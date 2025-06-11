Вучич заявил, что не подписал декларацию саммита "Украина-Юго-Восточная Европа"

Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что не подписывал декларацию саммита "Украина-Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе.

Об этом он сказал журналистам по итогам саммита, сообщает РТС, информирует Цензор.НЕТ.

Вучич заявил, что своим визитом в Одессу "не предал Россию", как утверждают некоторые сербские СМИ.

"И что и кого я предал? Россию? Чем? Приехав на саммит, я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины, и снова я единственный, кто не подписал декларацию. В отличие от тех, которые готовы принять все, что направлено против России, все, что могут",- заявил сербский лидер.

Политик добавил, что Сербия защищает интересы международного публичного права, всегда руководствуясь собственными интересами.

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"Я горжусь политикой Сербии, нашей независимостью, нашей автономией, и мы будем продолжать это делать", - заявил Вучич.

Напомним, что Вучич посетил саммит "Украина-Юго-Восточная Европа". Он заявил, что Сербия готова помочь в восстановлении одного-двух украинских города или небольшого региона.

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