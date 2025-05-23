Словаччина готова надати 84 мільйонів євро на відновлення об’єктів "Укренерго"

Словаччина готова виділити близько 84 млн євро кредитних та грантових коштів на проєкти відновлення та розвитку об'єктів інфраструктури "Укренерго".

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго" за результатами зустрічі представників уряду Словаччини з керівниками "Укренерго".

На зустрічі йшлося про залучення інфраструктурних інвестицій у рамках європейської програми підтримки України – Ukraine Facility.

"Близько 84 млн євро кредитних та грантових коштів готова скерувати Словаччина для реалізації проектів відновлення та розвитку об'єктів інфраструктури "Укренерго". Зокрема, йдеться про будівництво нової високовольтної лінії у регіоні, що сильно постраждав від російських обстрілів, будівництво нової підстанції "Укренерго" та реконструкцію вже існуючої", – сказав директор із інвестицій НЕК "Укренерго" Олег Павленко.

Реаліазція проектів з відбудови української енергетичної інфраструктури за підтримки словацьких партнерів буде відбуватись за адміністрування Експортно-імпортного банку Словаччини та Словацької організації з розвитку, за сприяння уряду Словаччини.

Нагадаємо, у червні 2024 року Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включає три ключові компоненти:

пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);

технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

На початку лютого повідомлялося, що словацька державна газова компанія SPP вирішила створити в Україні дочірню компанію та планує отримати українську ліцензію на транспортування газу, щоб самостійно прокачувати російський газ.