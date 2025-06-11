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Новости Саммит Украина - Юго-Восточная Европа
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Мы не должны позволить России навязать Украине безнадежное будущее, - премьер Болгарии Желязков

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков призвал не позволить России навязать Украине "безнадежное будущее".

Об этом он заявил во время саммита "Украина-Юго-Восточная Европа" в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Желязков подчеркнул, что Юго-Восточная Европа больше всего и острее всего ощутила на себе далеко идущие последствия войны РФ. В частности, экономики стран страдают от перебоев в поставках энергоносителей, инфляции и трудностей в торговле.

"Кроме экономических трудностей, непрерывная гибридная война России стремится посеять раскол в наших обществах, используя уязвимые места и распространяя дезинформацию. Мы уже видели эту зловещую тактику раньше. Мы пережили темную эпоху, когда советский режим диктовал и разрушал человеческие судьбы. Мы должны обеспечить, чтобы России не удалось навязать такое безнадежное будущее Украине и далее в Европе" - сказал премьер-министр Болгарии.

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Премьер подчеркнул, что с самого первого дня российской войны Болгария была рядом с Украиной, и "наша преданность остается непоколебимой".

"Инструменты понятны - продолжение дипломатического давления, военная поддержка, строгие санкции и непоколебимое юридическое преследование виновных", - отметил Желязков.

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Ну коли закликав, то фсьо буде харашо!
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11.06.2025 23:08 Ответить
Болгарія нам добряче допомогла у перші місяці 2022 поставками радянської зброї та б/п.
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11.06.2025 23:13 Ответить
Дякуємо, усім сусіднім державам, які дієво допомагають Україні, у її протидії, московській війні з 2014 року!!
Вони, точно пам'ятають, жертви совдепівських концТаборів ГУЛАГУ(>60 млн чоловік убито)!!
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11.06.2025 23:45 Ответить
Дуже розумна, правильна людина цей Росен Желязков. Дивиться в корінь. Бачить це кацапське безжалісне імперське зло. І застерігає тих, хто це розуміє.
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12.06.2025 00:16 Ответить
 
 