Учасники саміту "Україна-Південно-Східна Європа" закликали міжнародну спільноту активізувати підтримку України, - декларація

Країни-учасниці саміту "Україна-Південно-Східна Європа", який відбувся 11 червня в Одесі, звернулися до міжнародної спільноти із закликом активізувати підтримку України, а також підтвердили зусилля щодо пошуку дипломатичного шляху до тривалого миру.

Про це йдеться у спільній декларації, опублікованій на сайті Офісу президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Декларація учасників саміту містить 19 пунктів. Зокрема, учасники вкотре засудили "жорстоку агресивну війну Росії проти України". Крім цього країни підтримали зусилля України щодо пошуку дипломатичного шляху до всеосяжного, справедливого й тривалого миру, а також закликали міжнародну спільноту активізувати підтримку України.

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"Ми закликаємо міжнародну спільноту активізувати підтримку України в її боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність. Водночас ми закликаємо всі країни утриматися від надання будь-якої матеріальної чи іншої допомоги воєнним зусиллям Росії. Ми наголошуємо на важливості узгодження з рішеннями та заходами Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС", - сказано в одному із пунктів.

Також країни-учасниці заявили, що "повне виведення російських сил і техніки з усієї території України, припинення бойових дій і війни загалом, а також повне відновлення міжнародно визнаних кордонів України є основоположними, невід’ємними умовами для досягнення всеохопного, надійного та тривалого миру".

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Окрім цього, у документі згадується майбутнє членство України в ЄС та НАТО.

"Членство в НАТО залишається найкращим варіантом безпеки для України з огляду на співвідношення витрат і результату. Ми підтверджуємо нашу підтримку євроатлантичних прагнень партнерів регіону. Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО. Політика відкритих дверей, закріплена у статті 10 Північноатлантичного договору, є однією з головних переваг НАТО. Ні Росія, ні жодна інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Альянсу. Ми також повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та самостійно визначати своє майбутнє без зовнішнього втручання", - сказано в декларації.

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