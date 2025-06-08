Росія почала будувати укриття для літаків після атаки України на аеродроми

Росія почала споруджувати укриття для літаків на військових базах після масштабної спецоперації Служби безпеки України "Павутина".

Про це повідомив OSINT-дослідник Def Mon, опублікувавши відповідні супутникові знімки, передає LIGA.net.

Зокрема, на супутникових знімках можна помітити сліди будівництва захисних споруд на військових аеродромах: у Кіровському, Севастополі, Гвардійському та Саках у тимчасово окупованому Криму.

Подібні роботи тривають і в самій Росії – зокрема в Єйську, Кримську, Приморсько-Ахтарську, на авіабазі Ханська (Адигея), а також у Міллерово, Ахтубінську, Борисоглібську, Курську, Липецьку та на базі стратегічної авіації в Енгельсі.

Since last fall, Russia have increased their effort to build shelters for aircrafts. I have identified 14 localtion where they have build or are building shelters. pic.twitter.com/JAbF0EhbL5 — Def Mon (@DefMon3) June 7, 2025

Спецоперація СБУ "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ. Спецоперацію готували понад півтора року.

Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом – мобільні дерев'яні будиночки.

Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених уже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили – і дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак – серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить $7 млрд.

Пізніше повідомлялося, що російські силові структури різко посилили перевірки вантажівок на дорогах після атаки України, що відбулася 1 червня на аеродроми стратегічної авіації РФ.