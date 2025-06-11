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Новости Восстановление Украины Саммит Украина - Юго-Восточная Европа
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Сербия готова восстановить один-два украинских города или небольшой регион, - Вучич

Сербия готова помочь в восстановлении украинских городов

Сербия готова помочь в восстановлении одного-двух украинских города или небольшого региона.

Об этом заявил президент Сербии во время выступления на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа", который проходит в Одессе 11 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

Вучич подчеркнул, что Сербия твердо поддерживает территориальную целостность Украины согласно международному праву.

"От имени моей страны я могу сказать, что Сербия будет оставаться твердой и непоколебимой в соблюдении Устава ООН и международного права, которое включает защиту территориальной целостности стран, признанную ООН как важнейший принцип. Мы всегда за это выступали и, как я уже сказал, будем оставаться твердыми. Думаю, что определенным образом это может быть полезным и для Украины", - заявил политик.

Он добавил, что то, будет ли в Украине перемирие или "что-то другое", зависит от президента страны и украинского народа.

Также Вучич заявил, что его страна готова взять патронат над восстановлением "одного-двух украинских городов или небольшого региона".

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"Я хотел бы получить вашу поддержку, президент Зеленский, чтобы взять один-два города или один небольшой регион, который мы можем восстановить. И я думаю, что это было бы очень важно для людей в Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку", - заявил сербский лидер.

Кроме этого, он добавил, что Украина может всегда рассчитывать на гуманитарную помощь Сербии и поддержку территориальной целостности страны.

Ранее сообщалось, что 11 июня президент Сербии Александр Вучич посетит с однодневным визитом Украину.

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Автор: 

Сербия (398) Вучич Александр (78) восстановления (150)


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Топ комментарии
+5
для початку їх треба відбити у агалтєльіх
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11.06.2025 20:09 Ответить
+3
Неожиданно и, на этом спс!!!
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11.06.2025 20:13 Ответить
+3
або втримати...абр відсунути нах як від Херсону
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11.06.2025 20:15 Ответить
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для початку їх треба відбити у агалтєльіх
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11.06.2025 20:09 Ответить
або втримати...абр відсунути нах як від Херсону
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11.06.2025 20:15 Ответить
Все що в зоні 15 кілометрів біля фронту знищується вщент і відновлюватись не буде. Все що далі і відновлювати особливо не треба. Там людей мало, ось в чому біда (якщо не враховувати військових).
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11.06.2025 20:18 Ответить
За допомогу, Українців завжди дякуватимуть Сербію!
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11.06.2025 20:11 Ответить
Неожиданно и, на этом спс!!!
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11.06.2025 20:13 Ответить
Давидюк каже що сербскі спецслужби з'ясували що за протестами проти Вучіча стирчать кацапські вуха...
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11.06.2025 20:16 Ответить
Губастенький гравець на шкіряній флейті ***** хоче отримати гроши ЕС.
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11.06.2025 20:21 Ответить
Даже упоротым сербам приходится прогибаться под повестку. Предложи это какой-нибудь незападной стране, от смеха забрызгают соплями лицо Зеленского.
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11.06.2025 20:22 Ответить
Ой, а шо злучілась? Путя в штанятка накопав?
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11.06.2025 20:24 Ответить
Вучич, начинай с Мариуполя.
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11.06.2025 20:28 Ответить
Сибір нехай відновлює щоб китайцям комфортно було коли болотостан розвалиться
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11.06.2025 20:45 Ответить
Починати повинні з Одеси, під грохотом підірваних будівель .
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11.06.2025 20:40 Ответить
на болотах вже завили..
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11.06.2025 20:42 Ответить
Заява, непогана!!! Але є одне НО.... Вони ж так ******* парашу, а в Сербії до того ж цілий розсадник московитської агентури!!!! Тепер питання, кого вони нам надішлють?????? Я би утримався від таких " гостей "
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11.06.2025 20:45 Ответить
Якщо такі круті, то відновіть нам балістику. Негайно. Бо з Буби, як з козла молока.
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11.06.2025 20:53 Ответить
Всі ці ''помічники'' хочуть прикластися до великого пирога під назвою ''Відновлення України'' після завершення війни. На будь-яких умовах завершуйте війну, бо нам вже треба.
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11.06.2025 21:14 Ответить
Приехали в Украину побалаболить, знают, что толку все равно никакого. Может себе еще медальки потом выпишут( за нахождение в зоне боевых действий).
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11.06.2025 21:18 Ответить
"Там такие ребята! Но им нужно оружие! Дайте оружие - и не взлетит ни один самолёт!" ( фильм "Обратной дороги нет")
Якщо не відстоїмо Україну та не переможемо - НІЧОГО та НІДЛЯКОГО треба буде "відновлювать"...
Так що хай дають ЗБРОЮ!!!
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11.06.2025 21:19 Ответить
 
 