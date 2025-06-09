Для завершения войны за стол переговоров должен сесть Путин, а не "историк" Мединский, - Рютте
Для завершения войны в Украине за столом переговоров должен сидеть президент РФ Владимир Путин, а не "историк" Владимир Мединский.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Чтобы положить конец этой войне, нужно, чтобы Путин сел за стол переговоров, а не этот историк, который сейчас дважды появляется в Стамбуле и снова рассказывает нам об истории России и Украины с 12 века. Я не знаю, что это было", - заявил генсек НАТО во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне 9 июня.
По словам Рютте, в этом процессе нужна "Россия, которая настроена серьезно, хочет вести переговоры и положить конец войне". Он отметил, что для того, чтобы этого добиться, нужно сначала "сохранить Украину сильной в этой борьбе".
Генсек Североатлантического альянса также высказался о будущем отношений между НАТО и Россией.
"Вся эта идея о том, что у нас будет какое-то приятное, мирное сосуществование с россиянами, исчезла. Владимир Путин явно является экспансионистом. То, что он сделал с Украиной, действительно ошеломляет. Количество погибших с обеих сторон, в том числе и с российской, кстати, просто поражает. Его экономика находится в состоянии тотальной войны", - констатировал Рютте.
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Варіант - на палю.
буйло це ж просто Нестор-лєтопісєц із своїми печєнегамі-половцами
Какой смысл садиться )(уйлу за стол переговоров, есть хоть один аргумент почему он это должен сделать и зачем ему это надо ?
Сумно, що начебто розумний Рютте не знає таких елементарних речей.
Але ж тобі, рф зможе накопичувати зброю для атаки на НАТО, як раніше цей же Рютте заявлял... Ви там вже якось визначтесь, Україна повинна воювати до 2030 року, чи вести переговори про завершення війни?
І звичайно воно не працює і не спрацює, бо так красиво буває лише в голові дегенерата, ким ті ж еуропейчики і є на сьогодні.