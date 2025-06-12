Путін веде переговори з Україною, щоб уникнути санкцій, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін маніпулюючи темою переговорів з Україною уникає більш жорстких санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Bild заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Росії "важливо показати президенту США Дональду Трампу, що між Україною та Росією існує дипломатичний міст".

""Щоб проти Росії не запроваджували санкцій поки тривають переговори. Тому що Путін завжди може сказати: "Ми розмовляємо один з одним! Якщо будуть введені санкції, переговорів більше не буде", - додав президент України.

Також він додав, що росіяни переслідували і другу мету. РФ хотіла "діалогу без європейців і без американців", щоб ізолювати Україну.

"Тривала війна без підтримки партнерів - це був би ідеальний варіант для Путіна. Він не витримає тривалої війни з партнерами і санкціями", - сказав президент.

Росія просто бреше Трампу

Зеленський запевнив, що попри схвальну риторику Трампа у бік Путіна, американський лідер не зовсім довіряє російській стороні.

"Президент Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита та чесна щодо війни. Я думаю, що Росія просто бреше Трампу", – каже президент.

За словами Зеленського, тільки США мають силу, щоб зупинити російську ворожу армію та Путіна. Йдеться насамперед про санкції, з якими, на думку Зеленського, Штати гальмують процес.

"Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, але він хоче виграти більше часу, перш ніж будуть запроваджені жорсткі санкції, бо він може протриматися деякий час". Тому президент каже, що жорсткі санкції мають бути запроваджені зараз.

Український лідер запевнив, що Путін розуміє тільки силу і Штати мають цю силу.

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Нагадаємо, президент США Трамп заявив, що під час телефонної розмови 4 червня обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним питання врегулювання ситуації в Україні.