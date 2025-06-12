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Новини Санкції проти Росії Переговори з Путіним
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Путін веде переговори з Україною, щоб уникнути санкцій, - Зеленський

Зеленський про Путіна

Російський диктатор Володимир Путін маніпулюючи темою переговорів з Україною уникає більш жорстких санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Bild заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Росії "важливо показати президенту США Дональду Трампу, що між Україною та Росією існує дипломатичний міст".

""Щоб проти Росії не запроваджували санкцій поки тривають переговори. Тому що Путін завжди може сказати: "Ми розмовляємо один з одним! Якщо будуть введені санкції, переговорів більше не буде", -  додав президент України.

Також він додав, що росіяни переслідували і другу мету. РФ хотіла "діалогу без європейців і без американців", щоб ізолювати Україну.

"Тривала війна без підтримки партнерів - це був би ідеальний варіант для Путіна. Він не витримає тривалої війни з партнерами і санкціями", - сказав президент.

Росія просто бреше Трампу

Зеленський запевнив, що попри схвальну риторику  Трампа у бік Путіна, американський лідер не зовсім довіряє російській стороні.

"Президент Трамп бачить, що російська сторона не зовсім відкрита та чесна щодо війни. Я думаю, що Росія просто бреше Трампу", – каже президент.

За словами Зеленського, тільки США мають силу, щоб зупинити російську ворожу армію та Путіна. Йдеться насамперед про санкції, з якими, на думку Зеленського, Штати гальмують процес.

"Путін відчуває, що його економіка зараз страждає, але він хоче виграти більше часу, перш ніж будуть запроваджені жорсткі санкції, бо він може протриматися деякий час". Тому президент каже, що жорсткі санкції мають бути запроваджені зараз.

Український лідер запевнив, що Путін розуміє тільки силу і Штати мають цю силу.

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Нагадаємо, президент США Трамп заявив, що під час телефонної розмови 4 червня обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним питання врегулювання ситуації в Україні.

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) путін володимир (24130) Трамп Дональд (6147)


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Топ коментарі
+14
Чого ти лізеш високу політіку? Клован. Краще на піано зіграй "Суми, мої Суми".
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12.06.2025 06:54 Відповісти
+10
Де наші дрони та балістика у промислових масштабах і де наші симетричні відповіді кацапам?
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12.06.2025 06:54 Відповісти
+7
Я думаю, що Росія просто бреше Трампу", - каже президент

(хапається за серце):
Огоссди!
У мене такі ж страшні підозри!
Шо робити?
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12.06.2025 07:04 Відповісти
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Де наші дрони та балістика у промислових масштабах і де наші симетричні відповіді кацапам?
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12.06.2025 06:54 Відповісти
Чого ти лізеш високу політіку? Клован. Краще на піано зіграй "Суми, мої Суми".
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12.06.2025 06:54 Відповісти
От як би він отак, як він вміє, зіграв: «путін -***** !»,
то багато гріхів йому б простилося....
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12.06.2025 07:19 Відповісти
ні отримав би окрему камеру з кращими умовами, десь біля бєні, щоб перестукуватись.
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12.06.2025 08:00 Відповісти
займатися політикою і керувати лдержавою, це не ....... на піаніні грати.
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12.06.2025 08:01 Відповісти
Я думаю, що Росія просто бреше Трампу", - каже президент

(хапається за серце):
Огоссди!
У мене такі ж страшні підозри!
Шо робити?
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12.06.2025 07:04 Відповісти
Ну так чітко артикулюйте, що Україна вимагає переговорів не про капітуляцію,
а про обопільне припинення бойових дій.
А не про маячню: мєдінськохромосомного і *****.
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12.06.2025 07:14 Відповісти
А ти йому підігруєш, погоджуючись, дурік...🤡
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12.06.2025 07:18 Відповісти
Вже тих санцій понапринімали,що вже б кацапія мала загнутись,
Але хто тих санкції дотримується ? написали папірець тай розішлись,міссія виконана. Ніхто не контролює,хіба що ....можливо...якійсь головні.Але рашка вміло їх обходить.
Перед вводом санкцій ,дають час ,щоб рашка вміло налагодила їх обхід .
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12.06.2025 07:21 Відповісти
Капітуляція а не переговори
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12.06.2025 07:29 Відповісти
❗️Понад 1 000 000 втрат з числа загиблих та поранених орків, вітаємо русню «з днем росії»
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12.06.2025 07:37 Відповісти
Коли це мохнате чмо вже заглохне.
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12.06.2025 07:41 Відповісти
не стріляйте піаніста ,він грає чим вміє
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12.06.2025 07:44 Відповісти
Для танца нужны двое.
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12.06.2025 07:46 Відповісти
зеля розуміє, що ***** уникає санкцій, і радо йому допомагає, бо оман ніхто не відміняв.
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12.06.2025 07:49 Відповісти
Яке ж воно нікчемне.Як пафосно хамив і як же тепер єалюгідно плазує перед Трампом
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12.06.2025 08:03 Відповісти
Що тромб, що зєля куплені пуйлом з нутрощами. Тромбу за це загрожує електричний стілець, а зєлє - довічне з конфіскацією. Тому ці двоє будуть робити все, щоб війна тривала вічно(поки пуйло не здохне)
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12.06.2025 09:28 Відповісти
 
 