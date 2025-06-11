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Новости Саммит Украина - Юго-Восточная Европа
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Участники саммита "Украина-Юго-Восточная Европа" призвали международное сообщество активизировать поддержку Украины, - декларация

На саммите Украина-Юго-Восточная Европа призвали к поддержке Украины

Страны-участницы саммита "Украина-Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе, обратились к международному сообществу с призывом активизировать поддержку Украины, а также подтвердили усилия по поиску дипломатического пути к длительному миру.

Об этом говорится в совместной декларации, опубликованной на сайте Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Декларация участников саммита содержит 19 пунктов. В частности, участники в очередной раз осудили "жестокую агрессивную войну России против Украины". Кроме этого, страны поддержали усилия Украины по поиску дипломатического пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру, а также призвали международное сообщество активизировать поддержку Украины.

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"Мы призываем международное сообщество активизировать поддержку Украины в ее борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность. В то же время мы призываем все страны воздержаться от предоставления любой материальной или иной помощи военным усилиям России. Мы подчеркиваем важность согласования с решениями и мерами Совместной внешней политики и политики безопасности ЕС", - сказано в одном из пунктов.

Также страны-участницы заявили, что "полный вывод российских сил и техники со всей территории Украины, прекращение боевых действий и войны в целом, а также полное восстановление международно признанных границ Украины являются основополагающими, неотъемлемыми условиями для достижения всеобъемлющего, надежного и прочного мира".

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Кроме этого, в документе упоминается будущее членство Украины в ЕС и НАТО.

"Членство в НАТО остается лучшим вариантом безопасности для Украины, учитывая соотношение затрат и результата. Мы подтверждаем нашу поддержку евроатлантических стремлений партнеров региона. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Политика открытых дверей, закрепленная в статье 10 Североатлантического договора, является одним из главных преимуществ НАТО. Ни Россия, ни любое другое государство, не являющееся членом НАТО, не имеет права вето на расширение Альянса. Мы также полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и самостоятельно определять свое будущее без внешнего вмешательства", - сказано в декларации.

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саммит (1204) членство в НАТО (1538) помощь и поддержка (876)


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11.06.2025 21:32 Ответить
Вучич не підписав підсумкову заяву саміту «яка " найрішучішим чином засуджує агресивну війну РФ проти України»
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11.06.2025 21:56 Ответить
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11.06.2025 21:35 Ответить
Це ж було вже!
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11.06.2025 21:41 Ответить
Хороша штука декларація - наче щось і зробили, а ні до чого не зобовʼязані!
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11.06.2025 21:44 Ответить
Закликателі
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11.06.2025 21:44 Ответить
Потужні повелителі могутніх інавгураційних самитів і незламні ждуни ссанкцій і сранкцій, пониження цінових стель, негайного вступу куди небудь, справедливого безмитного миру і нескінчених гарантій чого завгодно.
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11.06.2025 21:46 Ответить
Вава сіоткпвся для колекції і на цьому усе закінчилось, так нічого і не очікували
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11.06.2025 21:50 Ответить
 
 