Неприйнятно представляти продовження війни й неможливу перемогу України над РФ як єдине можливе рішення, - президент Болгарії Радев

На думку болгарського президента Румена Радева, якщо війна продовжиться, Україна стане "демографічно спустошеною країною, з повністю зруйнованою інфраструктурою, промисловістю, виробництвом". Це матиме надзвичайно серйозні наслідки не тільки для України, але й для всієї Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Радев назвав перемогу України над Росією "неможливою" і пов'язав війну із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

За його словами, продовження війни є катастрофічним для всіх сторін.

"Кожен день, коли триває ця війна, є катастрофічним для України, Росії та всіх нас. Це неминуче впливає на всі сторони конфлікту. Це неминуче впливає на всі вибори – і в Європі, і в США, і скрізь у світі. На цих і наступних виборах ми будемо обирати між війною і миром. Кожен громадянин зобов'язаний це розуміти", - заявив Радев.

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Перемога України є "неможливою"

Відповідаючи на запитання журналіста, який сигнал замах на Фіцо послав Європі, болгарський президент згадав про російське вторгнення в Україну.

"Неприйнятно представляти продовження війни й неможливу перемогу над Росією як єдине можливе рішення", - заявив Радев.

Болгарський президент зауважив, що вкрай небезпечно, щоб "конфлікт між Росією й Україною" розпалювався і в Європі, і щоб "голоси за мир зустрічалися пострілами".

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"Спроба вбивства європейського прем'єр-міністра радикально налаштованим фанатиком через його підтримку миру свідчить про вкорінену нетерпимість до інакомислення та ненависті. Багато політиків, партій та ЗМІ зробили свій внесок у це, зображуючи кожен інший голос як проросійський, що є вкрай несправедливим і призводить до всіх цих негативних наслідків", - зазначив Радев.

Президент Болгарії попередив, що якщо війна продовжиться, Україна стане "демографічно спустошеною країною, з повністю зруйнованою інфраструктурою, промисловістю, виробництвом, і це матиме надзвичайно серйозні наслідки не тільки для України, але й для всієї Європи".

Радев закликав не надавати зброю Україні

Болгарський президент закликав до політичних зусиль заради миру, а не до надання зброї Україні.

"Зі зброєю, без зброї – ми йдемо до однакового результату. Ми повинні це усвідомити. Різниця буде в тисячах людських жертв і зруйнованій країні (Україні), за відновлення якої нам доведеться заплатити", - сказав Радев, додавши, що "це неминуче".

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Зазначимо, що президент Болгарії є рішучим противником надання військової допомоги Україні.

Раніше Радев наклав вето на законопроєкт щодо ратифікації угоди з Україною щодо постачання Києву БТР.