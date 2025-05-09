Шансы Украины победить Россию в войне "обречены", - президент Болгарии Радев
Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал поддержку Украины со стороны Евросоюза, назвав перспективы победы Киева в войне с Россией "обреченными".
Его слова цитирует Politico, передает Цензор.НЕТ.
По мнению Радева, "Европа не имеет собственного видения завершения войны и установления мира, а продолжает инвестировать в дело, которое обречено".
Он считает, что "вливание большего количества оружия" в Украину не приблизит Киев к победе.
"С каждым днем происходит прямо противоположное - еще больше жертв, еще больше разрушений, еще больше потерянных территорий. Боится ли Европа возвращения мира? Потому что возвращение мира также означает возвращение общественного внимания к кризисам, которые тлеют в наших странах и обществах", - заявил лидер Болгарии.
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Все, що на себе найвеличніший натягнув, так це корону. Він взагалі нічого не витягуює, і президентом за ці, вже 6 років, так і не став.
Він тупо продовжує грати роль, просто він, вже увійшов в цю роль і ця гра покращилась, а в якісь момент, поміняли людину що писала йому спічі і взагалі популярність скаканула (а оскільки результату не було, то почала знижуватися).
А деякі його вчинки (типу розмінування Чонгару, припинення фінансування ракетної програми, зняття з армії 20 ярдів, на "велике будівництво"........ анонс за півроку контрнаступу) взагалі не натягуються на "не витягує" - це відверте шкідництво.
Щодо купування "ідей у винахідників": треба хоч трошки розуміти що ти купуєш, бо в нас просто обожнюють на усяку хрінь клеїти "не має аналогів", та розповідати що якісь школяр придумав якусь хрінь для дронів.....
У вересні 1940 року три країни (Німеччина, Італія та Японія) оформили свій союз через Троїстий пакт.
П'ять інших країн згодом приєдналися до Троїстого пакту і стали державами Осі.
Це були Болгарія, Хорватія, Угорщина, Румунія та Словаччина.
Сателіти і союзники
Угорське королівство з 20 листопада 1940 року з Трансильванією і Воєводиною.
Румунське королівство з 20 листопада 1940 року до 23 серпня 1944 року.
Словацька республіка з 20 листопада 1940 року.
Болгарське царство з 1 березня 1941 року до 9 вересня 1944 року.
Королівство Югославія 1-27 березня 1941 року.
Незалежна Держава Хорватія з 15 липня 1941 року - зі Славонією та Боснією і Герцеговиною.
прізвище засновника українського інтегрального націоналізму чув? Донцов!
а про поляків Міхновського й Липинського що скажеш?
Але це не точно. Бо, як тільки зайшла мова про припинення допомоги США, у посполитих патріоиів почалася діарея.
І ЄС ну ніфіга не допомагає. От тільки бюджет України тримається виключно на фінансуванні ЄС.
нехай експерти порахують скількі кацапських грошей у болгарський нерухомості. А там де кацапи- грязь і криминал. Так що скоро нові вибори президента і це буде бойня кацапів з европейською громадою
Болгарська народна музика - це турецька музика.
Краще вмерти - загинути героєм, ніж жити рабом