Шанси України перемогти Росію у війні є "приреченими", - президент Болгарії Радев
Президент Болгарії Румен Радев розкритикував підтримку України з боку Євросоюзу, назвавши перспективи перемоги Києва у війні з Росією "приреченими".
Його слова цитує Politico, передає Цензор.НЕТ.
На думку Радева, "Європа не має власного бачення завершення війни та встановлення миру, а продовжує інвестувати в справу, яка приречена".
Він вважає, що "вливання більшої кількості зброї" в Україну не наблизить Київ до перемоги.
"З кожним днем відбувається прямо протилежне –– ще більше жертв, ще більше руйнувань, ще більше втрачених територій. Чи боїться Європа повернення миру? Тому що повернення миру також означає повернення суспільної уваги до криз, які тліють в наших країнах і суспільствах", - заявив лідер Болгарії.
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зеленський на одного себе натягнув ковдру а сам не витягує.
з простого - не купує ідеї у винахідників.
так війну не виграти.
Все, що на себе найвеличніший натягнув, так це корону. Він взагалі нічого не витягуює, і президентом за ці, вже 6 років, так і не став.
Він тупо продовжує грати роль, просто він, вже увійшов в цю роль і ця гра покращилась, а в якісь момент, поміняли людину що писала йому спічі і взагалі популярність скаканула (а оскільки результату не було, то почала знижуватися).
А деякі його вчинки (типу розмінування Чонгару, припинення фінансування ракетної програми, зняття з армії 20 ярдів, на "велике будівництво"........ анонс за півроку контрнаступу) взагалі не натягуються на "не витягує" - це відверте шкідництво.
Щодо купування "ідей у винахідників": треба хоч трошки розуміти що ти купуєш, бо в нас просто обожнюють на усяку хрінь клеїти "не має аналогів", та розповідати що якісь школяр придумав якусь хрінь для дронів.....
У вересні 1940 року три країни (Німеччина, Італія та Японія) оформили свій союз через Троїстий пакт.
П'ять інших країн згодом приєдналися до Троїстого пакту і стали державами Осі.
Це були Болгарія, Хорватія, Угорщина, Румунія та Словаччина.
Сателіти і союзники
Угорське королівство з 20 листопада 1940 року з Трансильванією і Воєводиною.
Румунське королівство з 20 листопада 1940 року до 23 серпня 1944 року.
Словацька республіка з 20 листопада 1940 року.
Болгарське царство з 1 березня 1941 року до 9 вересня 1944 року.
Королівство Югославія 1-27 березня 1941 року.
Незалежна Держава Хорватія з 15 липня 1941 року - зі Славонією та Боснією і Герцеговиною.
Але це не точно. Бо, як тільки зайшла мова про припинення допомоги США, у посполитих патріоиів почалася діарея.
І ЄС ну ніфіга не допомагає. От тільки бюджет України тримається виключно на фінансуванні ЄС.
нехай експерти порахують скількі кацапських грошей у болгарський нерухомості. А там де кацапи- грязь і криминал. Так що скоро нові вибори президента і це буде бойня кацапів з европейською громадою
Болгарська народна музика - це турецька музика.