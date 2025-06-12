Путин ведет переговоры с Украиной, чтобы избежать санкций, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин манипулируя темой переговоров с Украиной избегает более жестких санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что России "важно показать президенту США Дональду Трампу, что между Украиной и Россией существует дипломатический мост".

""Чтобы против России не вводили санкций пока продолжаются переговоры. Потому что Путин всегда может сказать: "Мы разговариваем друг с другом! Если будут введены санкции, переговоров больше не будет", - добавил президент Украины.

Также он добавил, что россияне преследовали и вторую цель. РФ хотела "диалога без европейцев и без американцев", чтобы изолировать Украину.

"Длительная война без поддержки партнеров - это был бы идеальный вариант для Путина. Он не выдержит длительной войны с партнерами и санкциями", - сказал президент.

Россия просто врет Трампу

Зеленский заверил, что несмотря на одобрительную риторику Трампа в сторону Путина, американский лидер не совсем доверяет российской стороне.

"Президент Трамп видит, что российская сторона не совсем открыта и честна относительно войны. Я думаю, что Россия просто врет Трампу", - говорит президент.

По словам Зеленского, только США имеют силу, чтобы остановить российскую враждебную армию и Путина. Речь идет прежде всего о санкциях, с которыми, по мнению Зеленского, Штаты тормозят процесс.

"Путин чувствует, что его экономика сейчас страдает, но он хочет выиграть больше времени, прежде чем будут введены жесткие санкции, потому что он может продержаться некоторое время". Поэтому президент говорит, что жесткие санкции должны быть введены сейчас.

Украинский лидер заверил, что Путин понимает только силу и Штаты имеют эту силу.

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