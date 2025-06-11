Вучич заявив, що не підписав декларацію саміту "Україна-Південно-Східна Європа"

Президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що не підписував декларацію саміту "Україна-Південно-Східна Європа", який відбувся 11 червня в Одесі.

Про це він сказав журналістам за підсумками саміту, повідомляє РТС, інформує Цензор.НЕТ.

Вучич заявив, що своїм візитом в Одесу "не зрадив Росію", як стверджують деякі сербські ЗМІ.

"І що і кого я зрадив? Росію? Чим? Приїхавши на саміт, я вже вчетверте на саміті Південно-Східної Європи та України, і знову я єдиний, хто не підписав декларацію. На відміну від тих, які готові прийняти все, що спрямовано проти Росії, все, що можуть",- заявив сербський лідер.

Політик додав, що Сербія захищає інтереси міжнародного публічного права, завжди керуючись власними інтересами.

Читайте також: Сербія готова відновити одне-два українських міста або невеликий регіон, - Вучич

"Я пишаюся політикою Сербії, нашою незалежністю, нашою автономією, і ми продовжуватимемо це робити", - заявив Вучич.

Нагадаємо, що Вучич відвідав саміт "Україна-Південно-Східна Європа". Він заявив, що Сербія готова допомогти у відновленні одного-двох українських міста або невеликого регіону.

Читайте також: Учасники саміту "Україна-Південно-Східна Європа" закликали міжнародну спільноту активізувати підтримку України, - декларація