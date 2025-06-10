Операція "Павутина" продемонструвала, що Росія вразлива, - Будріс

Нещодавня спецоперація Служби безпеки України "Павутина" показує, що Росія – не фортеця, в яку неможливо проникнути.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс.

"Спецоперація українських військових "Павутина" свідчить про вразливість. Росія - це не фортеця, у яку неможливо проникнути. Ця операція продемонструвала можливості Збройних сил України, її розвідки, а також деякі із найсвіжіших досягнень вітчизняної оборонної промисловості", - сказав топдипломат Литви.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

На території Росії подібні роботи ведуться в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, на авіабазі Ханська в Адигеї, Міллерові, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську і Липецьку, а також на базі стратегічної авіації в Енгельсі.

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