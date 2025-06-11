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Новини Саміт Україна-Південно-Східна Європа
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Маємо не дозволити Росії нав’язати Україні безнадійне майбутнє, - прем’єр Болгарії Желязков

Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков

Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков закликав не дозволити Росії нав'язати Україні "безнадійне майбутнє".

Про це він заявив під час саміту  "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Желязков наголосив, що Південно-Східна Європа найбільше і найгостріше відчула на собі далекосяжні наслідки війни РФ. Зокрема, економіки країн потерпають від перебоїв у постачанні енергоносіїв, інфляції та труднощів у торгівлі.

"Окрім економічних труднощів, невпинна гібридна війна Росії прагне посіяти розкол у наших суспільствах, використовуючи вразливі місця і поширюючи дезінформацію. Ми вже бачили цю зловісну тактику раніше. Ми пережили темну епоху, коли радянський режим диктував і руйнував людські долі. Ми повинні забезпечити, щоб Росії не вдалося нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні і далі в Європі"- сказав прем’єр-міністр Болгарії.

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Прем’єр підкреслив, що з найпершого дня російської війни Болгарія була поруч з Україною, і "наша відданість залишається непохитною".

"Інструменти зрозумілі - продовження дипломатичного тиску, військова підтримка, суворі санкції та непохитне юридичне переслідування винних", - зазначив Желязков.

Автор: 

Болгарія (788) війна в Україні (4786)


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Ну коли закликав, то фсьо буде харашо!
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11.06.2025 23:08 Відповісти
Болгарія нам добряче допомогла у перші місяці 2022 поставками радянської зброї та б/п.
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11.06.2025 23:13 Відповісти
Дякуємо, усім сусіднім державам, які дієво допомагають Україні, у її протидії, московській війні з 2014 року!!
Вони, точно пам'ятають, жертви совдепівських концТаборів ГУЛАГУ(>60 млн чоловік убито)!!
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11.06.2025 23:45 Відповісти
Дуже розумна, правильна людина цей Росен Желязков. Дивиться в корінь. Бачить це кацапське безжалісне імперське зло. І застерігає тих, хто це розуміє.
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12.06.2025 00:16 Відповісти
 
 