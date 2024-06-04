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Дозвіл Україні бити по РФ західною зброєю веде до "ядерного Армагеддону", - президент Болгарії Радев

Президент Болгарії Румен Радев

Президент Болгарії Румен Радев звинуватив НАТО у причетності до війни Росії в Україні. А дозвіл Києву завдавати ударів по території РФ створює ризик "ескалації" і "ядерного Армагеддону".

 Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на болгарську службу "Радіо Свобода".

Зазначається, що заява Радева збігається з тезами кремлівської пропаганди про те, що НАТО винна в тому, що Росія розв'язала війну проти України, і що зараз її перебіг веде до ядерної ескалації.

"З рішенням дозволити удари із застосуванням західної зброї вглиб Росії й формалізацією відправки радників і інструкторів на саму лінію фронту, ці червоні лінії вже були порушені, і, на жаль, наші політики стають частиною деяких таких неадекватних рішень з усіма наслідками, що випливають з цього", - вважає лідер Болгарії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Неприйнятно представляти продовження війни й неможливу перемогу України над РФ як єдине можливе рішення, - президент Болгарії Радев

Радев також прокоментував свою позицію щодо відправки військ на фронт в Україні.

Минулого тижня він відвідав Угорщину, де разом зі своїм угорським колегою Тамашем Шуйоком висловився проти введення військ в Україну. Згодом т.в.о. міністра Дімітар Главчев заявив, що ця тема взагалі не стоїть на порядку денному.

Дозвіл Україні бити західною зброєю по РФ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.

Таке ж право надали Києву США і ціла низка інших західних країн.

Російське МЗС погрожувало, що рішення, які стосуються використання Україною наданої їй американської зброї, можуть мати "фатальні наслідки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удари німецькою зброєю по території РФ не загрожують ескалацією, - Шольц

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Топ коментарі
+33
Трошечки запізнилася кремлівська консерва.
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04.06.2024 15:08
+20
Хто це? Що це? Це ще з якої скрині кацапи дістали? Взагалі смішно.Верещать якісь взагалі ліві пацани на замовлення *****. Значить справи дійсно хренові у кацапів.
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04.06.2024 15:11
+19
Та скорей бы уже, что только мы должны страдать?
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04.06.2024 15:10
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Трошечки запізнилася кремлівська консерва.
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04.06.2024 15:08 Відповісти
Болгарські братушки знову прогнулися під ху&ла!

Ганьба.
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04.06.2024 15:22 Відповісти
Там конкретно презик такий, інші норм.
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04.06.2024 21:38 Відповісти
Кацапи ********** сільно протухшеє
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04.06.2024 15:36 Відповісти
коли на картку капнуло, тоді і завив
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04.06.2024 17:06 Відповісти
20 баксів завжди 20 баксів ...
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04.06.2024 17:23 Відповісти
Та скорей бы уже, что только мы должны страдать?
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04.06.2024 15:10 Відповісти
Як же я хочу побачити ядерні гриби над мацьквою і піДером,киплячі нєву та мацькву-ріку , а ще мільйони обвугленої кацапні!!!!!!
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04.06.2024 15:49 Відповісти
Хто це? Що це? Це ще з якої скрині кацапи дістали? Взагалі смішно.Верещать якісь взагалі ліві пацани на замовлення *****. Значить справи дійсно хренові у кацапів.
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04.06.2024 15:11 Відповісти
І польські "фермери" знову прокинулися, до чого б це?
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04.06.2024 15:16 Відповісти
к дождю)
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04.06.2024 23:52 Відповісти
Не понял, а чо ему наша сексологиня мозги в головку не вправила ?
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04.06.2024 15:11 Відповісти
саме вправила, остаткі розуму як би це сказати, відсмоктала
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04.06.2024 15:42 Відповісти
саме заборона Україні бити по кацапні там де кацапнявих бачиш і веде до армагедону...
не великого розуму цей болгарін...
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04.06.2024 15:14 Відповісти
зато коли луплять по нас - то всім пох...Ні , ріб'ятки, ми будем лупити по атомним електростанціям і свої підірвем - і зробим всім армагеддон, якщо думаєте в куточку відсидітися, гниди
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04.06.2024 15:14 Відповісти
Еще бочки с отработанным ядерным топливом у Чорна мора можно посливать, если оружие давать перестанут
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04.06.2024 15:17 Відповісти
Щоб лупити по міцним та добре захищеним об'єктам, треба мати відповідну зброю, якої в нас немає, а відповідного класу західну нам не дадуть, аби ми не могли цього зробити. Крім того, після першої ж спроби уразити їх АЕС нам заблокують всю підтримку і зброєю, і грошима з відповідними наслідками.
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04.06.2024 15:26 Відповісти
Якщо такий удар по їхніх АЕС буде відповіддю на їхні ядерні провокації, то ніхто й не пікне ...
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04.06.2024 17:32 Відповісти
ВСЕ вірно!Якщо ху....лу не потрібен світ,де немає рясєї-хуйлоіванії, то навіщо мені світ ,де не буде УКРАЇНИ!!!Потужні заряди під кожним ЯБ,включно з саркофагом,приведені у дію, легко претворють територію від Атлантики до Уралу на суцільну зону відчуження! І пішли вони всі разом за рюзьгім кораблем! Тільки Так!
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04.06.2024 15:41 Відповісти
Ще один орбан знайшовся ,а те що кожен день рашисти убивають мирних громадян в прифронтових районах його не хвилює ,чи москва добре заплатила ?
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04.06.2024 15:14 Відповісти
Комуняцьке рило.

Болгарія, член НАТО, обирає президентом червонодупих. Тьху!
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04.06.2024 15:15 Відповісти
Болгария член НАТО пока Украина держится. С падением нашей родины (в теории) НАТО откатывается на границы какого то года. Болгарию, Венгрию и Словакию ссаными тряпками выгоняют на мороз.
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04.06.2024 17:28 Відповісти
а Европа думає шо пропетляє, вони собі як уявляють майбутню картину світу? типу - от раша, окупує Україну, потім Литву, Латвію, Єстонію, потім ще когось з пострадянських країн, а до інших европейських країн не дійде, і після всього що росіяни наробили, ви будете їх пускати їх як туристів підписувати контракти, торгувати, пускати артистів, ніби нічого не сталося? спілкуватися і дружить з вбивцею виправдовуючись тим що він же не вас вбив а когось іншого, а до інших вам діла немає, все це до тих пір поки не нападуть на вас в що ви не вірите як і ми свого часу...
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04.06.2024 15:15 Відповісти
Смотри не обоср..сь, комуняка недобитая
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04.06.2024 15:16 Відповісти
підари !
вдарите ядерною зброєю вам пізда
не вдарите ядерною зброєю вам пізда
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04.06.2024 15:18 Відповісти
Болгарський орбан
😐
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04.06.2024 15:18 Відповісти
BBC
Українська армія у неділю успішно вразила зенітно-ракетну батарею С-300/400 на північ від Бєлгорода, ймовірно, ракетою з американської установки HIMARS. Про це пише американський Інститут вивчення війни у ​​зведенні за 3 червня із посиланням на повідомлення українських та російських військових блогерів.

Знищення установики С-300/400 біля Бєлгорода - успіх українців, адже саме з цих установок Росія нищить Харків балістичними ракетами, які переробила для ударів по землі.

"Відтоді, як США частково скасували для України обмеження на удари американською зброєю по військових цілях у російських прикордонних районах поряд з Харківською областю, російська армія все частіше заявляє, що українська армія б'є з HIMARS по Бєлгородській області", - зазначає ISW.
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04.06.2024 15:18 Відповісти
Цими ударами українці дали зрозуміти російському військовому командуванню, що стратегічно важливі цілі в глибині Росії можуть бути вразливими, можуть зазнати ударів, і отже, їх потрібно захищати та перекидати туди ресурси, зокрема ППО.

Ну а якщо десь збільшується, то в іншому місці зменшується, і, відповідно, це може бути теж план того, щоб зробити менш щільною протиповітряну оборону в прифронтових областях, де з'являться західні винищувачі.

Британія та Франція, які надали Україні ракети Scalp та Storm Shadow, обмежень на застосування своєї зброї не вводили, тобто можна припустити, що цими ракетами Україна якраз-таки й зможе бити по аеродромах.
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04.06.2024 15:23 Відповісти
У нас в Україні вже щось схоже на ядерний армагедон. ще трохи і Путін влаштує такє ж в країнаї ЄС
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04.06.2024 15:20 Відповісти
********** консерви вибухають ...
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04.06.2024 15:20 Відповісти
Цікаво-а який шлях на його думку не веде до ядерного апокаліпсісу? Ось який? Злити Україну? ще півєвропи? всю? -тобто весь світ повинен легти під рашу , бо вона шантажує ядрьон-батоном.. угу-це шлях.. угу
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04.06.2024 15:21 Відповісти
Армагедон..у них методичка одна на всіх)))???
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04.06.2024 15:21 Відповісти
Хто дівчину годує, той її і танцює ...
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04.06.2024 17:39 Відповісти
ничего, ребята, потерпите. Вам очень удобно делать вид, что озабочены. И тем самым поощрять россию и дальше уничтожать Украину. Может, на своей шкуре почувствуете и всей европой своими армиями поможете утихомирить безнаказанного российского фюрера.
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04.06.2024 15:22 Відповісти
І глаза такіі русскіі русскіі...
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04.06.2024 15:23 Відповісти
Румен Радєв-іді абосраниє парткі смєні...
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04.06.2024 15:24 Відповісти
О, ще одне хоче повернення в ''совок''.
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04.06.2024 15:26 Відповісти
Спокійно. Болгарія надавала нормальну допомогу і продовжує надавати. Заборонити вони нічого не можуть. Вони висказали своє бачення, Україна поклала на нього йух вислухала. Всі задоволені.
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04.06.2024 15:26 Відповісти
Ще один з лякалками. То що, нам скласти ручки та здатися?
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04.06.2024 15:28 Відповісти
не у тему:
не випускайте бубу за кордон!
who let the dogs out?
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04.06.2024 15:29 Відповісти
Ще один захисник монголоїдів!!! Інтерес на формула, монголоїдами можно зі своєї території бомбити Україну , а Україні не можна!!!! Ви з такою формулою йдіть на ...уй!!!! Уйобоки!!!
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04.06.2024 15:33 Відповісти
Ще раз: Ядерка не дає переваги над конвенціальним озброєнням! Бо її застосування призведе удару у відповідь іншими державами, хто її має. Просто замислитесь над цим.
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04.06.2024 15:35 Відповісти
Не наважиться Путен на ядерку, Китай категорично проти
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04.06.2024 15:42 Відповісти
А Китаю більш всіх треба? Хуавей тільки налагодив замкнутий цикл виробництва мікрочипів. А наночипи?
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04.06.2024 16:14 Відповісти
Китайські коммі, хочуть заробляти бабло, а не дивитись, як жевріє радіоактивний попел. Якщо Путен застосує ядерку, втратить Китай як союзника
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04.06.2024 19:06 Відповісти
ви не вставили поправку - ***** вже в землю дивиться і само тому йому однозначно скільки кого і коли....
щюряка в куті...
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04.06.2024 16:34 Відповісти
це найнебезпечніше...
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04.06.2024 16:36 Відповісти
Він трус, а це більш зазорніше. Він хоче жити. А ще більше хочуть жити його прихлебателі та їх діти.
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04.06.2024 16:52 Відповісти
саме так..
трус- президент без визначеного терміну переізбрання?
звучить як вирок.
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04.06.2024 17:00 Відповісти
І що, нам злякатися? Ніт, його просто не буде, от і все!
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04.06.2024 17:17 Відповісти
Дивний цей світ, тобто заради своєї безпеки готові віддати в жертву 40 мільйонів.Гірше чим дикі племена що приносили в жертву членів свого племені
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04.06.2024 15:38 Відповісти
Ну, які 40 мільйонів? Може, мільйонів 25 нашкребеться на цій території, по світу 40-50 віднайдеться. Та і у разі чого, звідси 10-15 мільйонів розлетяться по америкам-канадам-австраліям - світ великий. Але і цим не закінчиться - #уйло з кетайською пандочкою допоки не здохнуть, будуть і надалі вий0буватись
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04.06.2024 16:29 Відповісти
Якщо Окурок нападе на НАТО - теж не можна бити по рф?
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04.06.2024 15:44 Відповісти
Ну ладно, у нас отара баранів з вівцами обрали гам президентом брехливого крадія - піськограя, то таке, а оьви, болгари, на кой ляд собі совкодрочера обрали? Питаня ріторічне но відпоаідь дуже цікавить.
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04.06.2024 15:46 Відповісти
обкакашился товарись из болгарии, путя нападет..
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04.06.2024 15:47 Відповісти
Ну лучше ядерный армагедон, чем существование в составе рашки.
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04.06.2024 15:57 Відповісти
***** комуняцкий, чому ти хер кремлівському ***** смокчеш? Вашу країну, коли ви так рвалися до складу совка, навіть льонька брежнев ***** послав. Напевно щось знав.
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04.06.2024 15:59 Відповісти
20 руських рубликів були завжди 20 російських дерев'яних, "харчеваться надо"!
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04.06.2024 16:20 Відповісти
Який не допитливий нарід пішов - ну, цікаво ж подивитись, може, і в останнє в житті, на щось новеньке. Але якщо і трапиться таке, то туди цьому світу і дорога - отакі боягузливі щурі довели цей світ до краху
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04.06.2024 16:22 Відповісти
Нє , ну хай там тих українців всіх вб'ють, аби тільки не було армагедону
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04.06.2024 16:33 Відповісти
До ядерного армагедону реально призводить неспроможність блоку НАТО вчасно та в повному обсязі поставити озброєння ЗСУ. Замість цього вони вважають за краще зупинятися на ідеї, що тільки відбиття атак може привести до миру. Що за ідіот.
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04.06.2024 16:39 Відповісти
Никто по рф не бьет.Как это можно бить по рф?Наносят удары по технике при помощи которой рос.армия наносит удары по,в большенстве своем,мирным обьектам.Наносят удары по складам боприпасов,используя которые рос.армия убивает мирных харьковчан.Нанасятся удары по военнослужащим рос.армии которые переходят границу для того что бы убивать граждан Украины.Что за бред вообще,как это бить по рф?
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04.06.2024 16:39 Відповісти
чи то ідіот, чи ***** дало бабло?
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04.06.2024 16:42 Відповісти
запіздався!
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04.06.2024 16:42 Відповісти
Так цей світ вже мабуть заслуговує на Армагеддон!! Потураючи падалі!!!
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04.06.2024 17:34 Відповісти
Зразу видно що пройшов інстуктаж у братушкі Орбана.
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04.06.2024 18:33 Відповісти
Просто пішов на йух,чмошник кацапський.
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04.06.2024 18:51 Відповісти
Ще одна прокацапська курва!
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04.06.2024 19:15 Відповісти
Коли ви вже перестанете сцяти?
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04.06.2024 19:58 Відповісти
Хто єтот красівий малдаванин?
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04.06.2024 20:07 Відповісти
ничего удивительного... Кремлевская гэбня системно запугивает западных политиков, бизнесменов и т.д. Пример, тот же Маск.

сколько бы вы не ржали с заявлений медведева о "ядерном апокалипсисе"-- это спланированные психологические воздействия на Запад....

Кроме того, я почему то уверен, что кремль может и лично слать угрозы первым лицам государств, например таким политикам как Шольц
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04.06.2024 20:10 Відповісти
Сиди вже- не кізді, опудало)))
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04.06.2024 21:20 Відповісти
Чергова консерва відкрила піддувало. Воно вже намагалося зірвати поставку БТР, але їх парламент це подолав.
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04.06.2024 23:21 Відповісти
 
 