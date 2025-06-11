Участники саммита "Украина-Юго-Восточная Европа" призвали международное сообщество активизировать поддержку Украины, - декларация

Страны-участницы саммита "Украина-Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе, обратились к международному сообществу с призывом активизировать поддержку Украины, а также подтвердили усилия по поиску дипломатического пути к длительному миру.

Об этом говорится в совместной декларации, опубликованной на сайте Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Декларация участников саммита содержит 19 пунктов. В частности, участники в очередной раз осудили "жестокую агрессивную войну России против Украины". Кроме этого, страны поддержали усилия Украины по поиску дипломатического пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру, а также призвали международное сообщество активизировать поддержку Украины.

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"Мы призываем международное сообщество активизировать поддержку Украины в ее борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность. В то же время мы призываем все страны воздержаться от предоставления любой материальной или иной помощи военным усилиям России. Мы подчеркиваем важность согласования с решениями и мерами Совместной внешней политики и политики безопасности ЕС", - сказано в одном из пунктов.

Также страны-участницы заявили, что "полный вывод российских сил и техники со всей территории Украины, прекращение боевых действий и войны в целом, а также полное восстановление международно признанных границ Украины являются основополагающими, неотъемлемыми условиями для достижения всеобъемлющего, надежного и прочного мира".

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Кроме этого, в документе упоминается будущее членство Украины в ЕС и НАТО.

"Членство в НАТО остается лучшим вариантом безопасности для Украины, учитывая соотношение затрат и результата. Мы подтверждаем нашу поддержку евроатлантических стремлений партнеров региона. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Политика открытых дверей, закрепленная в статье 10 Североатлантического договора, является одним из главных преимуществ НАТО. Ни Россия, ни любое другое государство, не являющееся членом НАТО, не имеет права вето на расширение Альянса. Мы также полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и самостоятельно определять свое будущее без внешнего вмешательства", - сказано в декларации.

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