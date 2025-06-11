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Новини Відновлення України Саміт Україна-Південно-Східна Європа
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Сербія готова відновити одне-два українських міста або невеликий регіон, - Вучич

Сербія готова допомогти у відновленні українських міст

Сербія готова допомогти у відновленні одного-двох українських міста або невеликого регіону.

Про це заявив президент Сербії під час виступу на саміті "Україна - Південно-Східна Європа", який проходить в Одесі 11 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вучич наголосив, що Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України згідно з міжнародним правом.

"Від імені моєї країни я можу сказати, що Сербія залишатиметься твердою та непохитною у дотриманні Статуту ООН і міжнародного права, яке включає захист територіальної цілісності країн, визнаний ООН як найважливіший принцип. Ми завжди за це виступали і, як я вже сказав, залишатимемося твердими. Думаю, що певним чином це може бути корисним і для України", - заявив політик.

Він додав, що те, чи буде в України перемир'я чи "щось інше", залежить від президента країни та українського народу.

Також Вучич заявив, що його країна готова взяти патронат над відновленням "одного-двох українських міста або невеликого регіону".

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"Я хотів би отримати вашу підтримку, президенте Зеленський, щоб взяти одне-два міста або один невеликий регіон, який ми можемо відновити. І я думаю, що це було б дуже важливо для людей в Україні, якби вони отримали чітку та дуже конкретну підтримку", - заявив сербський лідер.

Окрім цього, він додав, що Україна може завжди розраховувати на гуманітарну допомогу Сербії та підтримку територіальної цілісності країни.

Раніше повідомлялося, що 11 червня президент Сербії Александр Вучич відвідає із одноденним візитом Україну.

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Автор: 

Сербія (380) Вучич Александр (95) відновлення (603)


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Топ коментарі
+5
для початку їх треба відбити у агалтєльіх
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11.06.2025 20:09 Відповісти
+3
Неожиданно и, на этом спс!!!
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11.06.2025 20:13 Відповісти
+3
або втримати...абр відсунути нах як від Херсону
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11.06.2025 20:15 Відповісти
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для початку їх треба відбити у агалтєльіх
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11.06.2025 20:09 Відповісти
або втримати...абр відсунути нах як від Херсону
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11.06.2025 20:15 Відповісти
Все що в зоні 15 кілометрів біля фронту знищується вщент і відновлюватись не буде. Все що далі і відновлювати особливо не треба. Там людей мало, ось в чому біда (якщо не враховувати військових).
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11.06.2025 20:18 Відповісти
За допомогу, Українців завжди дякуватимуть Сербію!
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11.06.2025 20:11 Відповісти
Неожиданно и, на этом спс!!!
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11.06.2025 20:13 Відповісти
Давидюк каже що сербскі спецслужби з'ясували що за протестами проти Вучіча стирчать кацапські вуха...
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11.06.2025 20:16 Відповісти
Губастенький гравець на шкіряній флейті ***** хоче отримати гроши ЕС.
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11.06.2025 20:21 Відповісти
Даже упоротым сербам приходится прогибаться под повестку. Предложи это какой-нибудь незападной стране, от смеха забрызгают соплями лицо Зеленского.
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11.06.2025 20:22 Відповісти
Ой, а шо злучілась? Путя в штанятка накопав?
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11.06.2025 20:24 Відповісти
Вучич, начинай с Мариуполя.
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11.06.2025 20:28 Відповісти
Сибір нехай відновлює щоб китайцям комфортно було коли болотостан розвалиться
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11.06.2025 20:45 Відповісти
Починати повинні з Одеси, під грохотом підірваних будівель .
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11.06.2025 20:40 Відповісти
на болотах вже завили..
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11.06.2025 20:42 Відповісти
Заява, непогана!!! Але є одне НО.... Вони ж так ******* парашу, а в Сербії до того ж цілий розсадник московитської агентури!!!! Тепер питання, кого вони нам надішлють?????? Я би утримався від таких " гостей "
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11.06.2025 20:45 Відповісти
Якщо такі круті, то відновіть нам балістику. Негайно. Бо з Буби, як з козла молока.
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11.06.2025 20:53 Відповісти
Всі ці ''помічники'' хочуть прикластися до великого пирога під назвою ''Відновлення України'' після завершення війни. На будь-яких умовах завершуйте війну, бо нам вже треба.
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11.06.2025 21:14 Відповісти
Приехали в Украину побалаболить, знают, что толку все равно никакого. Может себе еще медальки потом выпишут( за нахождение в зоне боевых действий).
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11.06.2025 21:18 Відповісти
"Там такие ребята! Но им нужно оружие! Дайте оружие - и не взлетит ни один самолёт!" ( фильм "Обратной дороги нет")
Якщо не відстоїмо Україну та не переможемо - НІЧОГО та НІДЛЯКОГО треба буде "відновлювать"...
Так що хай дають ЗБРОЮ!!!
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11.06.2025 21:19 Відповісти
 
 