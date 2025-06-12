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Новости Санкции против России Переговоры с Путиным
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Путин ведет переговоры с Украиной, чтобы избежать санкций, - Зеленский

Зеленский о Путине

Российский диктатор Владимир Путин манипулируя темой переговоров с Украиной избегает более жестких санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что России "важно показать президенту США Дональду Трампу, что между Украиной и Россией существует дипломатический мост".

""Чтобы против России не вводили санкций пока продолжаются переговоры. Потому что Путин всегда может сказать: "Мы разговариваем друг с другом! Если будут введены санкции, переговоров больше не будет", - добавил президент Украины.

Также он добавил, что россияне преследовали и вторую цель. РФ хотела "диалога без европейцев и без американцев", чтобы изолировать Украину.

"Длительная война без поддержки партнеров - это был бы идеальный вариант для Путина. Он не выдержит длительной войны с партнерами и санкциями", - сказал президент.

Россия просто врет Трампу

Зеленский заверил, что несмотря на одобрительную риторику Трампа в сторону Путина, американский лидер не совсем доверяет российской стороне.

"Президент Трамп видит, что российская сторона не совсем открыта и честна относительно войны. Я думаю, что Россия просто врет Трампу", - говорит президент.

По словам Зеленского, только США имеют силу, чтобы остановить российскую враждебную армию и Путина. Речь идет прежде всего о санкциях, с которыми, по мнению Зеленского, Штаты тормозят процесс.

"Путин чувствует, что его экономика сейчас страдает, но он хочет выиграть больше времени, прежде чем будут введены жесткие санкции, потому что он может продержаться некоторое время". Поэтому президент говорит, что жесткие санкции должны быть введены сейчас.

Украинский лидер заверил, что Путин понимает только силу и Штаты имеют эту силу.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20906) путин владимир (31569) Трамп Дональд (5690)


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Топ комментарии
+14
Чого ти лізеш високу політіку? Клован. Краще на піано зіграй "Суми, мої Суми".
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12.06.2025 06:54 Ответить
+10
Де наші дрони та балістика у промислових масштабах і де наші симетричні відповіді кацапам?
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12.06.2025 06:54 Ответить
+7
Я думаю, що Росія просто бреше Трампу", - каже президент

(хапається за серце):
Огоссди!
У мене такі ж страшні підозри!
Шо робити?
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12.06.2025 07:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Де наші дрони та балістика у промислових масштабах і де наші симетричні відповіді кацапам?
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12.06.2025 06:54 Ответить
Чого ти лізеш високу політіку? Клован. Краще на піано зіграй "Суми, мої Суми".
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12.06.2025 06:54 Ответить
От як би він отак, як він вміє, зіграв: «путін -***** !»,
то багато гріхів йому б простилося....
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12.06.2025 07:19 Ответить
ні отримав би окрему камеру з кращими умовами, десь біля бєні, щоб перестукуватись.
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12.06.2025 08:00 Ответить
займатися політикою і керувати лдержавою, це не ....... на піаніні грати.
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12.06.2025 08:01 Ответить
Я думаю, що Росія просто бреше Трампу", - каже президент

(хапається за серце):
Огоссди!
У мене такі ж страшні підозри!
Шо робити?
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12.06.2025 07:04 Ответить
Ну так чітко артикулюйте, що Україна вимагає переговорів не про капітуляцію,
а про обопільне припинення бойових дій.
А не про маячню: мєдінськохромосомного і *****.
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12.06.2025 07:14 Ответить
А ти йому підігруєш, погоджуючись, дурік...🤡
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12.06.2025 07:18 Ответить
Вже тих санцій понапринімали,що вже б кацапія мала загнутись,
Але хто тих санкції дотримується ? написали папірець тай розішлись,міссія виконана. Ніхто не контролює,хіба що ....можливо...якійсь головні.Але рашка вміло їх обходить.
Перед вводом санкцій ,дають час ,щоб рашка вміло налагодила їх обхід .
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12.06.2025 07:21 Ответить
Капітуляція а не переговори
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12.06.2025 07:29 Ответить
❗️Понад 1 000 000 втрат з числа загиблих та поранених орків, вітаємо русню «з днем росії»
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12.06.2025 07:37 Ответить
Коли це мохнате чмо вже заглохне.
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12.06.2025 07:41 Ответить
не стріляйте піаніста ,він грає чим вміє
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12.06.2025 07:44 Ответить
Для танца нужны двое.
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12.06.2025 07:46 Ответить
зеля розуміє, що ***** уникає санкцій, і радо йому допомагає, бо оман ніхто не відміняв.
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12.06.2025 07:49 Ответить
Яке ж воно нікчемне.Як пафосно хамив і як же тепер єалюгідно плазує перед Трампом
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12.06.2025 08:03 Ответить
Що тромб, що зєля куплені пуйлом з нутрощами. Тромбу за це загрожує електричний стілець, а зєлє - довічне з конфіскацією. Тому ці двоє будуть робити все, щоб війна тривала вічно(поки пуйло не здохне)
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12.06.2025 09:28 Ответить
 
 