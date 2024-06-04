Разрешение Украине бить по РФ западным оружием ведет к "ядерному Армагеддону", - президент Болгарии Радев

Президент Болгарии Румен Радев обвинил НАТО в причастности к войне России в Украине. А разрешение Киеву наносить удары по территории РФ создает риск "эскалации" и "ядерного Армагеддона".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на болгарскую службу "Радио Свобода".

Отмечается, что заявление Радева совпадает с тезисами кремлевской пропаганды о том, что НАТО виновато в том, что Россия развязала войну против Украины, и что сейчас ее ход ведет к ядерной эскалации.

"С решением разрешить удары с применением западного оружия вглубь России и формализацией отправки советников и инструкторов на саму линию фронта, эти красные линии уже были нарушены, и, к сожалению, наши политики становятся частью некоторых таких неадекватных решений со всеми вытекающими из этого последствиями", - считает лидер Болгарии.

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Радев также прокомментировал свою позицию относительно отправки войск на фронт в Украине.

На прошлой неделе он посетил Венгрию, где вместе со своим венгерским коллегой Тамашем Шуйоком высказался против ввода войск в Украину. Впоследствии и.о. министра Димитар Главчев заявил, что эта тема вообще не стоит на повестке дня.

Разрешение Украине бить западным оружием по РФ

Как сообщал Цензор.НЕТ, правительство Германии разрешило применять Украине германское оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.

Такое же право предоставили Киеву США и целый ряд других западных стран.

Российский МИД угрожал, что решения, касающиеся использования Украиной предоставленного ей американского оружия, могут иметь "фатальные последствия".

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