Разрешение Украине бить по РФ западным оружием ведет к "ядерному Армагеддону", - президент Болгарии Радев
Президент Болгарии Румен Радев обвинил НАТО в причастности к войне России в Украине. А разрешение Киеву наносить удары по территории РФ создает риск "эскалации" и "ядерного Армагеддона".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на болгарскую службу "Радио Свобода".
Отмечается, что заявление Радева совпадает с тезисами кремлевской пропаганды о том, что НАТО виновато в том, что Россия развязала войну против Украины, и что сейчас ее ход ведет к ядерной эскалации.
"С решением разрешить удары с применением западного оружия вглубь России и формализацией отправки советников и инструкторов на саму линию фронта, эти красные линии уже были нарушены, и, к сожалению, наши политики становятся частью некоторых таких неадекватных решений со всеми вытекающими из этого последствиями", - считает лидер Болгарии.
Радев также прокомментировал свою позицию относительно отправки войск на фронт в Украине.
На прошлой неделе он посетил Венгрию, где вместе со своим венгерским коллегой Тамашем Шуйоком высказался против ввода войск в Украину. Впоследствии и.о. министра Димитар Главчев заявил, что эта тема вообще не стоит на повестке дня.
Разрешение Украине бить западным оружием по РФ
Как сообщал Цензор.НЕТ, правительство Германии разрешило применять Украине германское оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.
Такое же право предоставили Киеву США и целый ряд других западных стран.
Российский МИД угрожал, что решения, касающиеся использования Украиной предоставленного ей американского оружия, могут иметь "фатальные последствия".
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Ганьба.
не великого розуму цей болгарін...
Болгарія, член НАТО, обирає президентом червонодупих. Тьху!
вдарите ядерною зброєю вам пізда
не вдарите ядерною зброєю вам пізда
😐
Українська армія у неділю успішно вразила зенітно-ракетну батарею С-300/400 на північ від Бєлгорода, ймовірно, ракетою з американської установки HIMARS. Про це пише американський Інститут вивчення війни у зведенні за 3 червня із посиланням на повідомлення українських та російських військових блогерів.
Знищення установики С-300/400 біля Бєлгорода - успіх українців, адже саме з цих установок Росія нищить Харків балістичними ракетами, які переробила для ударів по землі.
"Відтоді, як США частково скасували для України обмеження на удари американською зброєю по військових цілях у російських прикордонних районах поряд з Харківською областю, російська армія все частіше заявляє, що українська армія б'є з HIMARS по Бєлгородській області", - зазначає ISW.
Ну а якщо десь збільшується, то в іншому місці зменшується, і, відповідно, це може бути теж план того, щоб зробити менш щільною протиповітряну оборону в прифронтових областях, де з'являться західні винищувачі.
Британія та Франція, які надали Україні ракети Scalp та Storm Shadow, обмежень на застосування своєї зброї не вводили, тобто можна припустити, що цими ракетами Україна якраз-таки й зможе бити по аеродромах.
поклала на нього йухвислухала. Всі задоволені.
не випускайте бубу за кордон!
who let the dogs out?
щюряка в куті...
трус- президент без визначеного терміну переізбрання?
звучить як вирок.
сколько бы вы не ржали с заявлений медведева о "ядерном апокалипсисе"-- это спланированные психологические воздействия на Запад....
Кроме того, я почему то уверен, что кремль может и лично слать угрозы первым лицам государств, например таким политикам как Шольц