Сербия готова восстановить один-два украинских города или небольшой регион, - Вучич
Сербия готова помочь в восстановлении одного-двух украинских города или небольшого региона.
Об этом заявил президент Сербии во время выступления на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", который проходит в Одессе 11 июня, сообщает Цензор.НЕТ.
Вучич подчеркнул, что Сербия твердо поддерживает территориальную целостность Украины согласно международному праву.
"От имени моей страны я могу сказать, что Сербия будет оставаться твердой и непоколебимой в соблюдении Устава ООН и международного права, которое включает защиту территориальной целостности стран, признанную ООН как важнейший принцип. Мы всегда за это выступали и, как я уже сказал, будем оставаться твердыми. Думаю, что определенным образом это может быть полезным и для Украины", - заявил политик.
Он добавил, что то, будет ли в Украине перемирие или "что-то другое", зависит от президента страны и украинского народа.
Также Вучич заявил, что его страна готова взять патронат над восстановлением "одного-двух украинских городов или небольшого региона".
"Я хотел бы получить вашу поддержку, президент Зеленский, чтобы взять один-два города или один небольшой регион, который мы можем восстановить. И я думаю, что это было бы очень важно для людей в Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку", - заявил сербский лидер.
Кроме этого, он добавил, что Украина может всегда рассчитывать на гуманитарную помощь Сербии и поддержку территориальной целостности страны.
Ранее сообщалось, что 11 июня президент Сербии Александр Вучич посетит с однодневным визитом Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо не відстоїмо Україну та не переможемо - НІЧОГО та НІДЛЯКОГО треба буде "відновлювать"...
Так що хай дають ЗБРОЮ!!!