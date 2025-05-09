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Новини Проросійські заяви у Болгарії
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Шанси України перемогти Росію у війні є "приреченими", - президент Болгарії Радев

Президент Болгарії Румен Радев

Президент Болгарії Румен Радев розкритикував підтримку України з боку Євросоюзу, назвавши перспективи перемоги Києва у війні з Росією "приреченими".

Його слова цитує Politico, передає Цензор.НЕТ.

На думку Радева, "Європа не має власного бачення завершення війни та встановлення миру, а продовжує інвестувати в справу, яка приречена".

Він вважає, що "вливання більшої кількості зброї" в Україну не наблизить Київ до перемоги.

"З кожним днем відбувається прямо протилежне –– ще більше жертв, ще більше руйнувань, ще більше втрачених територій. Чи боїться Європа повернення миру? Тому що повернення миру також означає повернення суспільної уваги до криз, які тліють в наших країнах і суспільствах", - заявив лідер Болгарії. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дозвіл Україні бити по РФ західною зброєю веде до "ядерного Армагеддону", - президент Болгарії Радев

Автор: 

Болгарія (785) Радев Румен (25) війна в Україні (4226)


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Топ коментарі
+19
Нарешті останній союзник гітлера під'їхав.
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09.05.2025 19:03
+18
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09.05.2025 19:01
+13
Тримай сосалку!
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09.05.2025 19:01
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09.05.2025 19:01 Відповісти
відкрив америку.
зеленський на одного себе натягнув ковдру а сам не витягує.
з простого - не купує ідеї у винахідників.
так війну не виграти.
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09.05.2025 19:01 Відповісти
Ви хоч самі зрозуміли свій потік думок?
Все, що на себе найвеличніший натягнув, так це корону. Він взагалі нічого не витягуює, і президентом за ці, вже 6 років, так і не став.
Він тупо продовжує грати роль, просто він, вже увійшов в цю роль і ця гра покращилась, а в якісь момент, поміняли людину що писала йому спічі і взагалі популярність скаканула (а оскільки результату не було, то почала знижуватися).
А деякі його вчинки (типу розмінування Чонгару, припинення фінансування ракетної програми, зняття з армії 20 ярдів, на "велике будівництво"........ анонс за півроку контрнаступу) взагалі не натягуються на "не витягує" - це відверте шкідництво.
Щодо купування "ідей у винахідників": треба хоч трошки розуміти що ти купуєш, бо в нас просто обожнюють на усяку хрінь клеїти "не має аналогів", та розповідати що якісь школяр придумав якусь хрінь для дронів.....
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09.05.2025 19:41 Відповісти
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09.05.2025 19:01 Відповісти
Нарешті останній союзник гітлера під'їхав.
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09.05.2025 19:03 Відповісти
так і є, компашка з гітлерівських союзників взборє!
У вересні 1940 року три країни (Німеччина, Італія та Японія) оформили свій союз через Троїстий пакт.
П'ять інших країн згодом приєдналися до Троїстого пакту і стали державами Осі.
Це були Болгарія, Хорватія, Угорщина, Румунія та Словаччина.
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09.05.2025 19:09 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9E%D1%81%D1%96 Повний список.

Сателіти і союзники

Угорське королівство з 20 листопада 1940 року з Трансильванією і Воєводиною.
Румунське королівство з 20 листопада 1940 року до 23 серпня 1944 року.
Словацька республіка з 20 листопада 1940 року.
Болгарське царство з 1 березня 1941 року до 9 вересня 1944 року.
Королівство Югославія 1-27 березня 1941 року.
Незалежна Держава Хорватія з 15 липня 1941 року - зі Славонією та Боснією і Герцеговиною.
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09.05.2025 19:28 Відповісти
Так немає ніякого "вливання зброї" в Україну. ЕС в основному тількі плачє та виражає озабоченость. І да, сидів би ти под турками, дебіл.
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09.05.2025 19:03 Відповісти
Ага. ЗСУ воює виключно тим, що Шапітолій виробляє.

Але це не точно. Бо, як тільки зайшла мова про припинення допомоги США, у посполитих патріоиів почалася діарея.

І ЄС ну ніфіга не допомагає. От тільки бюджет України тримається виключно на фінансуванні ЄС.
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09.05.2025 19:16 Відповісти
Я писав про зброю. Не про гроші та бюджет.(І не писав зовсім про США). І я не бачу від ЕС вливання ракет, танків, ППО. Для такої війни від ЕС просто крихти. Ага.
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09.05.2025 19:44 Відповісти
Ще одна тварюка продалась путіну і трампу. Майже вся Східна Європа продалась москві. Хіба трамп не знав,що венгри вже вивчають як вводити свої війська на Закарпаття? Чи ж він їздив до нього Євангеліє вівчати…найбільше жертв зі сторони агресора. А вони співають пісню жалоби по жертвах. Не по наших, а ворожих. Московія видихається і всі сили кинула на перекуп найпідліших союзничків. Болгар протух.
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09.05.2025 19:06 Відповісти
... але до ***** , чомусь , поїхати не схотів - чи може просто не запрошували ?
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09.05.2025 19:07 Відповісти
Мабуть не внесли в платежку
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09.05.2025 19:12 Відповісти
Ну да, с таким уровнем поставок вооружений, но давайте внесем ясность: удержание полоски земли на юговостоге после трех лет и почти миллиона жертв - это не победа, а обрушение в замедленной съемке. Россия истекает кровью людей, морального духа и техники. Украина держится. - Адам Кинзингер, конгресмен США и ведущий американского ютуб канала.
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09.05.2025 19:08 Відповісти
Началось "мычание ягнят", еще один философ, проффессор
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09.05.2025 19:08 Відповісти
Шо, братушок: ачько путіна смакує по-домашньому?
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09.05.2025 19:08 Відповісти
Парад передивився?
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09.05.2025 19:09 Відповісти
Хор продажных курв завывает под дудку фсб.
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09.05.2025 19:11 Відповісти
пуйловська консерва
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09.05.2025 19:12 Відповісти
Троїстий союз утворено новими партнерами, і вісь наразі вже майже сформовано, як і в 1940 р. - Болгарія, Хорватія, Угорщина, Словаччина та .......Румунія на підході.
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09.05.2025 19:13 Відповісти
Приреченеми, на успiх
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09.05.2025 19:14 Відповісти
Мой старый знакомый из Пловдива Пламен Пенчев ещё в 1995 году говорил,что Болгария "никогда" не вступит в ЕЭС потому что только с "вяликой расеей" она может быть Больше врией.Если "придут снова немцы"(Болгария была союзником Германии во второй мировой войне),то Болгарии конец.Потшм на родину вернулся бывший царь Болгарии из немецкой династии Кобург-Готтских и возглавил правительство,которое позже вступило в ЕЭС.Болгврия как оказалось,беднейшая страна ЕЭС,вместе с *румынцами*,выжили и никто их не уничтожил...
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09.05.2025 19:15 Відповісти
Якщо ми не переможемо, то тобі треба буде країну готувати до окупації, а як себе будуть вести окупанти можеш подивитися у Бучі, Маріуполі та інших окупованих містах.
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09.05.2025 19:17 Відповісти
Та кацапи вже мирно скупили усю Болгарію. Одна надія, що їх під зад викинут
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09.05.2025 19:20 Відповісти
Болгарія - сама нища країна ЕС. Кацапи скупили усе побережжя, да в у центрі теж.
нехай експерти порахують скількі кацапських грошей у болгарський нерухомості. А там де кацапи- грязь і криминал. Так що скоро нові вибори президента і це буде бойня кацапів з европейською громадою
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09.05.2025 19:18 Відповісти
В мене колись кузен клянчив грошей "у борг" на квартиру десь там в Болгарии. Я запропонував йому взяти кредит в болгарському банку, або отримати кредит під його житло у Києві, образився.
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09.05.2025 19:30 Відповісти
Дещо про основи націй:
Болгарська народна музика - це турецька музика.
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09.05.2025 19:20 Відповісти
...а болгарський народний йогурт -- це турецький йогурт
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09.05.2025 19:28 Відповісти
а ще румуни на підході. повторення 1939 року, новий фюрер і його союзники
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09.05.2025 19:24 Відповісти
Якщо шанси України перемогти кацапію у боротьбі за життя у гилові Радєва "приречені", то у самого Радєва шансів стати порядною людиною взагалі нема. У ьоротьбі за життя звичайна антилопа може перемогти левицю, і до речі таке трапляється не так вже й рідко. Шанси є завжди. Їх нема лише у того, хто припинив боротьбу.
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09.05.2025 19:30 Відповісти
стадия неприятия объективной реальности подходит к концу. далее - смирение с неизбежным
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09.05.2025 19:45 Відповісти
суки продажні
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09.05.2025 19:38 Відповісти
мерзота
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09.05.2025 19:40 Відповісти
Болгарія реально врятувала нас поставками боеприпасів на початку вторгнення, і не треба забувати про це бо якийсь урод щось там гавкнув, нехай він навіть препіздент, бо подивиться на свого...
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09.05.2025 19:44 Відповісти
Протухша кацапська консерва вже більше почала смердіти
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09.05.2025 19:44 Відповісти
Так може трохи допоможете, золотий мільярд, ви ж наступні будете захоплені. П.С. Про євреїв так теж говорили, коли під час війни за незалежність на них напав увесь арабський світ (ну або половина)
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09.05.2025 19:56 Відповісти
Західний світ - це більше 50% світового ВВП, у росії 1-2%. Перекрити Чорне і Балтійське моря для російських нафти і газу і буде менше 1%.
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09.05.2025 19:58 Відповісти
 
 