Сербія готова відновити одне-два українських міста або невеликий регіон, - Вучич

Сербія готова допомогти у відновленні одного-двох українських міста або невеликого регіону.

Про це заявив президент Сербії під час виступу на саміті "Україна - Південно-Східна Європа", який проходить в Одесі 11 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вучич наголосив, що Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України згідно з міжнародним правом.

"Від імені моєї країни я можу сказати, що Сербія залишатиметься твердою та непохитною у дотриманні Статуту ООН і міжнародного права, яке включає захист територіальної цілісності країн, визнаний ООН як найважливіший принцип. Ми завжди за це виступали і, як я вже сказав, залишатимемося твердими. Думаю, що певним чином це може бути корисним і для України", - заявив політик.

Він додав, що те, чи буде в України перемир'я чи "щось інше", залежить від президента країни та українського народу.

Також Вучич заявив, що його країна готова взяти патронат над відновленням "одного-двох українських міста або невеликого регіону".

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"Я хотів би отримати вашу підтримку, президенте Зеленський, щоб взяти одне-два міста або один невеликий регіон, який ми можемо відновити. І я думаю, що це було б дуже важливо для людей в Україні, якби вони отримали чітку та дуже конкретну підтримку", - заявив сербський лідер.

Окрім цього, він додав, що Україна може завжди розраховувати на гуманітарну допомогу Сербії та підтримку територіальної цілісності країни.

Раніше повідомлялося, що 11 червня президент Сербії Александр Вучич відвідає із одноденним візитом Україну.

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