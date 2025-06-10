Операция "Павутина" продемонстрировала, что Россия уязвима, - Будрис
Недавняя спецоперация Службы безопасности Украины "Павутина" показывает, что Россия - не крепость, в которую невозможно проникнуть.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.
"Спецоперация украинских военных "Павутина" свидетельствует об уязвимости. Россия - это не крепость, в которую невозможно проникнуть. Эта операция продемонстрировала возможности Вооруженных сил Украины, ее разведки, а также некоторые из самых свежих достижений отечественной оборонной промышленности", - сказал топ-дипломат Литвы.
Спецоперация СБУ "Павутина"
1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
На территории России подобные работы ведутся в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, на авиабазе Ханская в Адыгее, Миллерове, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске и Липецке, а также на базе стратегической авиации в Энгельсе.
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бо цю операцію придумав не малюк і не зеленський а якась світла голова.
і все що треба зробити зеленському це почати купувати ідеї у світлих голів бо сам зеленський і сам малюк і сам буданов і сам сирський НЕ ЗДАТНІ ІДЕЇ ПРОДУКУВАТИ У КІЛЬКОСТИ ДОСТАТНІЙ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ.
зникнути, як найшвидше. зробити трансгендерну операцію, та не відсвічувати до кінця життя.
бо, стільки біди і горя для україни, не зробив ніхто. навіть януковощ!
скільки ще будемо дрочити на павутиння?
павутинням ми вже перемогли?
ми зупинили, щось?
скільки чекати на наступну неймовірну, потужну, спецоперацію? рік, два?
у кацапів вистачить сил, кожної ночі влаштовувати шахедні налети! україна витримає?
а, у нас єдина операція павутиння?
бо, як виявляється, з курськом все просрано.
Тому, думаю, такі "павутинки", але у меншому масштабі. ми ще побачимо.