РФ не остановится даже в Молдове, если не остановить ее в Украине, - Санду

Президент Молдовы Майя Санду на саммите "Украина-Юго-Восточная Европа" в Одессе заявила, что россияне "не остановятся и в Молдове", если их не остановить в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Санду подчеркнула, что "Украина - это краеугольный камень европейской безопасности".

"Речь идет не просто об Украине и ее будущем, но и о будущем всей Европы, всего мира. Мы боремся вместе, но Россия имеет больше оружия, больше мобилизации, больше пропаганды. Если мы хотим восстановить мир в Европе, мы должны выступить с по крайней мере равной мощью", - подчеркнула президент.

Читайте: Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине вести переговоры с позиции силы, - президент Румынии Дан

И добавила, что Россия "совершает надругательство над украинской землей и нападает с гибридным оружием, ложью, манипуляцией, шантажом, вмешательством в нашу политическую систему, выкручиванием демократии и истинной природы".

"РФ пытается отвлечь партнеров от Украины. Россия не остановится даже и в Молдове, если не остановить ее в Украине. Поддержка Украины должна быть больше", - призвала Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры Греции, Хорватии и Черногории прибыли на саммит "Украина-Юго-Восточная Европа" в Одессе