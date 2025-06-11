Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні вести переговори з позиції сили, - президент Румунії Дан

Єдина мова, яку розуміє Росія - це сила, тому для того, щоб досягти справедливого миру необхідно допомогти Україні вести перемовини з позиції сили.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан у виступі на саміті "Україна-Південно-Східна Європа", який проходить 11 червня в Одесі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Дана, сьогоднішній саміт відбувається на тлі нещодавніх дискусій про те, яким має бути справедливий, тривалий і всеосяжний мир в Україні. Президент Румунії наголосив, що Україна завжди віддавала перевагу миру, а не війні.

Він нагадав, що президент Зеленський запропонував Формулу миру, засновану на Статуті ООН та міжнародному праві, а коли США висунули свою мирну ініціативу, він погодився на припинення вогню і навіть на особисту зустріч із Путіним.

"З іншого боку, Росія висуває нерозумні вимоги, наперед знаючи, що їх не можна прийняти. Єдина мова, яку розуміє Росія, - це сила, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні вести переговори з позиції сили, а також рішуче засуджувати дії РФ за те, чим вони є насправді, - стратегією затягування часу та підриву мирного процесу", - заявив Дан.

Раніше повідомлялося, що новообраний президент Румунії Нікушор Дан бере участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа, що проходить 11 червня в Одесі.

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