни начальник таможни не даст разрешение на оформление пока не увидит документы кому эти дроны.
потому как лишиться должности и сесть в тюрьму никто не хочет. Поэтому будут дрючить импортеров.