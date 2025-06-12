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Новини Операція СБУ Павутина
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Путін доручив готувати аеродроми, щоб літаки "не стояли в чистому полі"

Володимир Путін доручив ховати літаки після операції Павутина

Російський диктатор Володимир Путін доручив готувати аеродроми та бази, щоб військова техніка не стояла у чистому полі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він заявив під час наради.

"Важливо завчасно розрахувати потреби і почати підготовку інфраструктури для розміщення нових систем озброєнь, включно з базами, арсеналами, аеродромами тощо", - сказав він.

За словами Путіна, варто створити програму, що включатиме виділення грошей на будівництво і модернізацію баз, арсеналів і аеродромів.

"Приходять не від хорошого життя керівники та просять перенести ці витрати на інші більш важливі статті. Але до чого це призводить? До того, що з'являється нова система озброєнь, а потім у чистому полі стоїть. І вимагає більш швидкої модернізації і додаткових на це витрат", - додав кремлівський диктатор.

Читайте: Путін веде переговори з Україною, щоб уникнути санкцій, - Зеленський

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

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Автор: 

авіація (4175) путін володимир (24130) росія (66144)


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Додивилось царьово око шо літачки то - не в стійлі
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12.06.2025 09:16 Відповісти
Мудрий правітель!
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12.06.2025 09:16 Відповісти
Скоро наші дрони не зможуть уражати ворожі цілі. Бо вони дуже далеко, бо вони будуть надійно сховані. Зате в нас кацапи можуть робити все що завгодно
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12.06.2025 09:18 Відповісти
Отворілось око государєво - бітим бить холопам...
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12.06.2025 09:20 Відповісти
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12.06.2025 09:26 Відповісти
Лише я маю право визначати, які території України залишаться під контролем рф, і делегація на переговорах такого дозволу від мене не отримувала, - Зеленський

Пропустила я коронацію чи що
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12.06.2025 09:32 Відповісти
Один тобі **** путлер потрібен аеродром, щоб змотатися до свого корейського упиря)
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12.06.2025 09:35 Відповісти
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12.06.2025 09:35 Відповісти
Сральниками спочатку забеспеч.... .
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12.06.2025 10:02 Відповісти
 
 