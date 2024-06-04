Дозвіл Україні бити по РФ західною зброєю веде до "ядерного Армагеддону", - президент Болгарії Радев
Президент Болгарії Румен Радев звинуватив НАТО у причетності до війни Росії в Україні. А дозвіл Києву завдавати ударів по території РФ створює ризик "ескалації" і "ядерного Армагеддону".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на болгарську службу "Радіо Свобода".
Зазначається, що заява Радева збігається з тезами кремлівської пропаганди про те, що НАТО винна в тому, що Росія розв'язала війну проти України, і що зараз її перебіг веде до ядерної ескалації.
"З рішенням дозволити удари із застосуванням західної зброї вглиб Росії й формалізацією відправки радників і інструкторів на саму лінію фронту, ці червоні лінії вже були порушені, і, на жаль, наші політики стають частиною деяких таких неадекватних рішень з усіма наслідками, що випливають з цього", - вважає лідер Болгарії.
Радев також прокоментував свою позицію щодо відправки військ на фронт в Україні.
Минулого тижня він відвідав Угорщину, де разом зі своїм угорським колегою Тамашем Шуйоком висловився проти введення військ в Україну. Згодом т.в.о. міністра Дімітар Главчев заявив, що ця тема взагалі не стоїть на порядку денному.
Дозвіл Україні бити західною зброєю по РФ
Як повідомляв Цензор.НЕТ, уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.
Таке ж право надали Києву США і ціла низка інших західних країн.
Російське МЗС погрожувало, що рішення, які стосуються використання Україною наданої їй американської зброї, можуть мати "фатальні наслідки".
Будь ласка, зачекайте...
Ганьба.
не великого розуму цей болгарін...
Болгарія, член НАТО, обирає президентом червонодупих. Тьху!
вдарите ядерною зброєю вам пізда
не вдарите ядерною зброєю вам пізда
😐
Українська армія у неділю успішно вразила зенітно-ракетну батарею С-300/400 на північ від Бєлгорода, ймовірно, ракетою з американської установки HIMARS. Про це пише американський Інститут вивчення війни у зведенні за 3 червня із посиланням на повідомлення українських та російських військових блогерів.
Знищення установики С-300/400 біля Бєлгорода - успіх українців, адже саме з цих установок Росія нищить Харків балістичними ракетами, які переробила для ударів по землі.
"Відтоді, як США частково скасували для України обмеження на удари американською зброєю по військових цілях у російських прикордонних районах поряд з Харківською областю, російська армія все частіше заявляє, що українська армія б'є з HIMARS по Бєлгородській області", - зазначає ISW.
Ну а якщо десь збільшується, то в іншому місці зменшується, і, відповідно, це може бути теж план того, щоб зробити менш щільною протиповітряну оборону в прифронтових областях, де з'являться західні винищувачі.
Британія та Франція, які надали Україні ракети Scalp та Storm Shadow, обмежень на застосування своєї зброї не вводили, тобто можна припустити, що цими ракетами Україна якраз-таки й зможе бити по аеродромах.
поклала на нього йухвислухала. Всі задоволені.
не випускайте бубу за кордон!
who let the dogs out?
щюряка в куті...
трус- президент без визначеного терміну переізбрання?
звучить як вирок.
сколько бы вы не ржали с заявлений медведева о "ядерном апокалипсисе"-- это спланированные психологические воздействия на Запад....
Кроме того, я почему то уверен, что кремль может и лично слать угрозы первым лицам государств, например таким политикам как Шольц