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Новости Пророссийские заявления в Болгарии
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Шансы Украины победить Россию в войне "обречены", - президент Болгарии Радев

Президент Болгарии Румен Радев

Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал поддержку Украины со стороны Евросоюза, назвав перспективы победы Киева в войне с Россией "обреченными".

Его слова цитирует Politico, передает Цензор.НЕТ.

По мнению Радева, "Европа не имеет собственного видения завершения войны и установления мира, а продолжает инвестировать в дело, которое обречено".

Он считает, что "вливание большего количества оружия" в Украину не приблизит Киев к победе.

"С каждым днем происходит прямо противоположное - еще больше жертв, еще больше разрушений, еще больше потерянных территорий. Боится ли Европа возвращения мира? Потому что возвращение мира также означает возвращение общественного внимания к кризисам, которые тлеют в наших странах и обществах", - заявил лидер Болгарии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разрешение Украине бить по РФ западным оружием ведет к "ядерному Армагеддону", - президент Болгарии Радев

Автор: 

Болгария (657) Радев Румен (23) война в Украине (4192)


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Топ комментарии
+34
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09.05.2025 19:01
+33
Нарешті останній союзник гітлера під'їхав.
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09.05.2025 19:03
+26
Тримай сосалку!
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09.05.2025 19:01
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Тримай сосалку!
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09.05.2025 19:01 Ответить
Ви хоч самі зрозуміли свій потік думок?
Все, що на себе найвеличніший натягнув, так це корону. Він взагалі нічого не витягуює, і президентом за ці, вже 6 років, так і не став.
Він тупо продовжує грати роль, просто він, вже увійшов в цю роль і ця гра покращилась, а в якісь момент, поміняли людину що писала йому спічі і взагалі популярність скаканула (а оскільки результату не було, то почала знижуватися).
А деякі його вчинки (типу розмінування Чонгару, припинення фінансування ракетної програми, зняття з армії 20 ярдів, на "велике будівництво"........ анонс за півроку контрнаступу) взагалі не натягуються на "не витягує" - це відверте шкідництво.
Щодо купування "ідей у винахідників": треба хоч трошки розуміти що ти купуєш, бо в нас просто обожнюють на усяку хрінь клеїти "не має аналогів", та розповідати що якісь школяр придумав якусь хрінь для дронів.....
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09.05.2025 19:41 Ответить
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09.05.2025 19:01 Ответить
Нарешті останній союзник гітлера під'їхав.
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09.05.2025 19:03 Ответить
так і є, компашка з гітлерівських союзників взборє!
У вересні 1940 року три країни (Німеччина, Італія та Японія) оформили свій союз через Троїстий пакт.
П'ять інших країн згодом приєдналися до Троїстого пакту і стали державами Осі.
Це були Болгарія, Хорватія, Угорщина, Румунія та Словаччина.
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09.05.2025 19:09 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9E%D1%81%D1%96 Повний список.

Сателіти і союзники

Угорське королівство з 20 листопада 1940 року з Трансильванією і Воєводиною.
Румунське королівство з 20 листопада 1940 року до 23 серпня 1944 року.
Словацька республіка з 20 листопада 1940 року.
Болгарське царство з 1 березня 1941 року до 9 вересня 1944 року.
Королівство Югославія 1-27 березня 1941 року.
Незалежна Держава Хорватія з 15 липня 1941 року - зі Славонією та Боснією і Герцеговиною.
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09.05.2025 19:28 Ответить
А ти, кацапа уасильєв, яким боком до Українців ?
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09.05.2025 20:51 Ответить
прізвища не обирають, українопрізвищний телепню, їх наслідують від батька!
прізвище засновника українського інтегрального націоналізму чув? Донцов!
а про поляків Міхновського й Липинського що скажеш?
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09.05.2025 21:22 Ответить
Так немає ніякого "вливання зброї" в Україну. ЕС в основному тількі плачє та виражає озабоченость. І да, сидів би ти под турками, дебіл.
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09.05.2025 19:03 Ответить
Ага. ЗСУ воює виключно тим, що Шапітолій виробляє.

Але це не точно. Бо, як тільки зайшла мова про припинення допомоги США, у посполитих патріоиів почалася діарея.

І ЄС ну ніфіга не допомагає. От тільки бюджет України тримається виключно на фінансуванні ЄС.
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09.05.2025 19:16 Ответить
Я писав про зброю. Не про гроші та бюджет.(І не писав зовсім про США). І я не бачу від ЕС вливання ракет, танків, ППО. Для такої війни від ЕС просто крихти. Ага.
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09.05.2025 19:44 Ответить
А ви спробуйте порахувати у відсотковому відношенні до наявного . Там картина може змінитися . По танкам для прикладу лео-2 передали 60 штук , абрамсів 30 штук . А тепер момент лео-2 вироблено усього 3600 і частина не в Європі . Абрамсів у США тільки на складах 6 к +_ , а вироблено 11 к +. По іншій зброї так само , ну нема в ЄС запасів зброї на рівні США ...
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09.05.2025 21:32 Ответить
Ще одна тварюка продалась путіну і трампу. Майже вся Східна Європа продалась москві. Хіба трамп не знав,що венгри вже вивчають як вводити свої війська на Закарпаття? Чи ж він їздив до нього Євангеліє вівчати…найбільше жертв зі сторони агресора. А вони співають пісню жалоби по жертвах. Не по наших, а ворожих. Московія видихається і всі сили кинула на перекуп найпідліших союзничків. Болгар протух.
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09.05.2025 19:06 Ответить
... але до ***** , чомусь , поїхати не схотів - чи може просто не запрошували ?
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09.05.2025 19:07 Ответить
Мабуть не внесли в платежку
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09.05.2025 19:12 Ответить
Ну да, с таким уровнем поставок вооружений, но давайте внесем ясность: удержание полоски земли на юговостоге после трех лет и почти миллиона жертв - это не победа, а обрушение в замедленной съемке. Россия истекает кровью людей, морального духа и техники. Украина держится. - Адам Кинзингер, конгресмен США и ведущий американского ютуб канала.
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09.05.2025 19:08 Ответить
Началось "мычание ягнят", еще один философ, проффессор
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09.05.2025 19:08 Ответить
Шо, братушок: ачько путіна смакує по-домашньому?
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09.05.2025 19:08 Ответить
Парад передивився?
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09.05.2025 19:09 Ответить
Хор продажных курв завывает под дудку фсб.
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09.05.2025 19:11 Ответить
пуйловська консерва
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09.05.2025 19:12 Ответить
Троїстий союз утворено новими партнерами, і вісь наразі вже майже сформовано, як і в 1940 р. - Болгарія, Хорватія, Угорщина, Словаччина та .......Румунія на підході.
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09.05.2025 19:13 Ответить
Приреченеми, на успiх
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09.05.2025 19:14 Ответить
Мой старый знакомый из Пловдива Пламен Пенчев ещё в 1995 году говорил,что Болгария "никогда" не вступит в ЕЭС потому что только с "вяликой расеей" она может быть Больше врией.Если "придут снова немцы"(Болгария была союзником Германии во второй мировой войне),то Болгарии конец.Потшм на родину вернулся бывший царь Болгарии из немецкой династии Кобург-Готтских и возглавил правительство,которое позже вступило в ЕЭС.Болгврия как оказалось,беднейшая страна ЕЭС,вместе с *румынцами*,выжили и никто их не уничтожил...
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09.05.2025 19:15 Ответить
Якщо ми не переможемо, то тобі треба буде країну готувати до окупації, а як себе будуть вести окупанти можеш подивитися у Бучі, Маріуполі та інших окупованих містах.
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09.05.2025 19:17 Ответить
Та кацапи вже мирно скупили усю Болгарію. Одна надія, що їх під зад викинут
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09.05.2025 19:20 Ответить
Болгарія - сама нища країна ЕС. Кацапи скупили усе побережжя, да в у центрі теж.
нехай експерти порахують скількі кацапських грошей у болгарський нерухомості. А там де кацапи- грязь і криминал. Так що скоро нові вибори президента і це буде бойня кацапів з европейською громадою
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09.05.2025 19:18 Ответить
В мене колись кузен клянчив грошей "у борг" на квартиру десь там в Болгарии. Я запропонував йому взяти кредит в болгарському банку, або отримати кредит під його житло у Києві, образився.
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09.05.2025 19:30 Ответить
Дещо про основи націй:
Болгарська народна музика - це турецька музика.
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09.05.2025 19:20 Ответить
...а болгарський народний йогурт -- це турецький йогурт
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09.05.2025 19:28 Ответить
а ще румуни на підході. повторення 1939 року, новий фюрер і його союзники
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09.05.2025 19:24 Ответить
Якщо шанси України перемогти кацапію у боротьбі за життя у гилові Радєва "приречені", то у самого Радєва шансів стати порядною людиною взагалі нема. У ьоротьбі за життя звичайна антилопа може перемогти левицю, і до речі таке трапляється не так вже й рідко. Шанси є завжди. Їх нема лише у того, хто припинив боротьбу.
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09.05.2025 19:30 Ответить
стадия неприятия объективной реальности подходит к концу. далее - смирение с неизбежным
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09.05.2025 19:45 Ответить
🖕
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09.05.2025 22:32 Ответить
суки продажні
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09.05.2025 19:38 Ответить
мерзота
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09.05.2025 19:40 Ответить
Болгарія реально врятувала нас поставками боеприпасів на початку вторгнення, і не треба забувати про це бо якийсь урод щось там гавкнув, нехай він навіть препіздент, бо подивиться на свого...
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09.05.2025 19:44 Ответить
Не зовсім так, нам просто пощастило, що там є бізнесмени з власним військторгом, у яких якраз виявилося старе радянське озброєння, але це було актуальне раніше, зараз нам потрібні нові зразки.
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09.05.2025 20:54 Ответить
Протухша кацапська консерва вже більше почала смердіти
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09.05.2025 19:44 Ответить
Так може трохи допоможете, золотий мільярд, ви ж наступні будете захоплені. П.С. Про євреїв так теж говорили, коли під час війни за незалежність на них напав увесь арабський світ (ну або половина)
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09.05.2025 19:56 Ответить
Західний світ - це більше 50% світового ВВП, у росії 1-2%. Перекрити Чорне і Балтійське моря для російських нафти і газу і буде менше 1%.
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09.05.2025 19:58 Ответить
Ще довго будуть відкриватись кремлівські консерви. За роки радянської окупації сформувалось кілька поколінь московської агентури
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09.05.2025 20:20 Ответить
Это вас, болгар ( а вы тоже тюрки), османы трахали 400 лет. И детей и жен ваших. И ваших овец и ослов. Даже молдоване и волошцы (румыны), достойно с османами воевали!
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09.05.2025 20:25 Ответить
В них менталітет рабів, боротися це не про болгарів.
Краще вмерти - загинути героєм, ніж жити рабом
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09.05.2025 20:31 Ответить
Суки, ті братушки. Треба вступити в НАТО хоч би для того, щоб всю ту наволоч (Угорщина, Словаччина, Болгарія, Румунія ще напрошується) звідти <******* викинути.
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09.05.2025 20:55 Ответить
Ще одна консерва протухша обізвалась.
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09.05.2025 21:58 Ответить
 
 