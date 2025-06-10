Операция "Павутина" продемонстрировала, что Россия уязвима, - Будрис

Недавняя спецоперация Службы безопасности Украины "Павутина" показывает, что Россия - не крепость, в которую невозможно проникнуть.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

"Спецоперация украинских военных "Павутина" свидетельствует об уязвимости. Россия - это не крепость, в которую невозможно проникнуть. Эта операция продемонстрировала возможности Вооруженных сил Украины, ее разведки, а также некоторые из самых свежих достижений отечественной оборонной промышленности", - сказал топ-дипломат Литвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров и глава МИД Литвы Будрис обсудили развитие оборонно-промышленного партнерства. ФОТО

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

На территории России подобные работы ведутся в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, на авиабазе Ханская в Адыгее, Миллерове, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске и Липецке, а также на базе стратегической авиации в Энгельсе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Адмирал НАТО Вандье: Альянс должен поучиться креативности Украины в операции "Павутина"