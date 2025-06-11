РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10187 посетителей онлайн
Новости Саммит Украина - Юго-Восточная Европа
779 14

РФ не остановится даже в Молдове, если не остановить ее в Украине, - Санду

Мая Санду

Президент Молдовы Майя Санду на саммите "Украина-Юго-Восточная Европа" в Одессе заявила, что россияне "не остановятся и в Молдове", если их не остановить в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Санду подчеркнула, что "Украина - это краеугольный камень европейской безопасности".

"Речь идет не просто об Украине и ее будущем, но и о будущем всей Европы, всего мира. Мы боремся вместе, но Россия имеет больше оружия, больше мобилизации, больше пропаганды. Если мы хотим восстановить мир в Европе, мы должны выступить с по крайней мере равной мощью", - подчеркнула президент.

Читайте: Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине вести переговоры с позиции силы, - президент Румынии Дан

И добавила, что Россия "совершает надругательство над украинской землей и нападает с гибридным оружием, ложью, манипуляцией, шантажом, вмешательством в нашу политическую систему, выкручиванием демократии и истинной природы".

"РФ пытается отвлечь партнеров от Украины. Россия не остановится даже и в Молдове, если не остановить ее в Украине. Поддержка Украины должна быть больше", - призвала Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры Греции, Хорватии и Черногории прибыли на саммит "Украина-Юго-Восточная Европа" в Одессе

Автор: 

Молдова (1886) Мая Санду (217) война в Украине (4750)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
Якщо її зупинити в Україні, то вона почне загрожувати НАТО. Рютте сказав. Не можна такого допустити! Бюргери і так не встигають штани прати!
показать весь комментарий
11.06.2025 19:58 Ответить
+1
Питання вирішується просто-- запросити Україну на врегулвання Приднестровської кризи, допомога військова на неділю роботи.
показать весь комментарий
11.06.2025 20:16 Ответить
+1
в чому суть твоїх дурнуватих претензій? Адже ти зовсім не знаєш про стан справ в Молдові і хиткій ситуації..то може погуглиш результати останніх президентських виборів і за рахунок кого Майа встояла?
показать весь комментарий
11.06.2025 20:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Флигматы!
показать весь комментарий
11.06.2025 19:54 Ответить
Якщо її зупинити в Україні, то вона почне загрожувати НАТО. Рютте сказав. Не можна такого допустити! Бюргери і так не встигають штани прати!
показать весь комментарий
11.06.2025 19:58 Ответить
якось слабувато молдова допомагає нам щоб до неї не докотилося.
показать весь комментарий
11.06.2025 19:59 Ответить
як би ти допоміг?
показать весь комментарий
11.06.2025 20:22 Ответить
ми на ти?
показать весь комментарий
11.06.2025 20:27 Ответить
звісно...ти ж назву дружньої країни пишеш з маленької літери...
та й на відповідь по суті не здатний, тож на поважну форму звернення не заслуговуєш
показать весь комментарий
11.06.2025 20:52 Ответить
То не тупи дура
показать весь комментарий
11.06.2025 19:59 Ответить
в чому суть твоїх дурнуватих претензій? Адже ти зовсім не знаєш про стан справ в Молдові і хиткій ситуації..то може погуглиш результати останніх президентських виборів і за рахунок кого Майа встояла?
показать весь комментарий
11.06.2025 20:18 Ответить
Так повертайтесь швидше до Румунії ,як в 1918 році ,ви ж визнали Пакт Рібентропа - Молотова,який відторгнув Молдову від Румунії злочинним , вас нічого не тримає.
показать весь комментарий
11.06.2025 20:15 Ответить
Питання вирішується просто-- запросити Україну на врегулвання Приднестровської кризи, допомога військова на неділю роботи.
показать весь комментарий
11.06.2025 20:16 Ответить
" Навіть" це мегаломанія.
показать весь комментарий
11.06.2025 20:31 Ответить
Майя, вопрос решается просто. 1) Неизвестные зелёные человечки (это не мы) заходят на Колбасную и перерезают пымыру пополам. 2) Другие зелёные человечки (и это не мы) сбрасывают бендерских парашников в Днестр. 3) Север пымыры тут же возвращается в Молдову путём "референдума" (как в крымняше). 4) Остальная часть пымыры возвращается в Молдову путём голодомора после перекрытия снабжения со всех сторон. 5) Кто с этим не согласен- сами (по доброй воле) тонут в Днестре.
показать весь комментарий
11.06.2025 20:35 Ответить
Десь в Антарктиді точно зупиниться.
показать весь комментарий
11.06.2025 21:08 Ответить
Мая, дозрівай вже до "зґвалтування" Придністров'я. Ми допоможемо це зробити неболяче, бо там воєнні склади хороші.
показать весь комментарий
11.06.2025 21:21 Ответить
 
 