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Новини Масове знищення російських літаків Спецоперації СБУ Операція СБУ Павутина
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Для реалізації операції "Павутина" довелося навіть підкуповувати російських митників, - Малюк

Операція Павутина - Малюк розкрив нові деталі

Для реалізації масштабної спецоперації СБУ "Павутина" з ударів по стратегічних аеродромах на території Росії українським спецслужбам довелося давати хабаря російським митникам, щоб провезти обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк.

"Ці будиночки їхали окремо. І коли вони мали заїжджати на територію Росії, то це – підсанкційна група товарів: EcoFlow, сонячні батареї. Почалась ціла історія, окремо ми були змушені навіть корумпувати російських митників", - заявив він.

За словами Малюка, йдеться про автономні пускові комплекси з живленням, які мали забезпечувати роботу дронів у будь-яких погодних умовах, навіть при -50°C.

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"Був варіант, що ми будемо працювати зимою. Тому там була система сонячних батарей, система EcoFlow батарей. Вони мали постійно підживлювати дрони… Дрон мав стартувати максимально заряджений", - каже глава СБУ.

Малюк розповів, що реалізація спецоперації тривала один рік, шість місяців і девʼять днів. Коло тих, хто знав про це – було надзвичайно обмеженим. Для реалізації спецоперації було залучено 117 дронів.

"Ми почали займатися цим в листопаді 2023 року. Бо тоді ворог почав вкотре масово обстрілювати мирні українські міста. Наша задача була – нищити ракетоносії", - наголосив очільник СБУ.

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Він розповів, що бойова частина в корпусі самого дрону включала дві частини 800 і 800 г, в комплексі – це 1,6 кг – спеціальний кумулятивний фугасний заряд". Такий заряд "пропалює корпус літака і вибухає всередині, що спричиняє максимальне ураження цілі".

"Били в баки, я визначав це як пріоритет. Били в бік літака, де знаходилась ракета. Вражали авіоніку, те обладнання, якого немає запасного у ворога", - пояснив Малюк.

За його словами, це дуже правильний і спеціально розроблений боєприпас.

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"Люди, які робили дрони, не знали, що це під "Павутину". Люди, які робили будиночки, не знали, що це під літаки. Люди, які перевозили, також не були посвячені в деталі… Кожен відповідав за свій надважливий, окремий напрямок роботи", – наголосив він.

"Я зібрав найкращих операторів дронів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (ЦСО А). Вони зайшли о 05:00 на пункт бойового управління, у них забрали телефони. І почалась робота: кожному була доведена ціль, "виділений" конкретний літак. У кожного був макет місцевості, який враховував рельєфи, місце знаходження будиночків, маршрут, як долетіти. У мене були власні макети, ви бачили фото", - додав голова СБУ.

Автор: 

росія (66431) СБУ (13052) Малюк Василь (113) Удари по РФ (384)


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Топ коментарі
+12
То нах ці откровення? - з рашкою вже покінчено?
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23.06.2025 16:23 Відповісти
+9
бо вони розумово відсталі. Тільки так в команду ЗЕ і можна попасти. то - кава в криму, то здають все як робили
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23.06.2025 16:24 Відповісти
+9
Якраз для того щоб в рашкі шмонати почали всіх і вся.
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23.06.2025 16:31 Відповісти
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То нах ці откровення? - з рашкою вже покінчено?
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23.06.2025 16:23 Відповісти
бо вони розумово відсталі. Тільки так в команду ЗЕ і можна попасти. то - кава в криму, то здають все як робили
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23.06.2025 16:24 Відповісти
наскільки я знаю в'***** стратавіацію вони, а не ти
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23.06.2025 16:30 Відповісти
ось уяви, якійсь митник зетник якій за *****, а завтра до нього приходить фсб і арештовує.
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23.06.2025 16:30 Відповісти
Так вони посилять пропуск - це ж вбивці але не дурачки - ніколи не потрібно недооцінювати ворога
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23.06.2025 16:34 Відповісти
Валентин Коваль #587289 бачив кордони сосії? Неха фсб посилують та перевіряють кожну фуру, нехай на митниці буде коллапс.
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23.06.2025 17:13 Відповісти
Якраз для того щоб в рашкі шмонати почали всіх і вся.
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23.06.2025 16:31 Відповісти
Ви би , пане Малюк, краще похвасталися, як ви фізично знищили Пуйла або когось з його найближчого оточення, у яких руки по локоть в крові українців. А ви все дрони, та дрони...
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27.06.2025 19:46 Відповісти
молодцы, значит можете!
Почему после каждого такого обстрела Киева, наше СБУ не убирает кого-то из путинского окружения?
Начните отстрел по одному его окружения! они потом сами еги от страха сожрут!
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23.06.2025 16:28 Відповісти
Дивно, що Бігус про це написав до самої операції, це "карупция", "кантрабанда"! Про клістрони написав і знищив джерело поставок наддефіцитного обладнання.
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23.06.2025 16:36 Відповісти
От тільки хотіла запитати чи тендер провели серед прикордонників, хто дешевше пропустить? Гроші на підкуп з якої статті розходу бюджету?
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23.06.2025 16:48 Відповісти
Порох дав.
Бо він русофоб. Русофобищее!!!
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23.06.2025 17:01 Відповісти
Теж одразу цю потвору згадав. А ще зрада! Співпраця з росією! Можна такий передвиборчий відосик наріду склепати...
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23.06.2025 22:40 Відповісти
Били в баки, я визначав це як пріоритет. Джерело: https://censor.net/ua/n3559472
Сам себе не похвалиш … А хіба Малюк великий спеціаліст по літаках?
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23.06.2025 16:42 Відповісти
Не заздри, в нас так не вийде.
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23.06.2025 16:43 Відповісти
Не нужно быть авиатором, чтобы понимать, что сгоревший самолёт - это уже даже не металлолом (что собссно и было видно по фото со спутников). А керосина там в баках столько, что мама дорогая - полная заправка Ту-95МС это 84 тонны, заметь - ТОННЫ, а не кубометров. И авиацию на аэродромах всегда держат заправленную (ну, за исключением ремонтов с необходимостью раскачаться).
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23.06.2025 16:58 Відповісти
Мабуть є радники в робочій групі чи є запити експертів.
В баки бити дуже класно. Літак поплавиться і зотліє однозначно. А якщо ракети вже підвішено то буде такий бадабум, що всі на аеродромі будуть хрнститися на кожен уламок
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23.06.2025 17:04 Відповісти
Абсолютно очевидно, що операцію готували висококласні спеціалісти. Тому Малюку варто бути скромнішим і не перебільшувати свою роль. Керував успішною операцією - молодець, але деталі повинні на час війни залишатися в секреті.
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23.06.2025 17:12 Відповісти
Думаю, шо там половина - це чиста деза шоб заплутати ворога.
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23.06.2025 16:42 Відповісти
а жиди після своєї спецоперації з пейджерами - сидять тихо і ніяких подрібнестей не розголошують ...
А якщо буде потреба повторити ?
Чи вже всьо ...
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23.06.2025 16:45 Відповісти
Малюк - маладец!
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23.06.2025 16:48 Відповісти
Зачем это говорить?
Теперь хер подкупишь таможенников в россии.
Сами будут бояться и за ними будет усилен контроль со стороны ФСБ
Что за руководители? То они на весть мир показывают видео, где собирают дроны, то рассказывают, где будут собирать ракеты и т. д.
А потом ахают, а почему так точно прилетает от пуйла и начинают искать крайних среди уборщиков и сторожей.
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23.06.2025 16:56 Відповісти
Nikol Kovalenko Усилят контроль за ввозом беспилотников, и рашка для своих зетников не сможет купить беспилотник потому как фсб не пропускает.
А докажи что это не для ДРГ ? Сечешь хоть немного ?
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23.06.2025 17:16 Відповісти
рашка это и есть ФСБ.
Как она сама себе будет запрещать?
Да, из Китая беспилотники и многочисленные комплектующие ввозятся по линии МО в промышленных маштабах?
Что, рашка запретит делать закупки и ввоз?
Сечешь хоть немного? Или ВСЕ?
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23.06.2025 20:37 Відповісти
Nikol Kovalenko чувак, есть еще частники которые завозят беспилотники. Но ты тупой как руский
фсб и таможня пропустит легко после таких заявлений ?
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23.06.2025 23:57 Відповісти
Только тупицы как ты мог ссылаться на частников.
Их процент ничтожно мал, по сравнению с централизованными закупками.
Ну, когда же ты наберешься ума?
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24.06.2025 14:39 Відповісти
пора вже ДБР братися до роботи.як і у випадку з клістронами...
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23.06.2025 16:57 Відповісти
"були змушені навіть корумпувати російських митників" - та ті митники мабуть самі благали їх "корумпувати"
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23.06.2025 17:18 Відповісти
Добре, що наші митники не такі, правда ж?
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23.06.2025 17:20 Відповісти
Можна подумать кацапські митники непідкупні як наші ахахах
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23.06.2025 17:23 Відповісти
Зачем рассказывать что подкупили таможню -

Завтра придет фура из Китая с дронами встанет на таможне рф, и пока какой то зетник не докажет что эти дроны для рос. армии (оккупантов) фура будет стоять ни фсб, ни начальник таможни не даст разрешение на оформление пока не увидит документы кому эти дроны.
потому как лишиться должности и сесть в тюрьму никто не хочет. Поэтому будут дрючить импортеров.
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23.06.2025 17:27 Відповісти
малюк - може вже хватить
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23.06.2025 18:07 Відповісти
Умиляет слово "даже" - подкупили самыч честных людей на Свете!😎
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23.06.2025 18:08 Відповісти
може досить про павутину
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23.06.2025 18:43 Відповісти
 
 