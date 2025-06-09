УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8884 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Переговори у Туреччині
893 17

Для завершення війни за стіл переговорів має сісти Путін, а не "історик" Мединський, - Рютте

Марк Рютте

Для завершення війни в Україні за столом переговорів має сидіти президент РФ Володимир Путін, а не "історик" Володимир Мединський.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Щоб покласти край цій війні, потрібно, щоб Путін сів за стіл переговорів, а не цей історик, який зараз двічі з'являється в Стамбулі і знову розповідає нам про історію Росії та України з 12 століття. Я не знаю, що це було", – заявив генсек НАТО під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні 9 червня.

За словами Рютте, у цьому процесі потрібна "Росія, яка налаштована серйозно, хоче вести переговори і покласти край війні". Він зазначив, що для того, щоб цього домогтися, потрібно спочатку "зберегти Україну сильною в цій боротьбі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мединський пояснив відмову РФ від перемир’я з Україною фейковими цитатами Наполеона і Бісмарка

Генсек Північноатлантичного альянсу також висловився про майбутнє відносин між НАТО і Росією.

"Уся ця ідея про те, що в нас буде якесь приємне, мирне співіснування з росіянами, зникла. Володимир Путін явно є експансіоністом. Те, що він зробив з Україною, справді приголомшує. Кількість загиблих з обох сторін, зокрема і з російської, до речі, просто вражає. Його економіка перебуває в стані тотальної війни", – констатував Рютте.

Автор: 

Рютте Марк (435) переговори з Росією (1300) Мединський Володимир (14)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
***** має сісти на електростілець!
Варіант - на палю.
показати весь коментар
09.06.2025 22:50 Відповісти
+2
Хтось ще вірить у те, що ***** може бути присутнім на перемовинах?
показати весь коментар
09.06.2025 22:51 Відповісти
+2
З мединського такий «історик», як з трампа - бізмеснен, після шести банкротств у США !! У них, і язики не для цього, не при жінках сказано…!!
показати весь коментар
09.06.2025 22:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** має сісти на електростілець!
Варіант - на палю.
показати весь коментар
09.06.2025 22:50 Відповісти
пане Марк, буйло "історик" ще заборістєй мединського з Семілєтнєй войной !
буйло це ж просто Нестор-лєтопісєц із своїми печєнегамі-половцами
показати весь коментар
09.06.2025 23:07 Відповісти
Хтось ще вірить у те, що ***** може бути присутнім на перемовинах?
показати весь коментар
09.06.2025 22:51 Відповісти
мені здається, далі Пєкіна-Пхеньяна буйло ніхто не побачить
показати весь коментар
09.06.2025 23:09 Відповісти
Путлєр має сісти на два строки - як у США - хоча я не доганяю для чого вбивці два строки?
показати весь коментар
09.06.2025 22:56 Відповісти
З мединського такий «історик», як з трампа - бізмеснен, після шести банкротств у США !! У них, і язики не для цього, не при жінках сказано…!!
показати весь коментар
09.06.2025 22:58 Відповісти
Так,звичайно.Для завершення війни тютін має сісти. Не за стіл,а на лаву підсудних. Так,у Нідерландах.
показати весь коментар
09.06.2025 23:03 Відповісти
Для завершення війни, путін має не сісти за стіл переговорів, а повинен бути повішеним.
показати весь коментар
09.06.2025 23:06 Відповісти
О Рютте был лучшего мнения.

Какой смысл садиться )(уйлу за стол переговоров, есть хоть один аргумент почему он это должен сделать и зачем ему это надо ?
показати весь коментар
09.06.2025 23:06 Відповісти
Рютте ну скільки можна бути наівними баранами,який накуй путін має сістии за стіл??Цей маньяк має здохнути і разом з ним його рашка,з тими імбецилами!Він не може зупинити війну бо це його життя,та почитайте історію,фільми документальні про рашку глянь, ну реально дитячий садок!!!!
показати весь коментар
09.06.2025 23:07 Відповісти
Коллективный Запад банально бздит, что при развале рашки ЯО может оказатся в руках идиотов. Тем более так оно и есть. У пукина абсолютная подержка от быдлостана своего, там так всегда было. Там царя всегда любили. И за пайку ему служили. Ну и силовой блок с пенсухами в среднем 100 тыс руб с 55 лет. Таких не менее 5 мил. И ещё бюджетников столько же.
показати весь коментар
09.06.2025 23:24 Відповісти
Для завершення війни нтупі має здохнути (або сісти за грати, що для нього буде великою вдачею), а гімно-"дума" параші скасувати незаконні акти з анексії шматків України. І, відповідно, вивести всі війська з української території.

Сумно, що начебто розумний Рютте не знає таких елементарних речей.
показати весь коментар
09.06.2025 23:08 Відповісти
За словами Рютте, у цьому процесі потрібна "Росія, яка налаштована серйозно, хоче вести переговори і покласти край війні".

Але ж тобі, рф зможе накопичувати зброю для атаки на НАТО, як раніше цей же Рютте заявлял... Ви там вже якось визначтесь, Україна повинна воювати до 2030 року, чи вести переговори про завершення війни?
показати весь коментар
09.06.2025 23:08 Відповісти
Цивілізований світ хоче перемоги України. Для цього потрібні переговори. Які можливі, якщо Україна матиме сильну позицію. Для сильної позиції треба зброя і санкції. З цим у цивілізованого світу проблеми. Питання - за законами логіки, чого тоді хоче цей цивілізований світ?
показати весь коментар
09.06.2025 23:43 Відповісти
Цiкаво, Европа ще довго буде дурника включать?😆
показати весь коментар
09.06.2025 23:30 Відповісти
Навіщо рашці зупиняти війну, якщо рашка майже щодня отримує нові території, а Україна не має достатнього фінансування від Заходу, щоб зупинити рашку? Захід хоче миру чи вічного військового ослаблення рашки за рахунок чужих життів?
показати весь коментар
09.06.2025 23:51 Відповісти
Нащо їм зупиняти війну, якщо найгірший сценарій це отримати як мінімум те, що вони загарбали? Цей шантаж європейських та американських ракушок нас, щоб ми воювали заради м'якої капітуляції. За всю світову історію такого є**нізма не було, тільки ******** аморальний тупий вестерн міг створити подібну ситуацію.
І звичайно воно не працює і не спрацює, бо так красиво буває лише в голові дегенерата, ким ті ж еуропейчики і є на сьогодні.
показати весь коментар
10.06.2025 00:03 Відповісти
 
 