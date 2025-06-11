Вучич заявил, что не подписал декларацию саммита "Украина-Юго-Восточная Европа"
Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что не подписывал декларацию саммита "Украина-Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе.
Об этом он сказал журналистам по итогам саммита, сообщает РТС, информирует Цензор.НЕТ.
Вучич заявил, что своим визитом в Одессу "не предал Россию", как утверждают некоторые сербские СМИ.
"И что и кого я предал? Россию? Чем? Приехав на саммит, я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины, и снова я единственный, кто не подписал декларацию. В отличие от тех, которые готовы принять все, что направлено против России, все, что могут",- заявил сербский лидер.
Политик добавил, что Сербия защищает интересы международного публичного права, всегда руководствуясь собственными интересами.
"Я горжусь политикой Сербии, нашей независимостью, нашей автономией, и мы будем продолжать это делать", - заявил Вучич.
Напомним, что Вучич посетил саммит "Украина-Юго-Восточная Европа". Он заявил, что Сербия готова помочь в восстановлении одного-двух украинских города или небольшого региона.
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Вучич не підписав заяву саміту «Україна - Південно-Східна Європа»
Заяву підписали президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Майя Санду, прем'єри Болгарії, Хорватії та Греції, а також представники інших країн Балканського регіону.
«Ми рішуче засуджуємо жорстоку агресивну війну, яку веде росія проти України», - йдеться у спільній заяві учасників саміту.
Підписанти підтримали Україну на шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи вступ до НАТО, та закликали до посилення санкцій проти москви.
ему ничего вязать не надо, сербия повязана с кацапами еще с царских времен, и кровью тоже
мабуть , щоби він не підписав декларацію і голосно вигукував
перед журналістами , що він не зрадив росію !