Для завершения войны за стол переговоров должен сесть Путин, а не "историк" Мединский, - Рютте

Для завершения войны в Украине за столом переговоров должен сидеть президент РФ Владимир Путин, а не "историк" Владимир Мединский.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Чтобы положить конец этой войне, нужно, чтобы Путин сел за стол переговоров, а не этот историк, который сейчас дважды появляется в Стамбуле и снова рассказывает нам об истории России и Украины с 12 века. Я не знаю, что это было", - заявил генсек НАТО во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне 9 июня.

По словам Рютте, в этом процессе нужна "Россия, которая настроена серьезно, хочет вести переговоры и положить конец войне". Он отметил, что для того, чтобы этого добиться, нужно сначала "сохранить Украину сильной в этой борьбе".

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Генсек Североатлантического альянса также высказался о будущем отношений между НАТО и Россией.

"Вся эта идея о том, что у нас будет какое-то приятное, мирное сосуществование с россиянами, исчезла. Владимир Путин явно является экспансионистом. То, что он сделал с Украиной, действительно ошеломляет. Количество погибших с обеих сторон, в том числе и с российской, кстати, просто поражает. Его экономика находится в состоянии тотальной войны", - констатировал Рютте.