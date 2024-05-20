Неприйнятно представляти продовження війни й неможливу перемогу України над РФ як єдине можливе рішення, - президент Болгарії Радев
На думку болгарського президента Румена Радева, якщо війна продовжиться, Україна стане "демографічно спустошеною країною, з повністю зруйнованою інфраструктурою, промисловістю, виробництвом". Це матиме надзвичайно серйозні наслідки не тільки для України, але й для всієї Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.
Радев назвав перемогу України над Росією "неможливою" і пов'язав війну із замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.
За його словами, продовження війни є катастрофічним для всіх сторін.
"Кожен день, коли триває ця війна, є катастрофічним для України, Росії та всіх нас. Це неминуче впливає на всі сторони конфлікту. Це неминуче впливає на всі вибори – і в Європі, і в США, і скрізь у світі. На цих і наступних виборах ми будемо обирати між війною і миром. Кожен громадянин зобов'язаний це розуміти", - заявив Радев.
Перемога України є "неможливою"
Відповідаючи на запитання журналіста, який сигнал замах на Фіцо послав Європі, болгарський президент згадав про російське вторгнення в Україну.
"Неприйнятно представляти продовження війни й неможливу перемогу над Росією як єдине можливе рішення", - заявив Радев.
Болгарський президент зауважив, що вкрай небезпечно, щоб "конфлікт між Росією й Україною" розпалювався і в Європі, і щоб "голоси за мир зустрічалися пострілами".
"Спроба вбивства європейського прем'єр-міністра радикально налаштованим фанатиком через його підтримку миру свідчить про вкорінену нетерпимість до інакомислення та ненависті. Багато політиків, партій та ЗМІ зробили свій внесок у це, зображуючи кожен інший голос як проросійський, що є вкрай несправедливим і призводить до всіх цих негативних наслідків", - зазначив Радев.
Президент Болгарії попередив, що якщо війна продовжиться, Україна стане "демографічно спустошеною країною, з повністю зруйнованою інфраструктурою, промисловістю, виробництвом, і це матиме надзвичайно серйозні наслідки не тільки для України, але й для всієї Європи".
Радев закликав не надавати зброю Україні
Болгарський президент закликав до політичних зусиль заради миру, а не до надання зброї Україні.
"Зі зброєю, без зброї – ми йдемо до однакового результату. Ми повинні це усвідомити. Різниця буде в тисячах людських жертв і зруйнованій країні (Україні), за відновлення якої нам доведеться заплатити", - сказав Радев, додавши, що "це неминуче".
Зазначимо, що президент Болгарії є рішучим противником надання військової допомоги Україні.
Раніше Радев наклав вето на законопроєкт щодо ратифікації угоди з Україною щодо постачання Києву БТР.
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У всіх проросійських один лейтмотив: припиніть давати Україні зброю.
Хоч миттям, хоч катанням русня намагається позбавити ЗСУ можливостей чинити опір.
Вони просто почали відчувати себе дещо невпевнено у своїх планах феєричного показового розгрому ЗСУ.
мінус всі носії ракет в Чорному морі
мінус 2 МІГ-31
мінус РЛС в Криму
і це за останній місяць
Було б добре, якщо б зєля сам пішов, та щось мені слабко віриться, що Стефанчук буде розганяти ОПу. І взагалі, що це за орган такий, який у нього законний статус? Чи піде він автоматично разом з зєлєй, коли той покине президентське крісло? Чи не назве д'Єрьмак ОПу частиною держапарату, а Стефанчук мовчки з цим погодиться? Стефанчук вже висловився: зєля - легітимний, хто проти - до КС. Тому дуже великі у мене сумніви щодо заміни того шила на це мило. Курс д'Єрьмака при Стефанчуку скоріше за все продовжиться. Тільки з урізаними за Конституцією правами Стефанчука.
Володька може би й хотів здатись да втікти, а от не дадуть йому це зробити, зручно цього ютубера тримати на передовій, навіть коли воно лажає як Боженька.
Якщо ти Сирський, герой, що призвів до Ілловайського котла так отримаєш ще і посаду в командуванні військами.
Ау, "письменники", де ви застрягли? ...
В Криму життя стане непригодним до кінця року, тільки бажання США.
Тому треба чекати.
США можуть виробляти 50 балістичних ракет в місяць, 400 крилатих ракет.
Окрім того Україні передають технології для виробництва своїх КР, БР.
Окрім того Ф-16 зможуть вибивати ППО Росії, що прискорить в рази їх деградацію і відкриває шлях для наших БПЛА.
Росія втрачає монополію на далекобійну зброю, це катастрофа для неї, тому вспливають проросійські консерви тухлі, котрі хочуть зупинити цю тенденцію.
Нападник на фіцо,не був прихильником України і взагалі йому Україна була до сраки, натомість він був членом радикальної спілки, просто кажучи групіровки радикалів
В них дах їхав,щоб зробити Словаччину якоюсь над державою,а раніше нападник мав звязки з КДБ
2 якщо тобі,так "болить" ця війна і ти новий переговорник аля Трамп за дві години,то вперед, тільки от біда ***** воно тобі не впало,в російські 30 серебренеків тобі ***** вова путін вже відсипав.
3 якщо більшість країн ЄС вважають за необхідне підтримку України,а кілька орбанів фіцо сруть на європейські домовленості,то потім хай не дивуються,що їхні дотаційні економіки, втрачають фінансування