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Новости Операция СБУ Павутина
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Операция "Павутина" продемонстрировала, что Россия уязвима, - Будрис

Кястутис Будрис об операции

Недавняя спецоперация Службы безопасности Украины "Павутина" показывает, что Россия - не крепость, в которую невозможно проникнуть.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

"Спецоперация украинских военных "Павутина" свидетельствует об уязвимости. Россия - это не крепость, в которую невозможно проникнуть. Эта операция продемонстрировала возможности Вооруженных сил Украины, ее разведки, а также некоторые из самых свежих достижений отечественной оборонной промышленности", - сказал топ-дипломат Литвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров и глава МИД Литвы Будрис обсудили развитие оборонно-промышленного партнерства. ФОТО

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

На территории России подобные работы ведутся в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, на авиабазе Ханская в Адыгее, Миллерове, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске и Липецке, а также на базе стратегической авиации в Энгельсе.

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Автор: 

Литва (2507) россия (96216)


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Топ комментарии
+3
Після кожного обстрілу треба згадувати про "Павутину". Ніби українцям від цього легшає.
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10.06.2025 12:01 Ответить
+2
то, питання!
скільки ще будемо дрочити на павутиння?
павутинням ми вже перемогли?
ми зупинили, щось?
скільки чекати на наступну неймовірну, потужну, спецоперацію? рік, два?
у кацапів вистачить сил, кожної ночі влаштовувати шахедні налети! україна витримає?
а, у нас єдина операція павутиння?
бо, як виявляється, з курськом все просрано.
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10.06.2025 12:03 Ответить
+1
все, що потрібно, зе!гниді.
зникнути, як найшвидше. зробити трансгендерну операцію, та не відсвічувати до кінця життя.
бо, стільки біди і горя для україни, не зробив ніхто. навіть януковощ!
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10.06.2025 12:05 Ответить
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операція павутина показала що якщо влада почує винахідника то їй дадуть ідеї для перемоги.
бо цю операцію придумав не малюк і не зеленський а якась світла голова.
і все що треба зробити зеленському це почати купувати ідеї у світлих голів бо сам зеленський і сам малюк і сам буданов і сам сирський НЕ ЗДАТНІ ІДЕЇ ПРОДУКУВАТИ У КІЛЬКОСТИ ДОСТАТНІЙ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ.
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10.06.2025 12:00 Ответить
все, що потрібно, зе!гниді.
зникнути, як найшвидше. зробити трансгендерну операцію, та не відсвічувати до кінця життя.
бо, стільки біди і горя для україни, не зробив ніхто. навіть януковощ!
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10.06.2025 12:05 Ответить
Після кожного обстрілу треба згадувати про "Павутину". Ніби українцям від цього легшає.
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10.06.2025 12:01 Ответить
Вони ж це не просто так повторюють, наші любі друзі. Користь №1: "Гляньте, ви й так прекрасно справляєтеся, фури є, фпв є - і то стратегічну авіацію виносите, яка вже там балістика з таурусами, ви шо смієтеся". І користь №2 (для Трампа) - тепер ще довго кожен обстріл буде називати "відповіддю на "Павутину".
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10.06.2025 12:17 Ответить
Осьо і без Трампа це "атвєткою" називають. І кажуть "мало, смішно, дайте ще".
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10.06.2025 12:26 Ответить
Ну Буткевич же типовий "патріот" відбитий. А взагалі все як завжди.
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10.06.2025 12:31 Ответить
Всі країни Вразливі - Осама бен Ладен це показав на баштах- близнюках
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10.06.2025 12:02 Ответить
то, питання!
скільки ще будемо дрочити на павутиння?
павутинням ми вже перемогли?
ми зупинили, щось?
скільки чекати на наступну неймовірну, потужну, спецоперацію? рік, два?
у кацапів вистачить сил, кожної ночі влаштовувати шахедні налети! україна витримає?
а, у нас єдина операція павутиння?
бо, як виявляється, з курськом все просрано.
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10.06.2025 12:03 Ответить
Те що московія вразлива показує не операція павутиня а те що ***** возиться з маленькою позаблоковою безядерною і мирною Україною 12й рік і не здатен її підкорити ...
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10.06.2025 12:19 Ответить
Хоча би кожну неділю такі операціїї.... РФ просто натисне кнопку, кожен день, і ракета летить куди завгодно, і не один раз за півтори роки.
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10.06.2025 12:21 Ответить
ідея операції гарна. Тому подібні операції будуть повторюватись (що вже і сталось з ешелоном техніки). Єдине "вузьке" місце - доставка дронів або їх компонентів на теріторію рф. Але є вихід у вигляді доставки двох, або навіть трьох вже готових дронів на крилах та фюзеляжі Ан-196. Зменшити б\ч на 25 кг до п'ятидесяти, а замість цього помістити три дрона - два на крила і один на фюзеляж. На підльоті до цілі кілометрів за десять дрони активуються і відстиковуються від "матки", і сідають на завасно вибрану маловідвідувану точку (тіпа даху висотного будинку або виробничого приміщення). А коли вже розвиднілось, і літаки повернулись на летовище після зльоту по команді "шухєр", дрони злітають з даху, і за декілька хвилин долітають до бортів, які повернулись. Три дрона= мінус три льотних борта. Або хай вимикають мобільний зв'язок на всій частині кацапстану до уралу.
Тому, думаю, такі "павутинки", але у меншому масштабі. ми ще побачимо.
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10.06.2025 12:41 Ответить
 
 