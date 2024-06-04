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Разрешение Украине бить по РФ западным оружием ведет к "ядерному Армагеддону", - президент Болгарии Радев

Президент Болгарії Румен Радев

Президент Болгарии Румен Радев обвинил НАТО в причастности к войне России в Украине. А разрешение Киеву наносить удары по территории РФ создает риск "эскалации" и "ядерного Армагеддона".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на болгарскую службу "Радио Свобода".

Отмечается, что заявление Радева совпадает с тезисами кремлевской пропаганды о том, что НАТО виновато в том, что Россия развязала войну против Украины, и что сейчас ее ход ведет к ядерной эскалации.

"С решением разрешить удары с применением западного оружия вглубь России и формализацией отправки советников и инструкторов на саму линию фронта, эти красные линии уже были нарушены, и, к сожалению, наши политики становятся частью некоторых таких неадекватных решений со всеми вытекающими из этого последствиями", - считает лидер Болгарии.

Читайте: Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу Украины над РФ как единственное возможное решение, - президент Болгарии Радев

Радев также прокомментировал свою позицию относительно отправки войск на фронт в Украине.

На прошлой неделе он посетил Венгрию, где вместе со своим венгерским коллегой Тамашем Шуйоком высказался против ввода войск в Украину. Впоследствии и.о. министра Димитар Главчев заявил, что эта тема вообще не стоит на повестке дня.

Разрешение Украине бить западным оружием по РФ

Как сообщал Цензор.НЕТ, правительство Германии разрешило применять Украине германское оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.

Такое же право предоставили Киеву США и целый ряд других западных стран.

Российский МИД угрожал, что решения, касающиеся использования Украиной предоставленного ей американского оружия, могут иметь "фатальные последствия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары германским оружием по территории РФ не угрожают эскалацией, - Шольц

Автор: 

Болгария (655) оружие (10217) Радев Румен (22)


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Топ комментарии
+33
Трошечки запізнилася кремлівська консерва.
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04.06.2024 15:08
+20
Хто це? Що це? Це ще з якої скрині кацапи дістали? Взагалі смішно.Верещать якісь взагалі ліві пацани на замовлення *****. Значить справи дійсно хренові у кацапів.
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04.06.2024 15:11
+19
Та скорей бы уже, что только мы должны страдать?
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04.06.2024 15:10
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Трошечки запізнилася кремлівська консерва.
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04.06.2024 15:08 Ответить
Болгарські братушки знову прогнулися під ху&ла!

Ганьба.
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04.06.2024 15:22 Ответить
Там конкретно презик такий, інші норм.
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04.06.2024 21:38 Ответить
Кацапи ********** сільно протухшеє
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04.06.2024 15:36 Ответить
коли на картку капнуло, тоді і завив
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04.06.2024 17:06 Ответить
20 баксів завжди 20 баксів ...
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04.06.2024 17:23 Ответить
Та скорей бы уже, что только мы должны страдать?
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04.06.2024 15:10 Ответить
Як же я хочу побачити ядерні гриби над мацьквою і піДером,киплячі нєву та мацькву-ріку , а ще мільйони обвугленої кацапні!!!!!!
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04.06.2024 15:49 Ответить
Хто це? Що це? Це ще з якої скрині кацапи дістали? Взагалі смішно.Верещать якісь взагалі ліві пацани на замовлення *****. Значить справи дійсно хренові у кацапів.
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04.06.2024 15:11 Ответить
І польські "фермери" знову прокинулися, до чого б це?
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04.06.2024 15:16 Ответить
к дождю)
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04.06.2024 23:52 Ответить
Не понял, а чо ему наша сексологиня мозги в головку не вправила ?
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04.06.2024 15:11 Ответить
саме вправила, остаткі розуму як би це сказати, відсмоктала
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04.06.2024 15:42 Ответить
саме заборона Україні бити по кацапні там де кацапнявих бачиш і веде до армагедону...
не великого розуму цей болгарін...
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04.06.2024 15:14 Ответить
зато коли луплять по нас - то всім пох...Ні , ріб'ятки, ми будем лупити по атомним електростанціям і свої підірвем - і зробим всім армагеддон, якщо думаєте в куточку відсидітися, гниди
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04.06.2024 15:14 Ответить
Еще бочки с отработанным ядерным топливом у Чорна мора можно посливать, если оружие давать перестанут
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04.06.2024 15:17 Ответить
Щоб лупити по міцним та добре захищеним об'єктам, треба мати відповідну зброю, якої в нас немає, а відповідного класу західну нам не дадуть, аби ми не могли цього зробити. Крім того, після першої ж спроби уразити їх АЕС нам заблокують всю підтримку і зброєю, і грошима з відповідними наслідками.
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04.06.2024 15:26 Ответить
Якщо такий удар по їхніх АЕС буде відповіддю на їхні ядерні провокації, то ніхто й не пікне ...
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04.06.2024 17:32 Ответить
ВСЕ вірно!Якщо ху....лу не потрібен світ,де немає рясєї-хуйлоіванії, то навіщо мені світ ,де не буде УКРАЇНИ!!!Потужні заряди під кожним ЯБ,включно з саркофагом,приведені у дію, легко претворють територію від Атлантики до Уралу на суцільну зону відчуження! І пішли вони всі разом за рюзьгім кораблем! Тільки Так!
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04.06.2024 15:41 Ответить
Ще один орбан знайшовся ,а те що кожен день рашисти убивають мирних громадян в прифронтових районах його не хвилює ,чи москва добре заплатила ?
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04.06.2024 15:14 Ответить
Комуняцьке рило.

Болгарія, член НАТО, обирає президентом червонодупих. Тьху!
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04.06.2024 15:15 Ответить
Болгария член НАТО пока Украина держится. С падением нашей родины (в теории) НАТО откатывается на границы какого то года. Болгарию, Венгрию и Словакию ссаными тряпками выгоняют на мороз.
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04.06.2024 17:28 Ответить
а Европа думає шо пропетляє, вони собі як уявляють майбутню картину світу? типу - от раша, окупує Україну, потім Литву, Латвію, Єстонію, потім ще когось з пострадянських країн, а до інших европейських країн не дійде, і після всього що росіяни наробили, ви будете їх пускати їх як туристів підписувати контракти, торгувати, пускати артистів, ніби нічого не сталося? спілкуватися і дружить з вбивцею виправдовуючись тим що він же не вас вбив а когось іншого, а до інших вам діла немає, все це до тих пір поки не нападуть на вас в що ви не вірите як і ми свого часу...
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04.06.2024 15:15 Ответить
Смотри не обоср..сь, комуняка недобитая
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04.06.2024 15:16 Ответить
підари !
вдарите ядерною зброєю вам пізда
не вдарите ядерною зброєю вам пізда
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04.06.2024 15:18 Ответить
Болгарський орбан
😐
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04.06.2024 15:18 Ответить
BBC
Українська армія у неділю успішно вразила зенітно-ракетну батарею С-300/400 на північ від Бєлгорода, ймовірно, ракетою з американської установки HIMARS. Про це пише американський Інститут вивчення війни у ​​зведенні за 3 червня із посиланням на повідомлення українських та російських військових блогерів.

Знищення установики С-300/400 біля Бєлгорода - успіх українців, адже саме з цих установок Росія нищить Харків балістичними ракетами, які переробила для ударів по землі.

"Відтоді, як США частково скасували для України обмеження на удари американською зброєю по військових цілях у російських прикордонних районах поряд з Харківською областю, російська армія все частіше заявляє, що українська армія б'є з HIMARS по Бєлгородській області", - зазначає ISW.
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04.06.2024 15:18 Ответить
Цими ударами українці дали зрозуміти російському військовому командуванню, що стратегічно важливі цілі в глибині Росії можуть бути вразливими, можуть зазнати ударів, і отже, їх потрібно захищати та перекидати туди ресурси, зокрема ППО.

Ну а якщо десь збільшується, то в іншому місці зменшується, і, відповідно, це може бути теж план того, щоб зробити менш щільною протиповітряну оборону в прифронтових областях, де з'являться західні винищувачі.

Британія та Франція, які надали Україні ракети Scalp та Storm Shadow, обмежень на застосування своєї зброї не вводили, тобто можна припустити, що цими ракетами Україна якраз-таки й зможе бити по аеродромах.
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04.06.2024 15:23 Ответить
У нас в Україні вже щось схоже на ядерний армагедон. ще трохи і Путін влаштує такє ж в країнаї ЄС
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04.06.2024 15:20 Ответить
********** консерви вибухають ...
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04.06.2024 15:20 Ответить
Цікаво-а який шлях на його думку не веде до ядерного апокаліпсісу? Ось який? Злити Україну? ще півєвропи? всю? -тобто весь світ повинен легти під рашу , бо вона шантажує ядрьон-батоном.. угу-це шлях.. угу
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04.06.2024 15:21 Ответить
Армагедон..у них методичка одна на всіх)))???
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04.06.2024 15:21 Ответить
Хто дівчину годує, той її і танцює ...
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04.06.2024 17:39 Ответить
ничего, ребята, потерпите. Вам очень удобно делать вид, что озабочены. И тем самым поощрять россию и дальше уничтожать Украину. Может, на своей шкуре почувствуете и всей европой своими армиями поможете утихомирить безнаказанного российского фюрера.
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04.06.2024 15:22 Ответить
І глаза такіі русскіі русскіі...
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04.06.2024 15:23 Ответить
Румен Радєв-іді абосраниє парткі смєні...
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04.06.2024 15:24 Ответить
О, ще одне хоче повернення в ''совок''.
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04.06.2024 15:26 Ответить
Спокійно. Болгарія надавала нормальну допомогу і продовжує надавати. Заборонити вони нічого не можуть. Вони висказали своє бачення, Україна поклала на нього йух вислухала. Всі задоволені.
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04.06.2024 15:26 Ответить
Ще один з лякалками. То що, нам скласти ручки та здатися?
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04.06.2024 15:28 Ответить
не у тему:
не випускайте бубу за кордон!
who let the dogs out?
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04.06.2024 15:29 Ответить
Ще один захисник монголоїдів!!! Інтерес на формула, монголоїдами можно зі своєї території бомбити Україну , а Україні не можна!!!! Ви з такою формулою йдіть на ...уй!!!! Уйобоки!!!
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04.06.2024 15:33 Ответить
Ще раз: Ядерка не дає переваги над конвенціальним озброєнням! Бо її застосування призведе удару у відповідь іншими державами, хто її має. Просто замислитесь над цим.
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04.06.2024 15:35 Ответить
Не наважиться Путен на ядерку, Китай категорично проти
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04.06.2024 15:42 Ответить
А Китаю більш всіх треба? Хуавей тільки налагодив замкнутий цикл виробництва мікрочипів. А наночипи?
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04.06.2024 16:14 Ответить
Китайські коммі, хочуть заробляти бабло, а не дивитись, як жевріє радіоактивний попел. Якщо Путен застосує ядерку, втратить Китай як союзника
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04.06.2024 19:06 Ответить
ви не вставили поправку - ***** вже в землю дивиться і само тому йому однозначно скільки кого і коли....
щюряка в куті...
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04.06.2024 16:34 Ответить
це найнебезпечніше...
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04.06.2024 16:36 Ответить
Він трус, а це більш зазорніше. Він хоче жити. А ще більше хочуть жити його прихлебателі та їх діти.
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04.06.2024 16:52 Ответить
саме так..
трус- президент без визначеного терміну переізбрання?
звучить як вирок.
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04.06.2024 17:00 Ответить
І що, нам злякатися? Ніт, його просто не буде, от і все!
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04.06.2024 17:17 Ответить
Дивний цей світ, тобто заради своєї безпеки готові віддати в жертву 40 мільйонів.Гірше чим дикі племена що приносили в жертву членів свого племені
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04.06.2024 15:38 Ответить
Ну, які 40 мільйонів? Може, мільйонів 25 нашкребеться на цій території, по світу 40-50 віднайдеться. Та і у разі чого, звідси 10-15 мільйонів розлетяться по америкам-канадам-австраліям - світ великий. Але і цим не закінчиться - #уйло з кетайською пандочкою допоки не здохнуть, будуть і надалі вий0буватись
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04.06.2024 16:29 Ответить
Якщо Окурок нападе на НАТО - теж не можна бити по рф?
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04.06.2024 15:44 Ответить
Ну ладно, у нас отара баранів з вівцами обрали гам президентом брехливого крадія - піськограя, то таке, а оьви, болгари, на кой ляд собі совкодрочера обрали? Питаня ріторічне но відпоаідь дуже цікавить.
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04.06.2024 15:46 Ответить
обкакашился товарись из болгарии, путя нападет..
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04.06.2024 15:47 Ответить
Ну лучше ядерный армагедон, чем существование в составе рашки.
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04.06.2024 15:57 Ответить
***** комуняцкий, чому ти хер кремлівському ***** смокчеш? Вашу країну, коли ви так рвалися до складу совка, навіть льонька брежнев ***** послав. Напевно щось знав.
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04.06.2024 15:59 Ответить
20 руських рубликів були завжди 20 російських дерев'яних, "харчеваться надо"!
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04.06.2024 16:20 Ответить
Який не допитливий нарід пішов - ну, цікаво ж подивитись, може, і в останнє в житті, на щось новеньке. Але якщо і трапиться таке, то туди цьому світу і дорога - отакі боягузливі щурі довели цей світ до краху
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04.06.2024 16:22 Ответить
Нє , ну хай там тих українців всіх вб'ють, аби тільки не було армагедону
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04.06.2024 16:33 Ответить
До ядерного армагедону реально призводить неспроможність блоку НАТО вчасно та в повному обсязі поставити озброєння ЗСУ. Замість цього вони вважають за краще зупинятися на ідеї, що тільки відбиття атак може привести до миру. Що за ідіот.
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04.06.2024 16:39 Ответить
Никто по рф не бьет.Как это можно бить по рф?Наносят удары по технике при помощи которой рос.армия наносит удары по,в большенстве своем,мирным обьектам.Наносят удары по складам боприпасов,используя которые рос.армия убивает мирных харьковчан.Нанасятся удары по военнослужащим рос.армии которые переходят границу для того что бы убивать граждан Украины.Что за бред вообще,как это бить по рф?
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04.06.2024 16:39 Ответить
чи то ідіот, чи ***** дало бабло?
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04.06.2024 16:42 Ответить
запіздався!
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04.06.2024 16:42 Ответить
Так цей світ вже мабуть заслуговує на Армагеддон!! Потураючи падалі!!!
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04.06.2024 17:34 Ответить
Зразу видно що пройшов інстуктаж у братушкі Орбана.
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04.06.2024 18:33 Ответить
Просто пішов на йух,чмошник кацапський.
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04.06.2024 18:51 Ответить
Ще одна прокацапська курва!
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04.06.2024 19:15 Ответить
Коли ви вже перестанете сцяти?
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04.06.2024 19:58 Ответить
Хто єтот красівий малдаванин?
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04.06.2024 20:07 Ответить
ничего удивительного... Кремлевская гэбня системно запугивает западных политиков, бизнесменов и т.д. Пример, тот же Маск.

сколько бы вы не ржали с заявлений медведева о "ядерном апокалипсисе"-- это спланированные психологические воздействия на Запад....

Кроме того, я почему то уверен, что кремль может и лично слать угрозы первым лицам государств, например таким политикам как Шольц
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04.06.2024 20:10 Ответить
Сиди вже- не кізді, опудало)))
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04.06.2024 21:20 Ответить
Чергова консерва відкрила піддувало. Воно вже намагалося зірвати поставку БТР, але їх парламент це подолав.
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04.06.2024 23:21 Ответить
 
 