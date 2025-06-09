Для завершення війни за стіл переговорів має сісти Путін, а не "історик" Мединський, - Рютте

Для завершення війни в Україні за столом переговорів має сидіти президент РФ Володимир Путін, а не "історик" Володимир Мединський.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Щоб покласти край цій війні, потрібно, щоб Путін сів за стіл переговорів, а не цей історик, який зараз двічі з'являється в Стамбулі і знову розповідає нам про історію Росії та України з 12 століття. Я не знаю, що це було", – заявив генсек НАТО під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні 9 червня.

За словами Рютте, у цьому процесі потрібна "Росія, яка налаштована серйозно, хоче вести переговори і покласти край війні". Він зазначив, що для того, щоб цього домогтися, потрібно спочатку "зберегти Україну сильною в цій боротьбі".

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Генсек Північноатлантичного альянсу також висловився про майбутнє відносин між НАТО і Росією.

"Уся ця ідея про те, що в нас буде якесь приємне, мирне співіснування з росіянами, зникла. Володимир Путін явно є експансіоністом. Те, що він зробив з Україною, справді приголомшує. Кількість загиблих з обох сторін, зокрема і з російської, до речі, просто вражає. Його економіка перебуває в стані тотальної війни", – констатував Рютте.