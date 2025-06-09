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Новости Операция СБУ Павутина
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Адмирал НАТО Вандье: Альянс должен поучиться креативности Украины в операции "Паутина"

атака дрона на самолет стратавиации РФ

Главнокомандующий силами трансформации НАТО адмирал Пьер Вандье заявил, что армии Альянса должны перенимать техническую и индустриальную креативность Украины, в частности в проведении СБУ операции "Паутина".

Об этом он сказал в интервью агентству AFP, передает Цензор.НЕТ.

По словам Вандье, операция стала примером современной версии троянского коня и показала, насколько важно в условиях стремительно меняющейся войны внедрять инновации.

"История о троянском коне произошла тысячи лет назад. Сегодня мы видим, как эта тактика оживает снова - благодаря технической и индустриальной креативности", - подчеркнул адмирал.

Он добавил, что армии должны не только разрабатывать большие стратегические планы, но и постоянно адаптироваться к изменениям на поле боя, демонстрируя гибкость и изобретательность, как это сделала Украина.

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Спецоперация СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Паутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

На территории России подобные работы ведутся в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, на авиабазе Ханская в Адыгее, Миллерове, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске и Липецке, а также на базе стратегической авиации в Энгельсе (на видео).

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Автор: 

НАТО (10086) операция (211) СБУ (20049)


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Топ комментарии
+7
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09.06.2025 10:55 Ответить
+7
Україна має зробити для офіцерів НАТО навчання на фронтах - це досвід тількі там можна получити
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09.06.2025 10:56 Ответить
+4
"Павутину" робили, бо Україна воює без всього того, що є в НАТО.
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09.06.2025 10:57 Ответить
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09.06.2025 10:55 Ответить
Україна має зробити для офіцерів НАТО навчання на фронтах - це досвід тількі там можна получити
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09.06.2025 10:56 Ответить
Хоч один адекватно відреагував)) НАТО й рядом з нашими хлопцями не стояло!)))
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09.06.2025 10:57 Ответить
"Павутину" робили, бо Україна воює без всього того, що є в НАТО.
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09.06.2025 10:57 Ответить
Знаєш як "воюватиме" НАТО з кацапами. Угорщина через пару годин злиє всі коди, паролі, а СШП оголосять що атакована країна їм вже не союзник, - бо ходять без піджаків...
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09.06.2025 11:05 Ответить
зазвичай вчителям платять...
приймемо томагавками або. хоча б дронами...
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09.06.2025 11:03 Ответить
Альянс обісрався коли кацапські ракети залетіли на Польщу, потім півроку робили "аналіз" що ж то впало і нарешті придумали що то С-300 українські...йо..ні імпотенти, любий військовий фахівець поглядом скаже то С-300 ракета чи Калібр, чи Х-101
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09.06.2025 11:05 Ответить
П'єр Вандьє мабуть француз. А французи клали на штатівські хотєлки. Вони від Штатів не залежуть
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09.06.2025 11:21 Ответить
а помню они говорили, что учится на их технике нам надо долго, бо мы тупые. **** лицемеры.
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09.06.2025 11:35 Ответить
Вандьє заявив:
- Мон дьє!
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09.06.2025 11:38 Ответить
 
 