Сербия готова восстановить один-два украинских города или небольшой регион, - Вучич

Сербия готова помочь в восстановлении одного-двух украинских города или небольшого региона.

Об этом заявил президент Сербии во время выступления на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", который проходит в Одессе 11 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

Вучич подчеркнул, что Сербия твердо поддерживает территориальную целостность Украины согласно международному праву.

"От имени моей страны я могу сказать, что Сербия будет оставаться твердой и непоколебимой в соблюдении Устава ООН и международного права, которое включает защиту территориальной целостности стран, признанную ООН как важнейший принцип. Мы всегда за это выступали и, как я уже сказал, будем оставаться твердыми. Думаю, что определенным образом это может быть полезным и для Украины", - заявил политик.

Он добавил, что то, будет ли в Украине перемирие или "что-то другое", зависит от президента страны и украинского народа.

Также Вучич заявил, что его страна готова взять патронат над восстановлением "одного-двух украинских городов или небольшого региона".

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"Я хотел бы получить вашу поддержку, президент Зеленский, чтобы взять один-два города или один небольшой регион, который мы можем восстановить. И я думаю, что это было бы очень важно для людей в Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку", - заявил сербский лидер.

Кроме этого, он добавил, что Украина может всегда рассчитывать на гуманитарную помощь Сербии и поддержку территориальной целостности страны.

Ранее сообщалось, что 11 июня президент Сербии Александр Вучич посетит с однодневным визитом Украину.

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