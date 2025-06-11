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Новости Саммит Украина - Юго-Восточная Европа
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Вучич заявил, что не подписал декларацию саммита "Украина-Юго-Восточная Европа"

Вучич не подписал декларацию саммита в Одессе

Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что не подписывал декларацию саммита "Украина-Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе.

Об этом он сказал журналистам по итогам саммита, сообщает РТС, информирует Цензор.НЕТ.

Вучич заявил, что своим визитом в Одессу "не предал Россию", как утверждают некоторые сербские СМИ.

"И что и кого я предал? Россию? Чем? Приехав на саммит, я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины, и снова я единственный, кто не подписал декларацию. В отличие от тех, которые готовы принять все, что направлено против России, все, что могут",- заявил сербский лидер.

Политик добавил, что Сербия защищает интересы международного публичного права, всегда руководствуясь собственными интересами.

Читайте также: Сербия готова восстановить один-два украинских города или небольшой регион, - Вучич

"Я горжусь политикой Сербии, нашей независимостью, нашей автономией, и мы будем продолжать это делать", - заявил Вучич.

Напомним, что Вучич посетил саммит "Украина-Юго-Восточная Европа". Он заявил, что Сербия готова помочь в восстановлении одного-двух украинских города или небольшого региона.

Читайте также: Участники саммита "Украина-Юго-Восточная Европа" призвали международное сообщество активизировать поддержку Украины, - декларация

Автор: 

саммит (1204) Сербия (398) Вучич Александр (80)


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Топ комментарии
+5
Мал коп, да вонюч
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11.06.2025 23:02 Ответить
+5
То смоктатимеш лапу, а не європейські гроші деребанитимеш на відновленні України.
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11.06.2025 23:03 Ответить
+5
https://t.me/smolii_ukraine/107679 Андрій Смолій:

Вучич не підписав заяву саміту «Україна - Південно-Східна Європа»

Заяву підписали президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Майя Санду, прем'єри Болгарії, Хорватії та Греції, а також представники інших країн Балканського регіону.

«Ми рішуче засуджуємо жорстоку агресивну війну, яку веде росія проти України», - йдеться у спільній заяві учасників саміту.

Підписанти підтримали Україну на шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи вступ до НАТО, та закликали до посилення санкцій проти москви.
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11.06.2025 23:05 Ответить
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Вчіться багатовекторності ... як Кучма заповідав !
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11.06.2025 22:58 Ответить
Мал коп, да вонюч
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11.06.2025 23:02 Ответить
То смоктатимеш лапу, а не європейські гроші деребанитимеш на відновленні України.
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11.06.2025 23:03 Ответить
Не запрошувати більше це лайно в Україну. Хай на рашку їде
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11.06.2025 23:04 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine/107679 Андрій Смолій:

Вучич не підписав заяву саміту «Україна - Південно-Східна Європа»

Заяву підписали президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Майя Санду, прем'єри Болгарії, Хорватії та Греції, а також представники інших країн Балканського регіону.

«Ми рішуче засуджуємо жорстоку агресивну війну, яку веде росія проти України», - йдеться у спільній заяві учасників саміту.

Підписанти підтримали Україну на шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи вступ до НАТО, та закликали до посилення санкцій проти москви.
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11.06.2025 23:05 Ответить
Кацапіа не зрадив. Зате зрадив Сербію, яку в'яже з кацапами. Добрк, що поки не кров' ю
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11.06.2025 23:06 Ответить
"Зате зрадив Сербію, яку в'яже з кацапами"

ему ничего вязать не надо, сербия повязана с кацапами еще с царских времен, и кровью тоже
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11.06.2025 23:12 Ответить
Тоді виникає питання: хто і навіщо його туди пустив, а потім випустив?
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11.06.2025 23:17 Ответить
карочє, тре укладати з кацапами пакт молотова/путіна - рібентропа/дєрмака,та ділити Європу.
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11.06.2025 23:21 Ответить
Типу він визнав що він на стороні росії якшо має можливість зрадити її? Тупак.
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11.06.2025 23:34 Ответить
зеленский пустил посыльного кремля для получения указивок на очередную сдачу территорий
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12.06.2025 00:04 Ответить
гандон латаний
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11.06.2025 23:36 Ответить
Для чого запрошувати кремлівського холуя на саміт не відомо ,

мабуть , щоби він не підписав декларацію і голосно вигукував
перед журналістами , що він не зрадив росію !
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11.06.2025 23:38 Ответить
 
 