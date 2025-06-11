УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9538 відвідувачів онлайн
Новини Саміт Україна-Південно-Східна Європа
480 9

РФ не зупиниться навіть в Молдові, якщо не зупинити її в Україні, - Санду

Мая Санду

Президентка Молдови Мая Санду на саміті "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі заявила, що росіяни "не зупиняться і в Молдові", якщо їх не зупинити в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Санду підкреслила, що "Україна — це наріжний камінь європейської безпеки".

"Йдеться не просто про Україну та її майбутнє, але й про майбутнє цілої Європи, цілого світу. Ми боремося разом, але Росія має більше зброї, більше мобілізації, більше пропаганди. Якщо ми хочемо відновити мир в Європі, ми маємо виступити з принаймні рівною потугою", - наголосила президентка.

Читайте: Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні вести переговори з позиції сили, - президент Румунії Дан

Та додала,  що Росія "чинить наругу над українською землею і нападає з гібридною зброєю, брехнею, маніпуляцією, шантажем, втручанням в нашу політичну систему, викручування демократії і істинної природи".

"РФ намагається відвернути партнерів від України. Росія не зупиниться навіть і в Молдові, якщо не зупинити її в Україні. Підтримка України має бути більшою", - закликала Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери Греції, Хорватії і Чорногорії прибули на саміт "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі

Автор: 

Молдова (2089) Мая Санду (259) війна в Україні (4786)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Флигматы!
показати весь коментар
11.06.2025 19:54 Відповісти
Якщо її зупинити в Україні, то вона почне загрожувати НАТО. Рютте сказав. Не можна такого допустити! Бюргери і так не встигають штани прати!
показати весь коментар
11.06.2025 19:58 Відповісти
якось слабувато молдова допомагає нам щоб до неї не докотилося.
показати весь коментар
11.06.2025 19:59 Відповісти
як би ти допоміг?
показати весь коментар
11.06.2025 20:22 Відповісти
ми на ти?
показати весь коментар
11.06.2025 20:27 Відповісти
То не тупи дура
показати весь коментар
11.06.2025 19:59 Відповісти
в чому суть твоїх дурнуватих претензій? Адже ти зовсім не знаєш про стан справ в Молдові і хиткій ситуації..то може погуглиш результати останніх президентських виборів і за рахунок кого Майа встояла?
показати весь коментар
11.06.2025 20:18 Відповісти
Так повертайтесь швидше до Румунії ,як в 1918 році ,ви ж визнали Пакт Рібентропа - Молотова,який відторгнув Молдову від Румунії злочинним , вас нічого не тримає.
показати весь коментар
11.06.2025 20:15 Відповісти
Питання вирішується просто-- запросити Україну на врегулвання Приднестровської кризи, допомога військова на неділю роботи.
показати весь коментар
11.06.2025 20:16 Відповісти
 
 