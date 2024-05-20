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Новости Война
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Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу Украины над РФ как единственное возможное решение, - президент Болгарии Радев

Президент Болгарії Румен Радев

По мнению болгарского президента Румена Радева, если война продолжится, Украина станет "демографически опустошенной страной, с полностью разрушенной инфраструктурой, промышленностью, производством". Это будет иметь чрезвычайно серьезные последствия не только для Украины, но и для всей Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Радев назвал победу Украины над Россией "невозможной" и связал войну с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

По его словам, продолжение войны является катастрофическим для всех сторон.

"Каждый день, когда продолжается эта война, является катастрофическим для Украины, России и всех нас. Это неизбежно влияет на все стороны конфликта. Это неизбежно влияет на все выборы - и в Европе, и в США, и везде в мире. На этих и следующих выборах мы будем выбирать между войной и миром. Каждый гражданин обязан это понимать", - заявил Радев.

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Победа Украины является "невозможной"

Отвечая на вопрос журналиста, какой сигнал покушение на Фицо послало Европе, болгарский президент вспомнил о российском вторжении в Украину.

"Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственно возможное решение", - заявил Радев.

Болгарский президент отметил, что крайне опасно, чтобы "конфликт между Россией и Украиной" разгорался и в Европе, и чтобы "голоса за мир встречались выстрелами".

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"Попытка убийства европейского премьер-министра радикально настроенным фанатиком из-за его поддержки мира свидетельствует об укоренившейся нетерпимости к инакомыслию и ненависти. Многие политики, партии и СМИ внесли свой вклад в это, изображая каждый другой голос как пророссийский, что является крайне несправедливым и приводит ко всем этим негативным последствиям", - отметил Радев.

Президент Болгарии предупредил, что если война продолжится, Украина станет "демографически опустошенной страной, с полностью разрушенной инфраструктурой, промышленностью, производством, и это будет иметь чрезвычайно серьезные последствия не только для Украины, но и для всей Европы".

Радев призвал не предоставлять оружие Украине

Болгарский президент призвал к политическим усилиям ради мира, а не к предоставлению оружия Украине.

"С оружием, без оружия - мы идем к одинаковому результату. Мы должны это осознать. Разница будет в тысячах человеческих жертв и разрушенной стране (Украине), за восстановление которой нам придется заплатить", - сказал Радев, добавив, что "это неизбежно".

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Отметим, что президент Болгарии является решительным противником предоставления военной помощи Украине.

Ранее Радев наложил вето на законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках Киеву БТР.

Автор: 

Болгария (654) Радев Румен (22)


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Топ комментарии
+14
Видно рузкіе на грані - бо "припиніть давати зброю" уже сказали всі їх мавпочки
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20.05.2024 10:02
+9
Грузія навпаки: проросійський президент, проєвропейський парламент.
У всіх проросійських один лейтмотив: припиніть давати Україні зброю.
Хоч миттям, хоч катанням русня намагається позбавити ЗСУ можливостей чинити опір.
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20.05.2024 10:00
+8
Раджу всім тиловим заброньованим "патріотам " прочитати про Парагвайську війну і наслідки її для Парагваю .... Без добровільної відставки Зеленського і його ОПи - неможливе буде провести реформування економічної , політичної системи ,ВПВ та армії ...Україну буде чекати доля Парагваю ...
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20.05.2024 10:05
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Правила форума Совет форумчан
Грузія навпаки: проросійський президент, проєвропейський парламент.
У всіх проросійських один лейтмотив: припиніть давати Україні зброю.
Хоч миттям, хоч катанням русня намагається позбавити ЗСУ можливостей чинити опір.
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20.05.2024 10:00 Ответить
Видно рузкіе на грані - бо "припиніть давати зброю" уже сказали всі їх мавпочки
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20.05.2024 10:02 Ответить
Не на грані. Вони першими не пропонують переговори.
Вони просто почали відчувати себе дещо невпевнено у своїх планах феєричного показового розгрому ЗСУ.
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20.05.2024 10:11 Ответить
мінус 25% нафтопереробки

мінус всі носії ракет в Чорному морі

мінус 2 МІГ-31

мінус РЛС в Криму

і це за останній місяць
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20.05.2024 10:38 Ответить
У них ще дуже багато чого є. Але так, останні тижні Україна стала боляче кусатись - і все завдяки новій хвилі озброєнь. Тому - за будь-яку ціну цю хвилю погасити, збити.
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20.05.2024 10:40 Ответить
Раджу всім тиловим заброньованим "патріотам " прочитати про Парагвайську війну і наслідки її для Парагваю .... Без добровільної відставки Зеленського і його ОПи - неможливе буде провести реформування економічної , політичної системи ,ВПВ та армії ...Україну буде чекати доля Парагваю ...
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20.05.2024 10:05 Ответить
добровільної відставки Зеленського і його ОПи

Було б добре, якщо б зєля сам пішов, та щось мені слабко віриться, що Стефанчук буде розганяти ОПу. І взагалі, що це за орган такий, який у нього законний статус? Чи піде він автоматично разом з зєлєй, коли той покине президентське крісло? Чи не назве д'Єрьмак ОПу частиною держапарату, а Стефанчук мовчки з цим погодиться? Стефанчук вже висловився: зєля - легітимний, хто проти - до КС. Тому дуже великі у мене сумніви щодо заміни того шила на це мило. Курс д'Єрьмака при Стефанчуку скоріше за все продовжиться. Тільки з урізаними за Конституцією правами Стефанчука.
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20.05.2024 10:10 Ответить
"Да захлебнется кровью тот, кто усомнится в нашем миролюбии, ибо милосердие наше беспощадно"
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20.05.2024 10:13 Ответить
Добровільна відставка...))) Там стільки було порушено законів, пунктів Конституції.
Володька може би й хотів здатись да втікти, а от не дадуть йому це зробити, зручно цього ютубера тримати на передовій, навіть коли воно лажає як Боженька.
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20.05.2024 11:00 Ответить
Ну шановний - всі дописи про відсторонення зеленського окрім добровільного - трактується нині ,як рассєйське ІПСО.. Верховному Гавнокомандуючому наразі можна все -будь які зауваження трактуються ,як проіскі ФСБ. А хто про це говорить - агєнт Кремля ..
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20.05.2024 11:07 Ответить
Можна імпічмент оголосити, але у зєлєних слуг на це яєць не вистачить, і процедура складна. Трампа двічі намагались так усунути - марно.
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20.05.2024 11:39 Ответить
ЗеКоманда та імпічмент Лідору - ну пожартували так пожартували.)
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20.05.2024 12:18 Ответить
Отож. Це щось з розряду фентезі.
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20.05.2024 12:19 Ответить
Якщо говориш правду - ти агент Крємлядей, а от якщо віддав наказ про розмінування Чонгару, "будував" укріплення та стелив дороги, зменшував витрати на ЗСУ то ні.) Якщо ти крав з оборонного бюджету мільярди як Рєзніков то також норм чорт.))) Я не здивуюсь якщо у нього є якась медалька героя.
Якщо ти Сирський, герой, що призвів до Ілловайського котла так отримаєш ще і посаду в командуванні військами.
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20.05.2024 12:23 Ответить
Мавпа тупа пішов на куй
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20.05.2024 10:07 Ответить
Так приєднуйтеся до Перемоги України над рашизмом на полі бою і усе буде Україна, дайте надію на продовження життя,збережіть життя захисників України, людей, міст і сіл,
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20.05.2024 10:11 Ответить
Болгары итак очень много дают, особенно боеприпасов... а этот - говорящая голова с кремлевской рукой в жопе...
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20.05.2024 10:13 Ответить
Думка,що НАТО повинні бути в бою, доля повинна бути єдина,якщо хочуть вільну Європу. Ця думка така сильна, важлива, актуальна. Ніяка допомога не зрівняється з втратами України.
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20.05.2024 10:30 Ответить
Іще одного "політика"купили путінскі бандюки!
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20.05.2024 10:11 Ответить
Він куплений з часу появи на світ.
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20.05.2024 12:21 Ответить
Боїться, що буде наступним після Фіцо?
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20.05.2024 10:17 Ответить
До речі, а чому б і проблему із Зеленським не вирішити аналогічним способом?
Ау, "письменники", де ви застрягли? ...
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20.05.2024 15:40 Ответить
Побачимо (хто доживе) чим закінчиться ця проклята жидовська влада. Уж точно не "перемогою"
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20.05.2024 10:21 Ответить
Переможе Україна, а не "влада", котіку.
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20.05.2024 10:31 Ответить
Зовсім обгрунтоване питання,* *Що підразумивати для кожного ПЕРЕМОГА?*.Згоден,що у стані війни(як ви назвали канітелью) з росіянами,українці знаходяться з 1917р.А вот втеча януковича,розпад ссср.перемога над фашизмом це не є чудом.Та і згадування Бога.це із разряда містики.Залишти Бога в покої,він здійсно устав від усіх,хто не живе життям.Є призказка * на Бога сподівайся,а сам не схиб*.А ось усунення цієї некчемної і хибної влади до України шляхом Майдана не буде.Причина полягає в тому,що влада зе і слуг прийшла через демократичні вибори у відміності яника, риг та інших..Без Бога,усім світом перемогли фашизм лише після хельсінських угод,а не після 1945,переможемо і рашизм.Для всього людства,не те що не повинно існувати,а тому що це не природнє для самого життя.В цьому впевнений,і як Бог мене не захищав,розумію.що до цього мені не дожити,вік не позволяє.А правнуки будуть свідками цього.
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20.05.2024 13:16 Ответить
Вигодовані совком комсомольці весь час кудись заглядають і навіть не помічають як смердять...
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20.05.2024 10:25 Ответить
Молись Радев, молись. І тоді зрозумієш справжню Істину. Воля - це коли всі люди в країні вільні, а не тільки купка смердючіх гівнюків, які хитрістю захопили в заручники всю країну !
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20.05.2024 10:29 Ответить
"голоси за мир зустрічалися пострілами" каже чергова путінська кукла. Тепер із Болгарії. Ці голоса не за мир. Ці голоса за капітуляцію України. То чим вони мають зустрічатись, як не пострілами?
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20.05.2024 10:30 Ответить
Що ви хочете почути від соціаліста, політика який кормиться з рук кацапів, ще в 2014 підтримав окупацію Крима.
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20.05.2024 10:41 Ответить
Мир в Україні буде тільки після виборів. Раша зрозуміє, що її агентуру буде прибрано і у неї шансів захопити всю Україну буде НУЛЬ
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20.05.2024 10:47 Ответить
Мир в Україні буде тільки після того, як ЗСУ добʼють москалів, кицюню.
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20.05.2024 10:57 Ответить
Мир в Україні настане тоді,коли кожний росіянин покине наш дім - Україну,але у стані війни з рф буде довго.Це трапиться лише при одной із обставин. 1) Це капітуляція кожного росіянина на справді,а не на папері,при його зрозумінні,що він був злочинцєм. 2)Це розпад рф на окремі суверенні держави.
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20.05.2024 13:46 Ответить
Вертоліт вже заправлено?
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20.05.2024 11:11 Ответить
А у чому він не правий по суті? Приберемо патріотичну браваду. Ось як Ви думаєте з об'єктивного аналізу на поточну ситуацію на фронті? Що через рік-півтора залишиться від того ж Харкова, або Сумщини якщо активні повномаштабні бойові дії не припиняться???? Я можу відповісти на це питання - спустошена і визжена земля, звідки майже усі люди виїхали, крім старих бабусь, які приглядають за "батьківськими могилами".......П.с. Якщо мене хтось хоче покритикувати і сказати що такого не буде, прошу зробити це саме мешканців Харківщини і Сумщини, які живуть зараз у себе вдома....
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20.05.2024 11:26 Ответить
До кінця року в результаті ударів на росії буде великий дифіцит бензину, дифіцит електрики. А це грозить розвалом економіки Росії, невдоволення населення - сепаратизм.

В Криму життя стане непригодним до кінця року, тільки бажання США.

Тому треба чекати.

США можуть виробляти 50 балістичних ракет в місяць, 400 крилатих ракет.

Окрім того Україні передають технології для виробництва своїх КР, БР.

Окрім того Ф-16 зможуть вибивати ППО Росії, що прискорить в рази їх деградацію і відкриває шлях для наших БПЛА.

Росія втрачає монополію на далекобійну зброю, це катастрофа для неї, тому вспливають проросійські консерви тухлі, котрі хочуть зупинити цю тенденцію.
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20.05.2024 11:48 Ответить
Ти факти які є,використовуваєш під своє бачення.А головне,як у багатьох не долугих політиків,нема в мозику,що Україні і українцям потребна суверенна держава. Тому грамодяни і воюють з нелюдями.У Європі таких войн було не злічити..Як результат малі держави живуть з цевільним устрієм і набогато краще з правами людини і подоланням соціальних проблем.У рф усі приватизовані царем. з імперськими поглядами і при цьому готові стати рабами царя і кричати о своєї величи.Типовий характер азіатських держав. ІУкраїнці -європейці.Треба цього болгарина запитати,добре жилось би при османською імперією.Він такими висловами придає свій народ.Сховався під беспеку НАТО,А НАТО було создано як захист от шовіністких росіян.які є хлом для всього дюдства.І яке воно убоге цей болгарін.От росіян потрібно дистануватися.і не при яких умов не допускати проникнення їх у різні народи.
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20.05.2024 14:23 Ответить
Радеву - чайку с радием!
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20.05.2024 12:27 Ответить
99 років тому прокацапські налаштовані болгари (Дімітров,Раковскій...) вирішили грохнути царя Болгарії Бориса на службі в православному храмі в Софії. А цар запізнився,купа трупів та покалічених. Виконавців швидко вичислили, але самі комінтернівці втекли. А Дімітров потім керував всією нелегальщиною Комінтерну. Семя терору проросло і дає про себе знати.
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20.05.2024 12:30 Ответить
Ещё одна рузька консерва почала смердить на весь ЄС.
Нападник на фіцо,не був прихильником України і взагалі йому Україна була до сраки, натомість він був членом радикальної спілки, просто кажучи групіровки радикалів
В них дах їхав,щоб зробити Словаччину якоюсь над державою,а раніше нападник мав звязки з КДБ
2 якщо тобі,так "болить" ця війна і ти новий переговорник аля Трамп за дві години,то вперед, тільки от біда ***** воно тобі не впало,в російські 30 серебренеків тобі ***** вова путін вже відсипав.
3 якщо більшість країн ЄС вважають за необхідне підтримку України,а кілька орбанів фіцо сруть на європейські домовленості,то потім хай не дивуються,що їхні дотаційні економіки, втрачають фінансування
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20.05.2024 13:25 Ответить
він натякає, шо фіцо ми замовили?
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20.05.2024 23:57 Ответить
 
 