Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу Украины над РФ как единственное возможное решение, - президент Болгарии Радев
По мнению болгарского президента Румена Радева, если война продолжится, Украина станет "демографически опустошенной страной, с полностью разрушенной инфраструктурой, промышленностью, производством". Это будет иметь чрезвычайно серьезные последствия не только для Украины, но и для всей Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
Радев назвал победу Украины над Россией "невозможной" и связал войну с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
По его словам, продолжение войны является катастрофическим для всех сторон.
"Каждый день, когда продолжается эта война, является катастрофическим для Украины, России и всех нас. Это неизбежно влияет на все стороны конфликта. Это неизбежно влияет на все выборы - и в Европе, и в США, и везде в мире. На этих и следующих выборах мы будем выбирать между войной и миром. Каждый гражданин обязан это понимать", - заявил Радев.
Победа Украины является "невозможной"
Отвечая на вопрос журналиста, какой сигнал покушение на Фицо послало Европе, болгарский президент вспомнил о российском вторжении в Украину.
"Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственно возможное решение", - заявил Радев.
Болгарский президент отметил, что крайне опасно, чтобы "конфликт между Россией и Украиной" разгорался и в Европе, и чтобы "голоса за мир встречались выстрелами".
"Попытка убийства европейского премьер-министра радикально настроенным фанатиком из-за его поддержки мира свидетельствует об укоренившейся нетерпимости к инакомыслию и ненависти. Многие политики, партии и СМИ внесли свой вклад в это, изображая каждый другой голос как пророссийский, что является крайне несправедливым и приводит ко всем этим негативным последствиям", - отметил Радев.
Президент Болгарии предупредил, что если война продолжится, Украина станет "демографически опустошенной страной, с полностью разрушенной инфраструктурой, промышленностью, производством, и это будет иметь чрезвычайно серьезные последствия не только для Украины, но и для всей Европы".
Радев призвал не предоставлять оружие Украине
Болгарский президент призвал к политическим усилиям ради мира, а не к предоставлению оружия Украине.
"С оружием, без оружия - мы идем к одинаковому результату. Мы должны это осознать. Разница будет в тысячах человеческих жертв и разрушенной стране (Украине), за восстановление которой нам придется заплатить", - сказал Радев, добавив, что "это неизбежно".
Отметим, что президент Болгарии является решительным противником предоставления военной помощи Украине.
Ранее Радев наложил вето на законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках Киеву БТР.
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У всіх проросійських один лейтмотив: припиніть давати Україні зброю.
Хоч миттям, хоч катанням русня намагається позбавити ЗСУ можливостей чинити опір.
Вони просто почали відчувати себе дещо невпевнено у своїх планах феєричного показового розгрому ЗСУ.
мінус всі носії ракет в Чорному морі
мінус 2 МІГ-31
мінус РЛС в Криму
і це за останній місяць
Було б добре, якщо б зєля сам пішов, та щось мені слабко віриться, що Стефанчук буде розганяти ОПу. І взагалі, що це за орган такий, який у нього законний статус? Чи піде він автоматично разом з зєлєй, коли той покине президентське крісло? Чи не назве д'Єрьмак ОПу частиною держапарату, а Стефанчук мовчки з цим погодиться? Стефанчук вже висловився: зєля - легітимний, хто проти - до КС. Тому дуже великі у мене сумніви щодо заміни того шила на це мило. Курс д'Єрьмака при Стефанчуку скоріше за все продовжиться. Тільки з урізаними за Конституцією правами Стефанчука.
Володька може би й хотів здатись да втікти, а от не дадуть йому це зробити, зручно цього ютубера тримати на передовій, навіть коли воно лажає як Боженька.
Якщо ти Сирський, герой, що призвів до Ілловайського котла так отримаєш ще і посаду в командуванні військами.
Ау, "письменники", де ви застрягли? ...
В Криму життя стане непригодним до кінця року, тільки бажання США.
Тому треба чекати.
США можуть виробляти 50 балістичних ракет в місяць, 400 крилатих ракет.
Окрім того Україні передають технології для виробництва своїх КР, БР.
Окрім того Ф-16 зможуть вибивати ППО Росії, що прискорить в рази їх деградацію і відкриває шлях для наших БПЛА.
Росія втрачає монополію на далекобійну зброю, це катастрофа для неї, тому вспливають проросійські консерви тухлі, котрі хочуть зупинити цю тенденцію.
Нападник на фіцо,не був прихильником України і взагалі йому Україна була до сраки, натомість він був членом радикальної спілки, просто кажучи групіровки радикалів
В них дах їхав,щоб зробити Словаччину якоюсь над державою,а раніше нападник мав звязки з КДБ
2 якщо тобі,так "болить" ця війна і ти новий переговорник аля Трамп за дві години,то вперед, тільки от біда ***** воно тобі не впало,в російські 30 серебренеків тобі ***** вова путін вже відсипав.
3 якщо більшість країн ЄС вважають за необхідне підтримку України,а кілька орбанів фіцо сруть на європейські домовленості,то потім хай не дивуються,що їхні дотаційні економіки, втрачають фінансування