Для завершення війни за стіл переговорів має сісти Путін, а не "історик" Мединський, - Рютте
Для завершення війни в Україні за столом переговорів має сидіти президент РФ Володимир Путін, а не "історик" Володимир Мединський.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Щоб покласти край цій війні, потрібно, щоб Путін сів за стіл переговорів, а не цей історик, який зараз двічі з'являється в Стамбулі і знову розповідає нам про історію Росії та України з 12 століття. Я не знаю, що це було", – заявив генсек НАТО під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні 9 червня.
За словами Рютте, у цьому процесі потрібна "Росія, яка налаштована серйозно, хоче вести переговори і покласти край війні". Він зазначив, що для того, щоб цього домогтися, потрібно спочатку "зберегти Україну сильною в цій боротьбі".
Генсек Північноатлантичного альянсу також висловився про майбутнє відносин між НАТО і Росією.
"Уся ця ідея про те, що в нас буде якесь приємне, мирне співіснування з росіянами, зникла. Володимир Путін явно є експансіоністом. Те, що він зробив з Україною, справді приголомшує. Кількість загиблих з обох сторін, зокрема і з російської, до речі, просто вражає. Його економіка перебуває в стані тотальної війни", – констатував Рютте.
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Варіант - на палю.
буйло це ж просто Нестор-лєтопісєц із своїми печєнегамі-половцами
Какой смысл садиться )(уйлу за стол переговоров, есть хоть один аргумент почему он это должен сделать и зачем ему это надо ?
Сумно, що начебто розумний Рютте не знає таких елементарних речей.
Але ж тобі, рф зможе накопичувати зброю для атаки на НАТО, як раніше цей же Рютте заявлял... Ви там вже якось визначтесь, Україна повинна воювати до 2030 року, чи вести переговори про завершення війни?
І звичайно воно не працює і не спрацює, бо так красиво буває лише в голові дегенерата, ким ті ж еуропейчики і є на сьогодні.