Зеленский встретился с Вучичем, обсудили двустороннее сотрудничество и восстановление Украины

На полях саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем.

Об этом говорится в телеграм-канале главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Пообщался с президентом Сербии Александром Вучичем. Благодарен за участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа и помощь Украине. Президент посещает Украину впервые, и это действительно важно - быть здесь, в Украине, и видеть войну собственными глазами", - отметил президент.

Стороны говорили о взаимной поддержке на пути в ЕС, двустороннем сотрудничестве и восстановлении Украины. Зеленский поблагодарил Вучича за инициативу помочь с восстановлением и взять патронат над восстановлением нескольких населенных пунктов Украины.

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"Это действительно эффективный формат сотрудничества, и будем рассчитывать на хорошие результаты. Ценим поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Украины", - резюмировал президент.

Напомним, ранее Вучич подтвердил, что не подписывал декларацию саммита "Украина-Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе.

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