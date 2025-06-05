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Новини
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У Росії почали масово перевіряти фури на дорогах після атаки України на аеродроми

У Росії почали масово перевіряти фури на дорогах після ударів ЗСУ

Російські силові структури різко посилили перевірки вантажівок на дорогах після атаки України, що відбулася 1 червня на аеродроми стратегічної авіації РФ.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела на ринку логістики РФ.

У Сибіру на стаціонарних та мобільних постах Дорожньої патрульної служби почалися масові перевірки фур, а по всій Росії – перевірки фур із челябінськими номерами. За словами представника компанії-автоперевізника, співробітники ДПС розкривають вантажівки, і навіть ті, що запечатані митними пломбами, через що доводиться переоформлювати документи.

Перевірки відбуваються, зокрема, у Челябінській та Іркутській областях.

"Один наш водій загалом 10 годин простояв на трьох постах – і нікого не хвилювало, що його вже перевірили", – поскаржився менеджер транспортної компанії.

Дрони, якими Збройні Сили України завдали удару по авіабазах у чотирьох російських регіонах, за даними російського слідства, зберігалися на складі в Челябінську. До аеродромів їх доставили у фурах із челябінськими номерами. 

Окрім того, як розповіли російські логісти, наступного дня після атаки на аеродроми на сухопутних прикордонних контрольно-пропускнх пунктів із Китаєм та Монголією було посилено контроль вантажів

Спецоперація СБУ "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ. Спецоперацію готували понад півтора року.

Ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом – мобільні дерев'яні будиночки.

Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених уже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили – і дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак – серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить $7 млрд.

Автор: 

перевірка (648) росія (14425) транспорт (519) ЗСУ (380)


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Топ коментарі
+8
Выдам свинособакам важную военную тайну: взрывчатка там спрятана в колёсах.
Чтобы её найти, надо разрезать все шины каждой фуры ножом.
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05.06.2025 08:38 Відповісти
+5
дайьош масавий фурацид на запарєбрікє...
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05.06.2025 08:34 Відповісти
+4
ЗРАДНИК!
ХАПАЙТЕ ЙОГО!!
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05.06.2025 08:46 Відповісти
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дайьош масавий фурацид на запарєбрікє...
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05.06.2025 08:34 Відповісти
Ефект тимчасовий, через декілька днів переляк пройде, все повернеться як і було.
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05.06.2025 08:37 Відповісти
Отож то і воно,треба щоб ті фури і фуродіїв кошмарили постійно щоб кацапня о#уїла !
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05.06.2025 09:07 Відповісти
Русня не настільки тупа, щоб двічі втрапити у одну і ту ж пастку.
Можливо, буде другий етап операції, в якому задіють фури, що десь зараз переховані. Але масштаб буде набагато скромніший.
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05.06.2025 09:08 Відповісти
Унітази теж треба.
Я ні нащо не натякаю😎
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05.06.2025 08:37 Відповісти
Выдам свинособакам важную военную тайну: взрывчатка там спрятана в колёсах.
Чтобы её найти, надо разрезать все шины каждой фуры ножом.
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05.06.2025 08:38 Відповісти
😂😂😂👍
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05.06.2025 08:43 Відповісти
ЗРАДНИК!
ХАПАЙТЕ ЙОГО!!
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05.06.2025 08:46 Відповісти
І що вони побачать в фурі якщо дрони сховані в самому низу під товаром або даже в коробках з товаром?
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05.06.2025 08:47 Відповісти
Так вони цьому і ради, зараз шмонати будуть по повному, тільки, як завжди, може врятувати хабар
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05.06.2025 09:01 Відповісти
потрібно заборонити фури на росії
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05.06.2025 08:47 Відповісти
Монголи можуть запускати дроти як з верблюда, так і з ********.
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05.06.2025 08:56 Відповісти
Дебіли! Тепер всю увагу треба направити на велосипедистів!
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05.06.2025 08:49 Відповісти
Треба ще зробити акцію підвезення на автобусах. Хай ще автобуси перевіряють.
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05.06.2025 08:50 Відповісти
Особливо радіють спецслужби, такий додаток до хабарів
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05.06.2025 08:58 Відповісти
Заряжені дронами фури ще чекають на свій час...
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05.06.2025 09:03 Відповісти
Главное пусть зет-волонтеров с дронами сразу на месте расстреливают..
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05.06.2025 09:08 Відповісти
а скільки дронів можна помістити у товарний потяг? - кацапи, дарую..
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05.06.2025 09:12 Відповісти
А самокати чому так не перевіряють?
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05.06.2025 09:13 Відповісти

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