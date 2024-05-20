Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу Украины над РФ как единственное возможное решение, - президент Болгарии Радев

По мнению болгарского президента Румена Радева, если война продолжится, Украина станет "демографически опустошенной страной, с полностью разрушенной инфраструктурой, промышленностью, производством". Это будет иметь чрезвычайно серьезные последствия не только для Украины, но и для всей Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Радев назвал победу Украины над Россией "невозможной" и связал войну с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

По его словам, продолжение войны является катастрофическим для всех сторон.

"Каждый день, когда продолжается эта война, является катастрофическим для Украины, России и всех нас. Это неизбежно влияет на все стороны конфликта. Это неизбежно влияет на все выборы - и в Европе, и в США, и везде в мире. На этих и следующих выборах мы будем выбирать между войной и миром. Каждый гражданин обязан это понимать", - заявил Радев.

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Победа Украины является "невозможной"

Отвечая на вопрос журналиста, какой сигнал покушение на Фицо послало Европе, болгарский президент вспомнил о российском вторжении в Украину.

"Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственно возможное решение", - заявил Радев.

Болгарский президент отметил, что крайне опасно, чтобы "конфликт между Россией и Украиной" разгорался и в Европе, и чтобы "голоса за мир встречались выстрелами".

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"Попытка убийства европейского премьер-министра радикально настроенным фанатиком из-за его поддержки мира свидетельствует об укоренившейся нетерпимости к инакомыслию и ненависти. Многие политики, партии и СМИ внесли свой вклад в это, изображая каждый другой голос как пророссийский, что является крайне несправедливым и приводит ко всем этим негативным последствиям", - отметил Радев.

Президент Болгарии предупредил, что если война продолжится, Украина станет "демографически опустошенной страной, с полностью разрушенной инфраструктурой, промышленностью, производством, и это будет иметь чрезвычайно серьезные последствия не только для Украины, но и для всей Европы".

Радев призвал не предоставлять оружие Украине

Болгарский президент призвал к политическим усилиям ради мира, а не к предоставлению оружия Украине.

"С оружием, без оружия - мы идем к одинаковому результату. Мы должны это осознать. Разница будет в тысячах человеческих жертв и разрушенной стране (Украине), за восстановление которой нам придется заплатить", - сказал Радев, добавив, что "это неизбежно".

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Отметим, что президент Болгарии является решительным противником предоставления военной помощи Украине.

Ранее Радев наложил вето на законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках Киеву БТР.