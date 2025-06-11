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Новини Саміт Україна-Південно-Східна Європа
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Вучич заявив, що не підписав декларацію саміту "Україна-Південно-Східна Європа"

вучич не підписав декларацію саміту в Одесі

Президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що не підписував декларацію саміту "Україна-Південно-Східна Європа", який відбувся 11 червня в Одесі.

Про це він сказав журналістам за підсумками саміту, повідомляє  РТС, інформує Цензор.НЕТ.

Вучич заявив, що своїм візитом в Одесу "не зрадив Росію", як стверджують деякі сербські ЗМІ.

"І що і кого я зрадив? Росію? Чим? Приїхавши на саміт, я вже вчетверте на саміті Південно-Східної Європи та України, і знову я єдиний, хто не підписав декларацію. На відміну від тих, які готові прийняти все, що спрямовано проти Росії, все, що можуть",- заявив сербський лідер.

Політик додав, що Сербія захищає інтереси міжнародного публічного права, завжди керуючись власними інтересами.

Читайте також: Сербія готова відновити одне-два українських міста або невеликий регіон, - Вучич

"Я пишаюся політикою Сербії, нашою незалежністю, нашою автономією, і ми продовжуватимемо це робити", - заявив Вучич.

Нагадаємо, що Вучич відвідав саміт "Україна-Південно-Східна Європа". Він заявив, що Сербія готова допомогти у відновленні одного-двох українських міста або невеликого регіону.

Читайте також: Учасники саміту "Україна-Південно-Східна Європа" закликали міжнародну спільноту активізувати підтримку України, - декларація

Автор: 

саміт (797) Сербія (380) Вучич Александр (95)


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Топ коментарі
+3
То смоктатимеш лапу, а не європейські гроші деребанитимеш на відновленні України.
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11.06.2025 23:03 Відповісти
+2
Мал коп, да вонюч
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11.06.2025 23:02 Відповісти
+2
https://t.me/smolii_ukraine/107679 Андрій Смолій:

Вучич не підписав заяву саміту «Україна - Південно-Східна Європа»

Заяву підписали президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Майя Санду, прем'єри Болгарії, Хорватії та Греції, а також представники інших країн Балканського регіону.

«Ми рішуче засуджуємо жорстоку агресивну війну, яку веде росія проти України», - йдеться у спільній заяві учасників саміту.

Підписанти підтримали Україну на шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи вступ до НАТО, та закликали до посилення санкцій проти москви.
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11.06.2025 23:05 Відповісти
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Вчіться багатовекторності ... як Кучма заповідав !
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11.06.2025 22:58 Відповісти
Мал коп, да вонюч
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11.06.2025 23:02 Відповісти
То смоктатимеш лапу, а не європейські гроші деребанитимеш на відновленні України.
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11.06.2025 23:03 Відповісти
Не запрошувати більше це лайно в Україну. Хай на рашку їде
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11.06.2025 23:04 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/107679 Андрій Смолій:

Вучич не підписав заяву саміту «Україна - Південно-Східна Європа»

Заяву підписали президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Майя Санду, прем'єри Болгарії, Хорватії та Греції, а також представники інших країн Балканського регіону.

«Ми рішуче засуджуємо жорстоку агресивну війну, яку веде росія проти України», - йдеться у спільній заяві учасників саміту.

Підписанти підтримали Україну на шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи вступ до НАТО, та закликали до посилення санкцій проти москви.
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11.06.2025 23:05 Відповісти
Кацапіа не зрадив. Зате зрадив Сербію, яку в'яже з кацапами. Добрк, що поки не кров' ю
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11.06.2025 23:06 Відповісти
"Зате зрадив Сербію, яку в'яже з кацапами"

ему ничего вязать не надо, сербия повязана с кацапами еще с царских времен, и кровью тоже
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11.06.2025 23:12 Відповісти
Тоді виникає питання: хто і навіщо його туди пустив, а потім випустив?
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11.06.2025 23:17 Відповісти
карочє, тре укладати з кацапами пакт молотова/путіна - рібентропа/дєрмака,та ділити Європу.
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11.06.2025 23:21 Відповісти
Типу він визнав що він на стороні росії якшо має можливість зрадити її? Тупак.
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11.06.2025 23:34 Відповісти
гандон латаний
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11.06.2025 23:36 Відповісти
Для чого запрошувати кремлівського холуя на саміт не відомо ,

мабуть , щоби він не підписав декларацію і голосно вигукував
перед журналістами , що він не зрадив росію !
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11.06.2025 23:38 Відповісти
 
 