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Новости Саммит Украина - Юго-Восточная Европа
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Зеленский встретился с Вучичем, обсудили двустороннее сотрудничество и восстановление Украины

Владимир Зеленский и Александр Вучич

На полях саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем.

Об этом говорится в телеграм-канале главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Пообщался с президентом Сербии Александром Вучичем. Благодарен за участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа и помощь Украине. Президент посещает Украину впервые, и это действительно важно - быть здесь, в Украине, и видеть войну собственными глазами", - отметил президент.

Стороны говорили о взаимной поддержке на пути в ЕС, двустороннем сотрудничестве и восстановлении Украины. Зеленский поблагодарил Вучича за инициативу помочь с восстановлением и взять патронат над восстановлением нескольких населенных пунктов Украины.

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"Это действительно эффективный формат сотрудничества, и будем рассчитывать на хорошие результаты. Ценим поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Украины", - резюмировал президент.

Напомним, ранее Вучич подтвердил, что не подписывал декларацию саммита "Украина-Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участники саммита "Украина-Юго-Восточная Европа" призвали международное сообщество активизировать поддержку Украины, - декларация

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) Вучич Александр (80)


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Придурок, у тебя орки уже в 20 км от Сум, 300 км от Киева, и в Новомиколаевке на границе Днепровской области - что ты тут отстраивать собрался?
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11.06.2025 23:35 Ответить
для всіх хто верещить навіщо зустрічатись з Вучичем:

розумний здобуває друзів, а
дурний набуває ворогів.

.
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12.06.2025 00:09 Ответить
"розумний здобуває друзів"

у тебя в предложении из трех слов три слова неправильные
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12.06.2025 00:27 Ответить
Сперма путіна вже висохла після 9травня на роті у бздючича?
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11.06.2025 23:37 Ответить
"президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Сербії Александром Вучичем"

у меня только два вопроса: зачем? и наку.я?
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11.06.2025 23:38 Ответить
Зєлєнскій питав Вучича, чи справді той наживо бачив лєніна пуцина, який той у ліжку перемовинах, які пози прийоми використовує, як і коли кінчає зпкінчує розмову. Мабудь ідея подивитися в очі все ще крутиться у зеленій голові.
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12.06.2025 00:00 Ответить
Мене дивує оте планування у ситуації, коли ти не знаєш, що буде завтра. З високою вірогідністю, коли будуть відбудовувати Україну, президентом не буде ні Вучич, ні тим паче Зєлєнскій.
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11.06.2025 23:55 Ответить
Фото дня!
Потужно-незламний дрищ і любитель к@ц@пських 💰
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11.06.2025 23:58 Ответить
Под эту видбудову уже сейчас в Европе бюджеты выделяются. Будет тот Зеленский или Вучичи или та же Украина через 2-3 года еще большой вопрос, а бюджеты попилить и застолбить себе делянку для освоения евробабла нужно уже сейчас. Когда начнут відбудову будет уже поздно) Косить нужно уже сейчас.
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12.06.2025 00:21 Ответить
Вучич не подписал же,а буба счастлив за ручку рашиста подержаться.Це і е патужна перемога.
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12.06.2025 00:28 Ответить
 
 