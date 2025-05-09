Шанси України перемогти Росію у війні є "приреченими", - президент Болгарії Радев

Президент Болгарії Румен Радев розкритикував підтримку України з боку Євросоюзу, назвавши перспективи перемоги Києва у війні з Росією "приреченими".

Його слова цитує Politico, передає Цензор.НЕТ.

На думку Радева, "Європа не має власного бачення завершення війни та встановлення миру, а продовжує інвестувати в справу, яка приречена".

Він вважає, що "вливання більшої кількості зброї" в Україну не наблизить Київ до перемоги.

"З кожним днем відбувається прямо протилежне –– ще більше жертв, ще більше руйнувань, ще більше втрачених територій. Чи боїться Європа повернення миру? Тому що повернення миру також означає повернення суспільної уваги до криз, які тліють в наших країнах і суспільствах", - заявив лідер Болгарії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дозвіл Україні бити по РФ західною зброєю веде до "ядерного Армагеддону", - президент Болгарії Радев