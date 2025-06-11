РФ не зупиниться навіть в Молдові, якщо не зупинити її в Україні, - Санду

Президентка Молдови Мая Санду на саміті "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі заявила, що росіяни "не зупиняться і в Молдові", якщо їх не зупинити в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Санду підкреслила, що "Україна — це наріжний камінь європейської безпеки".

"Йдеться не просто про Україну та її майбутнє, але й про майбутнє цілої Європи, цілого світу. Ми боремося разом, але Росія має більше зброї, більше мобілізації, більше пропаганди. Якщо ми хочемо відновити мир в Європі, ми маємо виступити з принаймні рівною потугою", - наголосила президентка.

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Та додала, що Росія "чинить наругу над українською землею і нападає з гібридною зброєю, брехнею, маніпуляцією, шантажем, втручанням в нашу політичну систему, викручування демократії і істинної природи".

"РФ намагається відвернути партнерів від України. Росія не зупиниться навіть і в Молдові, якщо не зупинити її в Україні. Підтримка України має бути більшою", - закликала Санду.

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