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Новини Війна
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Неприйнятно представляти продовження війни й неможливу перемогу України над РФ як єдине можливе рішення, - президент Болгарії Радев

Президент Болгарії Румен Радев

На думку болгарського президента Румена Радева, якщо війна продовжиться, Україна стане "демографічно спустошеною країною, з повністю зруйнованою інфраструктурою, промисловістю, виробництвом". Це матиме надзвичайно серйозні наслідки не тільки для України, але й для всієї Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Радев назвав перемогу України над Росією "неможливою" і пов'язав війну із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

За його словами, продовження війни є катастрофічним для всіх сторін.

"Кожен день, коли триває ця війна, є катастрофічним для України, Росії та всіх нас. Це неминуче впливає на всі сторони конфлікту. Це неминуче впливає на всі вибори – і в Європі, і в США, і скрізь у світі. На цих і наступних виборах ми будемо обирати між війною і миром. Кожен громадянин зобов'язаний це розуміти", - заявив Радев.

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Перемога України є "неможливою"

Відповідаючи на запитання журналіста, який сигнал замах на Фіцо послав Європі, болгарський президент згадав про російське вторгнення в Україну.

"Неприйнятно представляти продовження війни й неможливу перемогу над Росією як єдине можливе рішення", - заявив Радев.

Болгарський президент зауважив, що вкрай небезпечно, щоб "конфлікт між Росією й Україною" розпалювався і в Європі, і щоб "голоси за мир зустрічалися пострілами".

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"Спроба вбивства європейського прем'єр-міністра радикально налаштованим фанатиком через його підтримку миру свідчить про вкорінену нетерпимість до інакомислення та ненависті. Багато політиків, партій та ЗМІ зробили свій внесок у це, зображуючи кожен інший голос як проросійський, що є вкрай несправедливим і призводить до всіх цих негативних наслідків", - зазначив Радев.

Президент Болгарії попередив, що якщо війна продовжиться, Україна стане "демографічно спустошеною країною, з повністю зруйнованою інфраструктурою, промисловістю, виробництвом, і це матиме надзвичайно серйозні наслідки не тільки для України, але й для всієї Європи".

Радев закликав не надавати зброю Україні

Болгарський президент закликав до політичних зусиль заради миру, а не до надання зброї Україні.

"Зі зброєю, без зброї – ми йдемо до однакового результату. Ми повинні це усвідомити. Різниця буде в тисячах людських жертв і зруйнованій країні (Україні), за відновлення якої нам доведеться заплатити", - сказав Радев, додавши, що "це неминуче".

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Зазначимо, що президент Болгарії є рішучим противником надання військової допомоги Україні.

Раніше Радев наклав вето на законопроєкт щодо ратифікації угоди з Україною щодо постачання Києву БТР.

Автор: 

Болгарія (778) Радев Румен (25)


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Топ коментарі
+14
Видно рузкіе на грані - бо "припиніть давати зброю" уже сказали всі їх мавпочки
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20.05.2024 10:02
+9
Грузія навпаки: проросійський президент, проєвропейський парламент.
У всіх проросійських один лейтмотив: припиніть давати Україні зброю.
Хоч миттям, хоч катанням русня намагається позбавити ЗСУ можливостей чинити опір.
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20.05.2024 10:00
+8
Раджу всім тиловим заброньованим "патріотам " прочитати про Парагвайську війну і наслідки її для Парагваю .... Без добровільної відставки Зеленського і його ОПи - неможливе буде провести реформування економічної , політичної системи ,ВПВ та армії ...Україну буде чекати доля Парагваю ...
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20.05.2024 10:05
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Грузія навпаки: проросійський президент, проєвропейський парламент.
У всіх проросійських один лейтмотив: припиніть давати Україні зброю.
Хоч миттям, хоч катанням русня намагається позбавити ЗСУ можливостей чинити опір.
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20.05.2024 10:00 Відповісти
Видно рузкіе на грані - бо "припиніть давати зброю" уже сказали всі їх мавпочки
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20.05.2024 10:02 Відповісти
Не на грані. Вони першими не пропонують переговори.
Вони просто почали відчувати себе дещо невпевнено у своїх планах феєричного показового розгрому ЗСУ.
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20.05.2024 10:11 Відповісти
мінус 25% нафтопереробки

мінус всі носії ракет в Чорному морі

мінус 2 МІГ-31

мінус РЛС в Криму

і це за останній місяць
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20.05.2024 10:38 Відповісти
У них ще дуже багато чого є. Але так, останні тижні Україна стала боляче кусатись - і все завдяки новій хвилі озброєнь. Тому - за будь-яку ціну цю хвилю погасити, збити.
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20.05.2024 10:40 Відповісти
Раджу всім тиловим заброньованим "патріотам " прочитати про Парагвайську війну і наслідки її для Парагваю .... Без добровільної відставки Зеленського і його ОПи - неможливе буде провести реформування економічної , політичної системи ,ВПВ та армії ...Україну буде чекати доля Парагваю ...
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20.05.2024 10:05 Відповісти
добровільної відставки Зеленського і його ОПи

Було б добре, якщо б зєля сам пішов, та щось мені слабко віриться, що Стефанчук буде розганяти ОПу. І взагалі, що це за орган такий, який у нього законний статус? Чи піде він автоматично разом з зєлєй, коли той покине президентське крісло? Чи не назве д'Єрьмак ОПу частиною держапарату, а Стефанчук мовчки з цим погодиться? Стефанчук вже висловився: зєля - легітимний, хто проти - до КС. Тому дуже великі у мене сумніви щодо заміни того шила на це мило. Курс д'Єрьмака при Стефанчуку скоріше за все продовжиться. Тільки з урізаними за Конституцією правами Стефанчука.
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20.05.2024 10:10 Відповісти
"Да захлебнется кровью тот, кто усомнится в нашем миролюбии, ибо милосердие наше беспощадно"
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20.05.2024 10:13 Відповісти
Добровільна відставка...))) Там стільки було порушено законів, пунктів Конституції.
Володька може би й хотів здатись да втікти, а от не дадуть йому це зробити, зручно цього ютубера тримати на передовій, навіть коли воно лажає як Боженька.
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20.05.2024 11:00 Відповісти
Ну шановний - всі дописи про відсторонення зеленського окрім добровільного - трактується нині ,як рассєйське ІПСО.. Верховному Гавнокомандуючому наразі можна все -будь які зауваження трактуються ,як проіскі ФСБ. А хто про це говорить - агєнт Кремля ..
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20.05.2024 11:07 Відповісти
Можна імпічмент оголосити, але у зєлєних слуг на це яєць не вистачить, і процедура складна. Трампа двічі намагались так усунути - марно.
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20.05.2024 11:39 Відповісти
ЗеКоманда та імпічмент Лідору - ну пожартували так пожартували.)
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20.05.2024 12:18 Відповісти
Отож. Це щось з розряду фентезі.
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20.05.2024 12:19 Відповісти
Якщо говориш правду - ти агент Крємлядей, а от якщо віддав наказ про розмінування Чонгару, "будував" укріплення та стелив дороги, зменшував витрати на ЗСУ то ні.) Якщо ти крав з оборонного бюджету мільярди як Рєзніков то також норм чорт.))) Я не здивуюсь якщо у нього є якась медалька героя.
Якщо ти Сирський, герой, що призвів до Ілловайського котла так отримаєш ще і посаду в командуванні військами.
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20.05.2024 12:23 Відповісти
Мавпа тупа пішов на куй
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20.05.2024 10:07 Відповісти
Так приєднуйтеся до Перемоги України над рашизмом на полі бою і усе буде Україна, дайте надію на продовження життя,збережіть життя захисників України, людей, міст і сіл,
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20.05.2024 10:11 Відповісти
Болгары итак очень много дают, особенно боеприпасов... а этот - говорящая голова с кремлевской рукой в жопе...
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20.05.2024 10:13 Відповісти
Думка,що НАТО повинні бути в бою, доля повинна бути єдина,якщо хочуть вільну Європу. Ця думка така сильна, важлива, актуальна. Ніяка допомога не зрівняється з втратами України.
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20.05.2024 10:30 Відповісти
Іще одного "політика"купили путінскі бандюки!
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20.05.2024 10:11 Відповісти
Він куплений з часу появи на світ.
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20.05.2024 12:21 Відповісти
Боїться, що буде наступним після Фіцо?
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20.05.2024 10:17 Відповісти
До речі, а чому б і проблему із Зеленським не вирішити аналогічним способом?
Ау, "письменники", де ви застрягли? ...
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20.05.2024 15:40 Відповісти
Побачимо (хто доживе) чим закінчиться ця проклята жидовська влада. Уж точно не "перемогою"
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20.05.2024 10:21 Відповісти
Переможе Україна, а не "влада", котіку.
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20.05.2024 10:31 Відповісти
Зовсім обгрунтоване питання,* *Що підразумивати для кожного ПЕРЕМОГА?*.Згоден,що у стані війни(як ви назвали канітелью) з росіянами,українці знаходяться з 1917р.А вот втеча януковича,розпад ссср.перемога над фашизмом це не є чудом.Та і згадування Бога.це із разряда містики.Залишти Бога в покої,він здійсно устав від усіх,хто не живе життям.Є призказка * на Бога сподівайся,а сам не схиб*.А ось усунення цієї некчемної і хибної влади до України шляхом Майдана не буде.Причина полягає в тому,що влада зе і слуг прийшла через демократичні вибори у відміності яника, риг та інших..Без Бога,усім світом перемогли фашизм лише після хельсінських угод,а не після 1945,переможемо і рашизм.Для всього людства,не те що не повинно існувати,а тому що це не природнє для самого життя.В цьому впевнений,і як Бог мене не захищав,розумію.що до цього мені не дожити,вік не позволяє.А правнуки будуть свідками цього.
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20.05.2024 13:16 Відповісти
Вигодовані совком комсомольці весь час кудись заглядають і навіть не помічають як смердять...
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20.05.2024 10:25 Відповісти
Молись Радев, молись. І тоді зрозумієш справжню Істину. Воля - це коли всі люди в країні вільні, а не тільки купка смердючіх гівнюків, які хитрістю захопили в заручники всю країну !
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20.05.2024 10:29 Відповісти
"голоси за мир зустрічалися пострілами" каже чергова путінська кукла. Тепер із Болгарії. Ці голоса не за мир. Ці голоса за капітуляцію України. То чим вони мають зустрічатись, як не пострілами?
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20.05.2024 10:30 Відповісти
Що ви хочете почути від соціаліста, політика який кормиться з рук кацапів, ще в 2014 підтримав окупацію Крима.
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20.05.2024 10:41 Відповісти
Мир в Україні буде тільки після виборів. Раша зрозуміє, що її агентуру буде прибрано і у неї шансів захопити всю Україну буде НУЛЬ
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20.05.2024 10:47 Відповісти
Мир в Україні буде тільки після того, як ЗСУ добʼють москалів, кицюню.
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20.05.2024 10:57 Відповісти
Мир в Україні настане тоді,коли кожний росіянин покине наш дім - Україну,але у стані війни з рф буде довго.Це трапиться лише при одной із обставин. 1) Це капітуляція кожного росіянина на справді,а не на папері,при його зрозумінні,що він був злочинцєм. 2)Це розпад рф на окремі суверенні держави.
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20.05.2024 13:46 Відповісти
Вертоліт вже заправлено?
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20.05.2024 11:11 Відповісти
А у чому він не правий по суті? Приберемо патріотичну браваду. Ось як Ви думаєте з об'єктивного аналізу на поточну ситуацію на фронті? Що через рік-півтора залишиться від того ж Харкова, або Сумщини якщо активні повномаштабні бойові дії не припиняться???? Я можу відповісти на це питання - спустошена і визжена земля, звідки майже усі люди виїхали, крім старих бабусь, які приглядають за "батьківськими могилами".......П.с. Якщо мене хтось хоче покритикувати і сказати що такого не буде, прошу зробити це саме мешканців Харківщини і Сумщини, які живуть зараз у себе вдома....
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20.05.2024 11:26 Відповісти
До кінця року в результаті ударів на росії буде великий дифіцит бензину, дифіцит електрики. А це грозить розвалом економіки Росії, невдоволення населення - сепаратизм.

В Криму життя стане непригодним до кінця року, тільки бажання США.

Тому треба чекати.

США можуть виробляти 50 балістичних ракет в місяць, 400 крилатих ракет.

Окрім того Україні передають технології для виробництва своїх КР, БР.

Окрім того Ф-16 зможуть вибивати ППО Росії, що прискорить в рази їх деградацію і відкриває шлях для наших БПЛА.

Росія втрачає монополію на далекобійну зброю, це катастрофа для неї, тому вспливають проросійські консерви тухлі, котрі хочуть зупинити цю тенденцію.
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20.05.2024 11:48 Відповісти
Ти факти які є,використовуваєш під своє бачення.А головне,як у багатьох не долугих політиків,нема в мозику,що Україні і українцям потребна суверенна держава. Тому грамодяни і воюють з нелюдями.У Європі таких войн було не злічити..Як результат малі держави живуть з цевільним устрієм і набогато краще з правами людини і подоланням соціальних проблем.У рф усі приватизовані царем. з імперськими поглядами і при цьому готові стати рабами царя і кричати о своєї величи.Типовий характер азіатських держав. ІУкраїнці -європейці.Треба цього болгарина запитати,добре жилось би при османською імперією.Він такими висловами придає свій народ.Сховався під беспеку НАТО,А НАТО було создано як захист от шовіністких росіян.які є хлом для всього дюдства.І яке воно убоге цей болгарін.От росіян потрібно дистануватися.і не при яких умов не допускати проникнення їх у різні народи.
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20.05.2024 14:23 Відповісти
Радеву - чайку с радием!
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20.05.2024 12:27 Відповісти
99 років тому прокацапські налаштовані болгари (Дімітров,Раковскій...) вирішили грохнути царя Болгарії Бориса на службі в православному храмі в Софії. А цар запізнився,купа трупів та покалічених. Виконавців швидко вичислили, але самі комінтернівці втекли. А Дімітров потім керував всією нелегальщиною Комінтерну. Семя терору проросло і дає про себе знати.
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20.05.2024 12:30 Відповісти
Ещё одна рузька консерва почала смердить на весь ЄС.
Нападник на фіцо,не був прихильником України і взагалі йому Україна була до сраки, натомість він був членом радикальної спілки, просто кажучи групіровки радикалів
В них дах їхав,щоб зробити Словаччину якоюсь над державою,а раніше нападник мав звязки з КДБ
2 якщо тобі,так "болить" ця війна і ти новий переговорник аля Трамп за дві години,то вперед, тільки от біда ***** воно тобі не впало,в російські 30 серебренеків тобі ***** вова путін вже відсипав.
3 якщо більшість країн ЄС вважають за необхідне підтримку України,а кілька орбанів фіцо сруть на європейські домовленості,то потім хай не дивуються,що їхні дотаційні економіки, втрачають фінансування
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20.05.2024 13:25 Відповісти
він натякає, шо фіцо ми замовили?
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20.05.2024 23:57 Відповісти
 
 