Шансы Украины победить Россию в войне "обречены", - президент Болгарии Радев

Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал поддержку Украины со стороны Евросоюза, назвав перспективы победы Киева в войне с Россией "обреченными".

Его слова цитирует Politico, передает Цензор.НЕТ.

По мнению Радева, "Европа не имеет собственного видения завершения войны и установления мира, а продолжает инвестировать в дело, которое обречено".

Он считает, что "вливание большего количества оружия" в Украину не приблизит Киев к победе.

"С каждым днем происходит прямо противоположное - еще больше жертв, еще больше разрушений, еще больше потерянных территорий. Боится ли Европа возвращения мира? Потому что возвращение мира также означает возвращение общественного внимания к кризисам, которые тлеют в наших странах и обществах", - заявил лидер Болгарии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разрешение Украине бить по РФ западным оружием ведет к "ядерному Армагеддону", - президент Болгарии Радев