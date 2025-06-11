Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине вести переговоры с позиции силы, - президент Румынии Дан

Единственный язык, который понимает Россия - это сила, поэтому для того, чтобы достичь справедливого мира необходимо помочь Украине вести переговоры с позиции силы.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан в выступлении на саммите "Украина-Юго-Восточная Европа", который проходит 11 июня в Одессе, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Дана, сегодняшний саммит проходит на фоне недавних дискуссий о том, каким должен быть справедливый, длительный и всеобъемлющий мир в Украине. Президент Румынии подчеркнул, что Украина всегда отдавала предпочтение миру, а не войне.

Он напомнил, что президент Зеленский предложил Формулу мира, основанную на Уставе ООН и международном праве, а когда США выдвинули свою мирную инициативу, он согласился на прекращение огня и даже на личную встречу с Путиным.

"С другой стороны, Россия выдвигает неразумные требования, заранее зная, что их нельзя принять. Единственный язык, который понимает Россия, - это сила, и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине вести переговоры с позиции силы, а также решительно осуждать действия РФ за то, чем они являются на самом деле, - стратегией затягивания времени и подрыва мирного процесса", - заявил Дан.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Румынии Никушор Дан участвует в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, который проходит 11 июня в Одессе.

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