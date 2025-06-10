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Новини Операція СБУ Павутина
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Операція "Павутина" продемонструвала, що Росія вразлива, - Будріс

Кястутіс Будріс про операцію Павутина та її наслідки для РФ

Нещодавня спецоперація Служби безпеки України "Павутина" показує, що Росія – не фортеця, в яку неможливо проникнути.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс.

"Спецоперація українських військових "Павутина" свідчить про вразливість. Росія - це не фортеця, у яку неможливо проникнути. Ця операція продемонструвала можливості Збройних сил України, її розвідки, а також деякі із найсвіжіших досягнень вітчизняної оборонної промисловості", - сказав топдипломат Литви.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

На території Росії подібні роботи ведуться в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, на авіабазі Ханська в Адигеї, Міллерові, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську і Липецьку, а також на базі стратегічної авіації в Енгельсі.

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Автор: 

Литва (2453) росія (66104)


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Топ коментарі
+3
Після кожного обстрілу треба згадувати про "Павутину". Ніби українцям від цього легшає.
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10.06.2025 12:01 Відповісти
+2
то, питання!
скільки ще будемо дрочити на павутиння?
павутинням ми вже перемогли?
ми зупинили, щось?
скільки чекати на наступну неймовірну, потужну, спецоперацію? рік, два?
у кацапів вистачить сил, кожної ночі влаштовувати шахедні налети! україна витримає?
а, у нас єдина операція павутиння?
бо, як виявляється, з курськом все просрано.
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10.06.2025 12:03 Відповісти
+2
все, що потрібно, зе!гниді.
зникнути, як найшвидше. зробити трансгендерну операцію, та не відсвічувати до кінця життя.
бо, стільки біди і горя для україни, не зробив ніхто. навіть януковощ!
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10.06.2025 12:05 Відповісти
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операція павутина показала що якщо влада почує винахідника то їй дадуть ідеї для перемоги.
бо цю операцію придумав не малюк і не зеленський а якась світла голова.
і все що треба зробити зеленському це почати купувати ідеї у світлих голів бо сам зеленський і сам малюк і сам буданов і сам сирський НЕ ЗДАТНІ ІДЕЇ ПРОДУКУВАТИ У КІЛЬКОСТИ ДОСТАТНІЙ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ.
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10.06.2025 12:00 Відповісти
все, що потрібно, зе!гниді.
зникнути, як найшвидше. зробити трансгендерну операцію, та не відсвічувати до кінця життя.
бо, стільки біди і горя для україни, не зробив ніхто. навіть януковощ!
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10.06.2025 12:05 Відповісти
Після кожного обстрілу треба згадувати про "Павутину". Ніби українцям від цього легшає.
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10.06.2025 12:01 Відповісти
Вони ж це не просто так повторюють, наші любі друзі. Користь №1: "Гляньте, ви й так прекрасно справляєтеся, фури є, фпв є - і то стратегічну авіацію виносите, яка вже там балістика з таурусами, ви шо смієтеся". І користь №2 (для Трампа) - тепер ще довго кожен обстріл буде називати "відповіддю на "Павутину".
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10.06.2025 12:17 Відповісти
Осьо і без Трампа це "атвєткою" називають. І кажуть "мало, смішно, дайте ще".
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10.06.2025 12:26 Відповісти
Ну Буткевич же типовий "патріот" відбитий. А взагалі все як завжди.
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10.06.2025 12:31 Відповісти
Всі країни Вразливі - Осама бен Ладен це показав на баштах- близнюках
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10.06.2025 12:02 Відповісти
то, питання!
скільки ще будемо дрочити на павутиння?
павутинням ми вже перемогли?
ми зупинили, щось?
скільки чекати на наступну неймовірну, потужну, спецоперацію? рік, два?
у кацапів вистачить сил, кожної ночі влаштовувати шахедні налети! україна витримає?
а, у нас єдина операція павутиння?
бо, як виявляється, з курськом все просрано.
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10.06.2025 12:03 Відповісти
Те що московія вразлива показує не операція павутиня а те що ***** возиться з маленькою позаблоковою безядерною і мирною Україною 12й рік і не здатен її підкорити ...
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10.06.2025 12:19 Відповісти
Хоча би кожну неділю такі операціїї.... РФ просто натисне кнопку, кожен день, і ракета летить куди завгодно, і не один раз за півтори роки.
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10.06.2025 12:21 Відповісти
ідея операції гарна. Тому подібні операції будуть повторюватись (що вже і сталось з ешелоном техніки). Єдине "вузьке" місце - доставка дронів або їх компонентів на теріторію рф. Але є вихід у вигляді доставки двох, або навіть трьох вже готових дронів на крилах та фюзеляжі Ан-196. Зменшити б\ч на 25 кг до п'ятидесяти, а замість цього помістити три дрона - два на крила і один на фюзеляж. На підльоті до цілі кілометрів за десять дрони активуються і відстиковуються від "матки", і сідають на завасно вибрану маловідвідувану точку (тіпа даху висотного будинку або виробничого приміщення). А коли вже розвиднілось, і літаки повернулись на летовище після зльоту по команді "шухєр", дрони злітають з даху, і за декілька хвилин долітають до бортів, які повернулись. Три дрона= мінус три льотних борта. Або хай вимикають мобільний зв'язок на всій частині кацапстану до уралу.
Тому, думаю, такі "павутинки", але у меншому масштабі. ми ще побачимо.
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10.06.2025 12:41 Відповісти
 
 