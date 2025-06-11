Зеленський зустрівся з Вучичем, обговорили двосторонню співпрацю та відбудову України

На полях саміту "Україна-Південно-Східна Європа" президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Сербії Александром Вучичем.

Про це йдеться в телеграм-каналі глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Поспілкувався з Президентом Сербії Александром Вучичем. Вдячний за участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа та допомогу Україні. Президент відвідує Україну вперше, і це справді важливо – бути тут, в Україні, і бачити війну на власні очі", - зазначив президент.

Сторони говорили про взаємну підтримку на шляху до ЄС, двосторонню співпрацю й відбудову України. Зеленський подякував Вучичу за ініціативу допомогти з відновленням і взяти патронат над відбудовою кількох населених пунктів України.

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"Це дійсно ефективний формат співпраці, і будемо розраховувати на хороші результати. Цінуємо підтримку Сербією суверенітету й територіальної цілісності України", - резюмував президент.

Нагадаємо раніше Вучич підтвердив, що не підписував декларацію саміту "Україна-Південно-Східна Європа", який відбувся 11 червня в Одесі.

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