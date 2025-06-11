Вучич заявив, що не підписав декларацію саміту "Україна-Південно-Східна Європа"
Президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що не підписував декларацію саміту "Україна-Південно-Східна Європа", який відбувся 11 червня в Одесі.
Про це він сказав журналістам за підсумками саміту, повідомляє РТС, інформує Цензор.НЕТ.
Вучич заявив, що своїм візитом в Одесу "не зрадив Росію", як стверджують деякі сербські ЗМІ.
"І що і кого я зрадив? Росію? Чим? Приїхавши на саміт, я вже вчетверте на саміті Південно-Східної Європи та України, і знову я єдиний, хто не підписав декларацію. На відміну від тих, які готові прийняти все, що спрямовано проти Росії, все, що можуть",- заявив сербський лідер.
Політик додав, що Сербія захищає інтереси міжнародного публічного права, завжди керуючись власними інтересами.
"Я пишаюся політикою Сербії, нашою незалежністю, нашою автономією, і ми продовжуватимемо це робити", - заявив Вучич.
Нагадаємо, що Вучич відвідав саміт "Україна-Південно-Східна Європа". Він заявив, що Сербія готова допомогти у відновленні одного-двох українських міста або невеликого регіону.
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Вучич не підписав заяву саміту «Україна - Південно-Східна Європа»
Заяву підписали президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Майя Санду, прем'єри Болгарії, Хорватії та Греції, а також представники інших країн Балканського регіону.
«Ми рішуче засуджуємо жорстоку агресивну війну, яку веде росія проти України», - йдеться у спільній заяві учасників саміту.
Підписанти підтримали Україну на шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи вступ до НАТО, та закликали до посилення санкцій проти москви.
ему ничего вязать не надо, сербия повязана с кацапами еще с царских времен, и кровью тоже
мабуть , щоби він не підписав декларацію і голосно вигукував
перед журналістами , що він не зрадив росію !