Маємо не дозволити Росії нав’язати Україні безнадійне майбутнє, - прем’єр Болгарії Желязков

Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков закликав не дозволити Росії нав'язати Україні "безнадійне майбутнє".

Про це він заявив під час саміту "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Желязков наголосив, що Південно-Східна Європа найбільше і найгостріше відчула на собі далекосяжні наслідки війни РФ. Зокрема, економіки країн потерпають від перебоїв у постачанні енергоносіїв, інфляції та труднощів у торгівлі.

"Окрім економічних труднощів, невпинна гібридна війна Росії прагне посіяти розкол у наших суспільствах, використовуючи вразливі місця і поширюючи дезінформацію. Ми вже бачили цю зловісну тактику раніше. Ми пережили темну епоху, коли радянський режим диктував і руйнував людські долі. Ми повинні забезпечити, щоб Росії не вдалося нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні і далі в Європі"- сказав прем’єр-міністр Болгарії.

Читайте також: Шанси України перемогти Росію у війні є "приреченими", - президент Болгарії Радев

Прем’єр підкреслив, що з найпершого дня російської війни Болгарія була поруч з Україною, і "наша відданість залишається непохитною".

"Інструменти зрозумілі - продовження дипломатичного тиску, військова підтримка, суворі санкції та непохитне юридичне переслідування винних", - зазначив Желязков.