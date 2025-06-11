УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7015 відвідувачів онлайн
Новини Саміт Україна-Південно-Східна Європа
744 11

Зеленський зустрівся з Вучичем, обговорили двосторонню співпрацю та відбудову України

Володимир Зеленський та Александр Вучич

На полях саміту "Україна-Південно-Східна Європа" президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Сербії Александром Вучичем.

Про це йдеться в телеграм-каналі глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Поспілкувався з Президентом Сербії Александром Вучичем. Вдячний за участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа та допомогу Україні. Президент відвідує Україну вперше, і це справді важливо – бути тут, в Україні, і бачити війну на власні очі", - зазначив президент.

Сторони говорили про взаємну підтримку на шляху до ЄС, двосторонню співпрацю й відбудову України. Зеленський подякував Вучичу за ініціативу допомогти з відновленням і взяти патронат над відбудовою кількох населених пунктів України.

Також читайте: Маємо не дозволити Росії нав’язати Україні безнадійне майбутнє, - прем’єр Болгарії Желязков

"Це дійсно ефективний формат співпраці, і будемо розраховувати на хороші результати. Цінуємо підтримку Сербією суверенітету й територіальної цілісності України", - резюмував президент.

Нагадаємо раніше Вучич підтвердив, що не підписував декларацію саміту "Україна-Південно-Східна Європа", який відбувся 11 червня в Одесі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасники саміту "Україна-Південно-Східна Європа" закликали міжнародну спільноту активізувати підтримку України, - декларація

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Вучич Александр (99)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Сперма путіна вже висохла після 9травня на роті у бздючича?
показати весь коментар
11.06.2025 23:37 Відповісти
+4
Придурок, у тебя орки уже в 20 км от Сум, 300 км от Киева, и в Новомиколаевке на границе Днепровской области - что ты тут отстраивать собрался?
показати весь коментар
11.06.2025 23:35 Відповісти
+4
"президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Сербії Александром Вучичем"

у меня только два вопроса: зачем? и наку.я?
показати весь коментар
11.06.2025 23:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Придурок, у тебя орки уже в 20 км от Сум, 300 км от Киева, и в Новомиколаевке на границе Днепровской области - что ты тут отстраивать собрался?
показати весь коментар
11.06.2025 23:35 Відповісти
для всіх хто верещить навіщо зустрічатись з Вучичем:

розумний здобуває друзів, а
дурний набуває ворогів.

.
показати весь коментар
12.06.2025 00:09 Відповісти
"розумний здобуває друзів"

у тебя в предложении из трех слов три слова неправильные
показати весь коментар
12.06.2025 00:27 Відповісти
Сперма путіна вже висохла після 9травня на роті у бздючича?
показати весь коментар
11.06.2025 23:37 Відповісти
"президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Сербії Александром Вучичем"

у меня только два вопроса: зачем? и наку.я?
показати весь коментар
11.06.2025 23:38 Відповісти
Зєлєнскій питав Вучича, чи справді той наживо бачив лєніна пуцина, який той у ліжку перемовинах, які пози прийоми використовує, як і коли кінчає зпкінчує розмову. Мабудь ідея подивитися в очі все ще крутиться у зеленій голові.
показати весь коментар
12.06.2025 00:00 Відповісти
Мене дивує оте планування у ситуації, коли ти не знаєш, що буде завтра. З високою вірогідністю, коли будуть відбудовувати Україну, президентом не буде ні Вучич, ні тим паче Зєлєнскій.
показати весь коментар
11.06.2025 23:55 Відповісти
Фото дня!
Потужно-незламний дрищ і любитель к@ц@пських 💰
показати весь коментар
11.06.2025 23:58 Відповісти
Под эту видбудову уже сейчас в Европе бюджеты выделяются. Будет тот Зеленский или Вучичи или та же Украина через 2-3 года еще большой вопрос, а бюджеты попилить и застолбить себе делянку для освоения евробабла нужно уже сейчас. Когда начнут відбудову будет уже поздно) Косить нужно уже сейчас.
показати весь коментар
12.06.2025 00:21 Відповісти
Вучич не подписал же,а буба счастлив за ручку рашиста подержаться.Це і е патужна перемога.
показати весь коментар
12.06.2025 00:28 Відповісти
Тому всручічу потрібно тільки щоб Україна не била по раzziйським нпз та газогонам, та не блокувала новораззійськ іпаний
показати весь коментар
12.06.2025 01:16 Відповісти
 
 