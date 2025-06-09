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Для завершения войны за стол переговоров должен сесть Путин, а не "историк" Мединский, - Рютте

Марк Рютте

Для завершения войны в Украине за столом переговоров должен сидеть президент РФ Владимир Путин, а не "историк" Владимир Мединский.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Чтобы положить конец этой войне, нужно, чтобы Путин сел за стол переговоров, а не этот историк, который сейчас дважды появляется в Стамбуле и снова рассказывает нам об истории России и Украины с 12 века. Я не знаю, что это было", - заявил генсек НАТО во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне 9 июня.

По словам Рютте, в этом процессе нужна "Россия, которая настроена серьезно, хочет вести переговоры и положить конец войне". Он отметил, что для того, чтобы этого добиться, нужно сначала "сохранить Украину сильной в этой борьбе".

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Генсек Североатлантического альянса также высказался о будущем отношений между НАТО и Россией.

"Вся эта идея о том, что у нас будет какое-то приятное, мирное сосуществование с россиянами, исчезла. Владимир Путин явно является экспансионистом. То, что он сделал с Украиной, действительно ошеломляет. Количество погибших с обеих сторон, в том числе и с российской, кстати, просто поражает. Его экономика находится в состоянии тотальной войны", - констатировал Рютте.

Автор: 

Рютте Марк (391) переговоры с Россией (1184) Мединский Владимир (14)


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Топ комментарии
+6
***** має сісти на електростілець!
Варіант - на палю.
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09.06.2025 22:50 Ответить
+3
Хтось ще вірить у те, що ***** може бути присутнім на перемовинах?
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09.06.2025 22:51 Ответить
+2
З мединського такий «історик», як з трампа - бізмеснен, після шести банкротств у США !! У них, і язики не для цього, не при жінках сказано…!!
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09.06.2025 22:58 Ответить
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***** має сісти на електростілець!
Варіант - на палю.
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09.06.2025 22:50 Ответить
пане Марк, буйло "історик" ще заборістєй мединського з Семілєтнєй войной !
буйло це ж просто Нестор-лєтопісєц із своїми печєнегамі-половцами
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09.06.2025 23:07 Ответить
Хтось ще вірить у те, що ***** може бути присутнім на перемовинах?
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09.06.2025 22:51 Ответить
мені здається, далі Пєкіна-Пхеньяна буйло ніхто не побачить
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09.06.2025 23:09 Ответить
Путлєр має сісти на два строки - як у США - хоча я не доганяю для чого вбивці два строки?
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09.06.2025 22:56 Ответить
З мединського такий «історик», як з трампа - бізмеснен, після шести банкротств у США !! У них, і язики не для цього, не при жінках сказано…!!
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09.06.2025 22:58 Ответить
Так,звичайно.Для завершення війни тютін має сісти. Не за стіл,а на лаву підсудних. Так,у Нідерландах.
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09.06.2025 23:03 Ответить
Для завершення війни, путін має не сісти за стіл переговорів, а повинен бути повішеним.
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09.06.2025 23:06 Ответить
О Рютте был лучшего мнения.

Какой смысл садиться )(уйлу за стол переговоров, есть хоть один аргумент почему он это должен сделать и зачем ему это надо ?
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09.06.2025 23:06 Ответить
Рютте ну скільки можна бути наівними баранами,який накуй путін має сістии за стіл??Цей маньяк має здохнути і разом з ним його рашка,з тими імбецилами!Він не може зупинити війну бо це його життя,та почитайте історію,фільми документальні про рашку глянь, ну реально дитячий садок!!!!
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09.06.2025 23:07 Ответить
Коллективный Запад банально бздит, что при развале рашки ЯО может оказатся в руках идиотов. Тем более так оно и есть. У пукина абсолютная подержка от быдлостана своего, там так всегда было. Там царя всегда любили. И за пайку ему служили. Ну и силовой блок с пенсухами в среднем 100 тыс руб с 55 лет. Таких не менее 5 мил. И ещё бюджетников столько же.
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09.06.2025 23:24 Ответить
Для завершення війни нтупі має здохнути (або сісти за грати, що для нього буде великою вдачею), а гімно-"дума" параші скасувати незаконні акти з анексії шматків України. І, відповідно, вивести всі війська з української території.

Сумно, що начебто розумний Рютте не знає таких елементарних речей.
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09.06.2025 23:08 Ответить
За словами Рютте, у цьому процесі потрібна "Росія, яка налаштована серйозно, хоче вести переговори і покласти край війні".

Але ж тобі, рф зможе накопичувати зброю для атаки на НАТО, як раніше цей же Рютте заявлял... Ви там вже якось визначтесь, Україна повинна воювати до 2030 року, чи вести переговори про завершення війни?
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09.06.2025 23:08 Ответить
Цивілізований світ хоче перемоги України. Для цього потрібні переговори. Які можливі, якщо Україна матиме сильну позицію. Для сильної позиції треба зброя і санкції. З цим у цивілізованого світу проблеми. Питання - за законами логіки, чого тоді хоче цей цивілізований світ?
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09.06.2025 23:43 Ответить
Цiкаво, Европа ще довго буде дурника включать?😆
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09.06.2025 23:30 Ответить
Навіщо рашці зупиняти війну, якщо рашка майже щодня отримує нові території, а Україна не має достатнього фінансування від Заходу, щоб зупинити рашку? Захід хоче миру чи вічного військового ослаблення рашки за рахунок чужих життів?
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09.06.2025 23:51 Ответить
Нащо їм зупиняти війну, якщо найгірший сценарій це отримати як мінімум те, що вони загарбали? Цей шантаж європейських та американських ракушок нас, щоб ми воювали заради м'якої капітуляції. За всю світову історію такого є**нізма не було, тільки ******** аморальний тупий вестерн міг створити подібну ситуацію.
І звичайно воно не працює і не спрацює, бо так красиво буває лише в голові дегенерата, ким ті ж еуропейчики і є на сьогодні.
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10.06.2025 00:03 Ответить
а при чем тут Запад? Зеля в любой момент может капитулировать! и открыть границы для тебя
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10.06.2025 00:29 Ответить
 
 