Зеленский встретился с Вучичем, обсудили двустороннее сотрудничество и восстановление Украины
На полях саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем.
Об этом говорится в телеграм-канале главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Пообщался с президентом Сербии Александром Вучичем. Благодарен за участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа и помощь Украине. Президент посещает Украину впервые, и это действительно важно - быть здесь, в Украине, и видеть войну собственными глазами", - отметил президент.
Стороны говорили о взаимной поддержке на пути в ЕС, двустороннем сотрудничестве и восстановлении Украины. Зеленский поблагодарил Вучича за инициативу помочь с восстановлением и взять патронат над восстановлением нескольких населенных пунктов Украины.
"Это действительно эффективный формат сотрудничества, и будем рассчитывать на хорошие результаты. Ценим поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Украины", - резюмировал президент.
Напомним, ранее Вучич подтвердил, что не подписывал декларацию саммита "Украина-Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе.
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розумний здобуває друзів, а
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у тебя в предложении из трех слов три слова неправильные
у меня только два вопроса: зачем? и наку.я?
лєнінапуцина, який той у ліжкуперемовинах, які позиприйоми використовує, як і коли кінчаєзпкінчує розмову. Мабудь ідея подивитися в очі все ще крутиться у зеленій голові.
Потужно-незламний дрищ і любитель к@ц@пських 💰